Erdoğan, İstanbul için hangi talimatı verdi

SAADET Partisi ve BBP’nin ittifakta yer alması konusu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Yeni dönemi, yeni sistemi inşa ediyoruz. Bunu tek olarak düşünmeyin. Bu açık bir ittifak. Sadece MHP ile kalmayabilir. İki parti ile de görüşülüyor. Büyük Birlik Partisi ve Saadet Partisi de bu ittifakta yer alabilir” sözleri ile gündeme gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun bir araya gelmesiyle ilk adım atıldı.

Erdoğan-Karamollaoğlu görüşmesi, merhum Erbakan’ın yâdedildiği samimi bir ortamda gerçekleşiyor. Erdoğan, Türkiye’nin tarihinin en ciddi dış tehditle karşı karşıya olduğunu belirterek, ”Bütün milli ve yerli unsurların bu tehditler karşısında birlik ve beraberlik içinde olunması gereken günlerden geçiyoruz. Yerli ve milli olan herkesin elini taşın altına koyması gerekir” diyor.

Ancak Erdoğan ne kadar istekliyse, Saadet Partisi’nin o denli gönülsüz olduğu anlaşılıyor. Zaten görüşmeden bir gün önce Temel Karamollaoğlu, Twitter hesabından iktidara çok sert eleştiriler yöneltti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise siyasette ‘yerli ve milli ittifakın’ kurulması için çaba gösteriyor. “Minimum paydada değil, maksimum değerlerle hareket edeceğimiz partilerle temaslarımız olacak” diye bunu ortaya koyuyor.

Saadet Partisi’nin mesafeli tavrına rağmen, Büyük Birlik Partisi’nin ittifakta yer alma konusunda daha istekli olduğu söyleniyor. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin, “Biz milli ve yerli ittifakı destekliyoruz” mesajı AK Parti cephesinde olumlu bir hava meydana getirmiş.

MHP ile ittifak tamam, SP ve BBP ile ittifak konusunda ise ilk yoklamalar yapıldı. Ama henüz bir heyet oluşturulması ya da temsilci tayin edilmesi aşamasına gelinmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli ve yerli unsurları bir arada buluşturmayı siyasi hayatının en önemli projelerinden biri olarak görüyor.

AK PARTİ’DE DEĞİŞİM

Erdoğan sadece siyaseti dizayn etmiyor. Asıl AK Parti’yi dizayn ediyor. 16 Nisan referandumundan sonra yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildiği 21 Mayıs kongresinde, ”Teşkilatlarda ve yerel yönetimlerde metal yorgunluktan” söz etmişti. Erdoğan’ın bu teşhisini muhalefet yeterince kavrayamadı. Oysa Erdoğan, kendi muhalefetini kendi yaparak değişim sürecini başlattı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın ardından AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci de değişti. Yeni il başkanı Bayram Şenocak’ın atanmasının ardından hafta sonu yapılan İstanbul İl İstişare Toplantısı’nda Erdoğan çok önemli mesajlar verdi.

İSTANBUL’DA SEÇİM

Erdoğan’ın, Selim Temurci’nin başka bir görevde değerlendirileceğini söylemesi teşkilatta memnuniyete yol açıyor. Temurci, Erdoğan 15 Temmuz darbe gecesi tehlikeli bir yolculuktan sonra İstanbul Atatürk Havalimanı’na indiğinde yanındaki isimdi. Erdoğan’ın asıl mesajı İstanbul seçimleri için oluyor, “15 milyon nüfusuyla İstanbul, Türkiye’nin beşte biri ediyor. İstanbul’u almamız lazım. İstanbul bütün dengeleri değiştirir” diyor. Erdoğan, Mevlüt Uysal’ın yeni belediye başkanı olduğu zaman da il istişare toplantısı yapmış ve ”İstanbul’u kaybedersek Türkiye’yi kaybederiz” diye uyarıda bulunmuştu.

Erdoğan’ı Türk siyasetine kazandıran İstanbul oldu. AK Parti, İstanbul’dan doğdu. Ancak İstanbul bir süredir sinyal veriyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan yüzde 51.79 oy oranı ile birinci turda seçilirken, İstanbul’dan yüzde 49.83 oy aldı. 16 Nisan referandumunda, evet oylarının Türkiye ortalaması yüzde 50.4 iken, bu oran İstanbul’da 48.65’te kaldı. Erdoğan bunu gördüğü için İstanbul’a neşter attı. Yeni il yönetimine bakanlar, milletvekilleri ve belediye başkanlarının her hafta sonu İstanbul’u kapı kapı gezmesi için program yapması talimatını verdi. Yerel seçimlere 13 ay var ama Erdoğan, İstanbul seçimlerini kazanmak için işi sıkı tutuyor.