Erdoğan, parti içi tartışmalar için ne dedi?

AK Parti’de çok önemli gelişmeler yaşanıyor.
Partide şimdiye kadar alışık olunmayan tartışmalar çıkıyor. Ahmet Davutoğlu ile hareket eden eski milletvekili ve il başkanlarından oluşan bir grup, parti ile yollarını ayırıyor. Kasım ayında kuracakları yeni partide görev almak üzere kolları sıvıyorlar. Abdullah Gül-Ali Babacan partisi ise sessiz ama derinden çalışmalarını sürdürüyor.
Bu süreçlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tavrını çok belirleyici buluyorum. Bir anlamda suyun akışını değiştirecek bir güce sahip. O nedenle Erdoğan’ın politikalarındaki değişiklikleri ve yapmayı planladığı hamleleri dikkatle takip etmeye çalışıyorum.
23 Haziran İstanbul seçimlerinden sonra Erdoğan çok ciddi bir sorgulama ve istişare sürecine girdi. Yeni sürecin etkileri görülmeye başlandı ama sonuçlarını alabilmek için henüz erken.
31 Mart yerel seçimleri ve tekrarlanan İstanbul seçimlerine giderken kutuplaştırıcı söyleminin dozunu arttıran bir Erdoğan vardı. Belki yeni sürecin ilk işareti Erdoğan’ın bu tarzı terk etmesi oldu. Bir anlamda bir kırılma yaşanıyor. Erdoğan kutuplaştırıcı siyasetten kucaklayıcı siyasete geçiyor. Önceki gün yapılan MKYK toplantısında da Erdoğan, buna yönelik yeni işaretler verdi. “Kucaklayıcı politikalara devam etmek lazım. Kucaklayıcı siyaseti AK Parti açısından yararlı, Türkiye’de demokrasiyi geliştirme açısından ise önemli buluyorum” dedi. Erdoğan partisinin en yetkili karar organı olan MKYK’da AK Parti siyasetinin yeni rotasını, “kucaklayıcı politikalar” olarak tayin etti. Bunun iki yüzü var. Biri, evin içini düzenlemek, ikincisi ise tabanı genişletmek, belki cumhur ittifakına yeni paydaşlar kazandırmak.
Cumhurbaşkanı, hafta başında görüştüğü eski bir bakana, “Kongre sürecini çok önemsiyorum. İl kongrelerinin çoğuna katılacağım. İllere gittiğimde sadece partililerle değil, oranın kanaat önderleriyle de görüşeceğim. Kadın kolları ve gençlik kollarının kongrelerini çok önemsiyorum. Partiyi canlı tutmak ve yeni Ömer’ler kazandırmak açısından önemli” diyor.
İMAMOĞLU’NA RANDEVU
Seçim sürecinde CHP’li belediyeler kazandığı takdirde nasıl hizmet edeceklerini sorgulayan bir Erdoğan vardı. Hatta bu tarzı CHP’li başkanları seçmeyin diye tehdit mi ediyor şeklindeki değerlendirmelere konu olmuştu.
Seçimden sonra ise aralarında CHP’lilerin de bulunduğu 29 büyükşehir belediye başkanını Külliye’de topladı. Başkanların karşısına Bakanlar Kurulu üyelerini dizdi. Bakanlara, başkanların ne sorunu varsa çözmeleri konusunda talimat verdi. Erdoğan’ın kucaklayıcı bu tavrı kamuoyunda takdir gördü. Erdoğan, MKYK toplantısında bu konuda değerlendirmeler yapıyor. “Belediye başkanlarıyla toplantı çok önemli sonuçlar doğurdu, doğurmaya da devam edecek. Çünkü benim başkanlığımda bu toplantıları sürdüreceğiz. Kamuoyuna tüm belediye başkanlarına eşit mesafede olduğumuzu gösterdik. Hizmet yapacak olanların bir mazereti yok” diyor. Ardından da ekliyor, “Bu politikamız güçlenerek devam edecek”.
Erdoğan, görüşmek için randevu talep eden CHP’li belediye başkanlarıyla da görüşeceğini söylüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e randevu vereceğini söylüyor.
Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında yapılan toplantıda iki karar alınmıştı.
1- Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay’ın başkanlığında CHP’li Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Yılmaz Büyükerşen’in de yer alacağı ve büyükşehir yasanının görüşüleceği komisyon.
2- Büyükşehir belediye başkanları ve bakanların yer alacağı bir WhatsApp grubunun kurulması. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz görevlendirilmişti. Ancak WhatsApp grubu henüz kurulmadı.
Cumhurbaşkanı’nın, parti ayrımı yapmadan belediye başkanlarını toplaması çok önemli ama orada alınan kararlar orada kalmamalı.
KUCAKLAYICI POLİTİKA
Erdoğan MKYK’da iki konuda “Güçlendirerek sürdüreceğiz” diyor. Biri demokrasiyi güçlendirmek. Diğeri ise kucaklayıcı politikaları güçlendirerek sürdürmek.
Erdoğan, sözü CHP’li belediye başkanlarının da katıldığı toplantıya getirip “Bu politikamız güçlenerek devam edecek. Türkiye’nin sorunları var. Bu sorunları demokrasiyi güçlendirerek çözeceğiz” diyor.
İkincisi ise bir anlamda partisine direktif mahiyetinde. “Yeni dönemde kucaklayıcı politikalar esastır. Bunu güçlendirerek sürdüreceğiz” diyor. Ben iki tercihin de hem AK Parti hem Türkiye açısından olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyorum.
PARTİ İÇİ TARTIŞMA
AK Parti bir süredir pek alışık olmadığı tartışmalar yaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan MKYK toplantısında bu konuda ciddi bir uyarıda bulunuyor, “Mümkün olduğunca partinin iç politik tartışmalardan uzak durması lazım” diyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Daha düne kadar FETÖ’cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar çıkıp bize FETÖ ile mücadele dersi veremezler” diye bir çıkış yaptı. Peki Erdoğan’ın bu tartışmaya ilişkin tavrı ne oldu? Adalet Bakanı Gül’ün, bu konuşmadan sonra Erdoğan’la görüştüğü söyleniyor. Gül’ün, “Cumhurbaşkanı’na bazı belgeler gösterdim. Çok iyi bir görüşme oldu” dediği ifade ediliyor.
Her yönüyle ilginç bir süreç.
Erdoğan, parti içi tartışmalar için ne dedi?
AK Parti’de çok önemli gelişmeler yaşanıyor.
Partide şimdiye kadar alışık olunmayan tartışmalar çıkıyor. Ahmet Davutoğlu ile hareket eden eski milletvekili ve il başkanlarından oluşan bir grup, parti ile yollarını ayırıyor. Kasım ayında kuracakları yeni partide görev almak üzere kolları sıvıyorlar. Abdullah Gül-Ali Babacan partisi ise sessiz ama derinden çalışmalarını sürdürüyor.
Bu süreçlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tavrını çok belirleyici buluyorum. Bir anlamda suyun akışını değiştirecek bir güce sahip. O nedenle Erdoğan’ın politikalarındaki değişiklikleri ve yapmayı planladığı hamleleri dikkatle takip etmeye çalışıyorum.
23 Haziran İstanbul seçimlerinden sonra Erdoğan çok ciddi bir sorgulama ve istişare sürecine girdi. Yeni sürecin etkileri görülmeye başlandı ama sonuçlarını alabilmek için henüz erken.
31 Mart yerel seçimleri ve tekrarlanan İstanbul seçimlerine giderken kutuplaştırıcı söyleminin dozunu arttıran bir Erdoğan vardı. Belki yeni sürecin ilk işareti Erdoğan’ın bu tarzı terk etmesi oldu. Bir anlamda bir kırılma yaşanıyor. Erdoğan kutuplaştırıcı siyasetten kucaklayıcı siyasete geçiyor. Önceki gün yapılan MKYK toplantısında da Erdoğan, buna yönelik yeni işaretler verdi. “Kucaklayıcı politikalara devam etmek lazım. Kucaklayıcı siyaseti AK Parti açısından yararlı, Türkiye’de demokrasiyi geliştirme açısından ise önemli buluyorum” dedi. Erdoğan partisinin en yetkili karar organı olan MKYK’da AK Parti siyasetinin yeni rotasını, “kucaklayıcı politikalar” olarak tayin etti. Bunun iki yüzü var. Biri, evin içini düzenlemek, ikincisi ise tabanı genişletmek, belki cumhur ittifakına yeni paydaşlar kazandırmak.
Cumhurbaşkanı, hafta başında görüştüğü eski bir bakana, “Kongre sürecini çok önemsiyorum. İl kongrelerinin çoğuna katılacağım. İllere gittiğimde sadece partililerle değil, oranın kanaat önderleriyle de görüşeceğim. Kadın kolları ve gençlik kollarının kongrelerini çok önemsiyorum. Partiyi canlı tutmak ve yeni Ömer’ler kazandırmak açısından önemli” diyor.
İMAMOĞLU’NA RANDEVU
Seçim sürecinde CHP’li belediyeler kazandığı takdirde nasıl hizmet edeceklerini sorgulayan bir Erdoğan vardı. Hatta bu tarzı CHP’li başkanları seçmeyin diye tehdit mi ediyor şeklindeki değerlendirmelere konu olmuştu.
Seçimden sonra ise aralarında CHP’lilerin de bulunduğu 29 büyükşehir belediye başkanını Külliye’de topladı. Başkanların karşısına Bakanlar Kurulu üyelerini dizdi. Bakanlara, başkanların ne sorunu varsa çözmeleri konusunda talimat verdi. Erdoğan’ın kucaklayıcı bu tavrı kamuoyunda takdir gördü. Erdoğan, MKYK toplantısında bu konuda değerlendirmeler yapıyor. “Belediye başkanlarıyla toplantı çok önemli sonuçlar doğurdu, doğurmaya da devam edecek. Çünkü benim başkanlığımda bu toplantıları sürdüreceğiz. Kamuoyuna tüm belediye başkanlarına eşit mesafede olduğumuzu gösterdik. Hizmet yapacak olanların bir mazereti yok” diyor. Ardından da ekliyor, “Bu politikamız güçlenerek devam edecek”.
Erdoğan, görüşmek için randevu talep eden CHP’li belediye başkanlarıyla da görüşeceğini söylüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e randevu vereceğini söylüyor.
Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında yapılan toplantıda iki karar alınmıştı.
1- Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay’ın başkanlığında CHP’li Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Yılmaz Büyükerşen’in de yer alacağı ve büyükşehir yasanının görüşüleceği komisyon.
2- Büyükşehir belediye başkanları ve bakanların yer alacağı bir WhatsApp grubunun kurulması. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz görevlendirilmişti. Ancak WhatsApp grubu henüz kurulmadı.
Cumhurbaşkanı’nın, parti ayrımı yapmadan belediye başkanlarını toplaması çok önemli ama orada alınan kararlar orada kalmamalı.
KUCAKLAYICI POLİTİKA
Erdoğan MKYK’da iki konuda “Güçlendirerek sürdüreceğiz” diyor. Biri demokrasiyi güçlendirmek. Diğeri ise kucaklayıcı politikaları güçlendirerek sürdürmek.
Erdoğan, sözü CHP’li belediye başkanlarının da katıldığı toplantıya getirip “Bu politikamız güçlenerek devam edecek. Türkiye’nin sorunları var. Bu sorunları demokrasiyi güçlendirerek çözeceğiz” diyor.
İkincisi ise bir anlamda partisine direktif mahiyetinde. “Yeni dönemde kucaklayıcı politikalar esastır. Bunu güçlendirerek sürdüreceğiz” diyor. Ben iki tercihin de hem AK Parti hem Türkiye açısından olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyorum.
PARTİ İÇİ TARTIŞMA
AK Parti bir süredir pek alışık olmadığı tartışmalar yaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan MKYK toplantısında bu konuda ciddi bir uyarıda bulunuyor, “Mümkün olduğunca partinin iç politik tartışmalardan uzak durması lazım” diyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Daha düne kadar FETÖ’cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar çıkıp bize FETÖ ile mücadele dersi veremezler” diye bir çıkış yaptı. Peki Erdoğan’ın bu tartışmaya ilişkin tavrı ne oldu? Adalet Bakanı Gül’ün, bu konuşmadan sonra Erdoğan’la görüştüğü söyleniyor. Gül’ün, “Cumhurbaşkanı’na bazı belgeler gösterdim. Çok iyi bir görüşme oldu” dediği ifade ediliyor.
Her yönüyle ilginç bir süreç.