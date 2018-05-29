Dolarda düşüş sürecek mi

EKONOMİDEN sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ile finans çevreleri ve yatırımcılarla görüşmek üzere Londra’ya uçarken, Türkiye’de dolar düşüşe geçmişti. Dolardaki düşüşün devam etmesi, önümüzdeki hafta 4.50’nin altına inmesi bekleniyor. 4.47-4.48 seviyesi öngörülüyor.

Dolarda geçen hafta 5 TL’yi tartışıyorduk, bu hafta ise düşüşü konuşuyoruz. Ekonomi yönetiminde önemli gelişmeler yaşanıyor. Perde arkasında yaşananları aktaracağım ama asıl bundan sonrasına ilişkin perspektifi yansıtmaya çalışacağım.

Dolardaki yükseliş Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Londra ziyaretinin ardından başladı. Artışın ekonomik verilere dayanmadığı, siyasi karar olduğu söylendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan meydanlarda, ”Kurla murla bizi vuramazsınız. Bu manipülasyonlarla bizi vuramazsınız” diye o odağa meydan okuyor. Burada dış güçler ipine sarılacak değilim. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Londra ziyaretinin hemen ardından devreye sokulan algı operasyonunu görmeyecek kadar da kör değilim.

İKİ MESAJ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bloomberg TV’deki röportajında iki mesaj verdi:

1- Başkanlığı kazanacağı ama Meclis’te karışık bir tablo olması durumunda ne yapacağının sorulması üzerine Erdoğan, ”Sizin dediğiniz anlamdaki bir neticeye göre hazırlıklarımız şüphesiz olacaktır. A, B, C planlarımız var” demişti.

2- Erdoğan aynı söyleşide Merkez Bankası’nın bağımsızlığıyla ilgili soruya, ”Tabii ki Merkez Bankası bağımsızdır. Ancak Merkez Bankası bu bağımsızlığı alıp, yürütmenin başındaki Cumhurbaşkanı’nın verdiği sinyalleri bir kenara koyamaz” karşılığını vermişti.

Bloomberg TV Erdoğan’a A, B, C planının detaylarını ve Merkez Bankası’nın bağımsızlığı konusunda yeni sorular sormadı. Ama ekonomi ajansları, Erdoğan Meclis’te çoğunluğu sağlayamazsa tekrar seçime gidecek, yeni dönemde Merkez Bankası bağımsız olmayacak diye analizler yayınladı. Analiz yapmadan önce sorsaydınız ya...

LONDRA MERKEZLİ SÖYLENTİLER

Sadece bu analizlerle yetinmediler. Geçen hafta piyasalar üzerinde müthiş bir algı operasyonu yürütüldü. Londra merkezli olarak piyasalara kriz havası pompalandı.

1- İran’a ambargo nedeniyle Türkiye’ye 49 milyar dolar ceza kesildi.

2- Bankalardaki döviz mevduatına el konulacak.

3- Türkiye’de vatandaşlar dövizlerini çekmek için bankalara hücum etmişler.

Her işi FETÖ’ye bağlayanlardan değilim. Ancak izlediğim FETÖ’cü hesaplardan bu söylentilere destek veren sistematik tweet’ler atıldı.

DOLARIN ATEŞİNİ DÜŞÜRECEK ADIMLAR

Piyasalarda panik havası oluşturmak için her şeyi yaptılar. Ama başaramadılar. Bu arada doların ateşini düşürecek adımlar peş peşe geldi.

1- Perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım’ın yaptığı görüşme ile hafta başında alınan kararlar devreye sokuldu.

2- Türkiye’nin 200 kilometre hızla duvara toslayacağı hesaplarının yapıldığı sırada ekonomi yönetimi Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in başkanlığında acil koduyla toplandı.

3- Merkez Bankası’nın 7 Haziran’daki toplantıyı beklemeden 300 baz puanlık artış yaptı.

4- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 26 Mayıs’ta Erzurum’da verdiği mesajlar uluslararası finans çevreleri açısından etkili oldu. Erdoğan, “Ülkemiz ‘serbest piyasa ekonomisi’nden geri dönmeyecektir” dedi. “Mali disiplin konusunda hiçbir sıkıntı yok” güvencesini verdi.

5- Ekonomi yönetimi ise Londra’ya uçmadan bir gün önce İstanbul’da yatırımcılar ve iş dünyası ile bir araya geldi.

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile MB Başkanı Murat Çetinkaya, iş dünyasına güven aşılayıcı mesajlar verdi. Para politikasında sadeleşme mesajının mürekkebi kurumadan hayata geçirildi. Merkez Bankası politika faiz oranını eşitleyen adım attı.

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası

Başkanı Murat Çetinkaya, çarşamba sabahına kadar Londra’da iş ve finans dünyasından 100-150 kişilik bir grupla bir araya gelecekler. Uluslararası piyasalara güven verecekler. Böylece Londra’da yanan dolar ateşi, yine Londra’da söndürülmeye çalışılacak.