Bahçeli’nin önerisi Kılıçdaroğlu’nun yanıtı

2019 seçimlerine 2 yıl var ama şimdiden kıran kırana bir mücadele başladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 1 hafta içinde ikinci kez yüzde 10 barajının aşağıya çekilmesini istedi. Belli ki MHP’de tehlike çanları çalmaya başlamış.

İlginç olanı ise MHP liderinin, “Yüzde 10’u kafaya takanlar, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile artık baraj yüzde 50 artı 1’e inmiştir” diyerek AK Parti’ye aba altından sopa göstermesiydi.

Ama asıl önemli olan Bahçeli’nin 2019 seçimlerine yönelik yaptığı çıkıştı. Bahçeli, “CHP yanına HDP ve diğer yedeklerini alıp, 16 Nisan’ın rövanşını almak için çalışmalarına hız verirse MHP buna duyarsız ve tepkisiz kalmayacaktır” sözleriyle 2019 seçimlerine yönelik kritik bir hamle yaptı. 2019 seçimlerinde AK Parti ile MHP ittifakını 2 yıl önceden ilan etmiş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Seçim ve Siyasi Partiler Yasası’nda, partilerin seçimlerden önce ittifak yapmalarına imkân verilmesi yönünde çalışma yapılması talimatını da buna eklediğiniz takdirde, fotoğraf daha da netleşiyor.

BAHÇELİ FARKI

Bahçeli’nin konuşmasını aldıktan sonra AK Parti kulisine geçtim. “Bahçeli, koalisyonun büyük ortağı gibi konuştu” yorumlarını işittim. Bahçeli, sadece koalisyon ortağı gibi değil, AK Parti sözcüsü gibi hareket ediyor. AK Partililerin AK Parti’ye yönelik eleştirilerine dahi yanıt vermekle kendini mükellef görüyor.

Bahçeli’nin, AK Parti ile işbirliği yapacağını ilan eden açıklaması, 2019 seçimlerinde tarafların daha netleşmesine yol açtı. Siyasetteki yeni durumu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile konuştum. Kılıçdaroğlu’nun değerlendirmelerini aktarmak istiyorum.

KILIÇDAROĞLU’NUN AÇIKLAMALARI

- Sayın Bahçeli “Yüzde 10 barajı adil değil, artık indirilmeli” diyor.

Öteden beri yüzde 10 barajının doğru olmadığını ve milli iradenin parlamentoya tam yansımadığını anlata anlata dilimizde tüy bitti. Sayın Bahçeli’nin bunu keşfetmiş olması bizi mutlu eder.

- Şimdi söylemesini nasıl yorumladınız?

Bugün söylemesi bize mutluluk verir.

- Sayın Bahçeli’nin “2019 seçimlerinde AK Parti ile birlikte hareket edeceğiz” sözünü nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bütün milliyetçilerin, bütün ülkücülerin 2019 seçimlerinde demokrasiden yana tavır koyacaklarına, tek adam rejimini istemeyeceklerine adım gibi eminim.

- CHP’ye, HDP ile girecekse, diğerlerini de yanına alacaksa diye seslenmesini nasıl karşıladınız?

2019 seçimlerinde ikili bir anlayış egemen olacaktır. Bir, demokrasiden yana olanlar. İki, tek adam rejiminden yana olanlar. Demokrasiden yana olanlar demokrasiyi, parlamenter demokratik sistemi savunacaklar. Tek adam rejiminden yana olanlar da Saray hükümetini savunacaklardır. Bu kadar açık

PUTİN ALDATTI DERSE

- Cumhurbaşkanı’nın Putin’le görüşmesi vardı. Oradan yeni bir sürecin başladığının altı çizildi. ‘Artık siyasi sürece geçildi’ denildi.

Giderken askeri çözümden söz ediyordu. ‘Eğer askeri çözüm olmayacaksa o zaman bütün askerlerini çeksinler’ dedi. Putin ile görüştükten sonra siyasi çözümden yana tavrını koydu. Dilerim ileride ‘Putin beni kandırdı’ demez. 24 saat içinde bir kişinin bu kadar, 180 derecelik bir dönüşüm yapması herkesin yapabileceği bir kıvraklık değil.

- Siz siyasi çözüme nasıl bakıyorsunuz?

Biz öteden beri siyasi çözümü savunuyoruz.

- Şam’la ilişki nasıl yürümeli?

Bütün Suriye ve Irak ile ilişkilerimizin düzelmesinden yanayız.

- PYD’nin Cenevre Konferansı’na çağrılmasına ne diyorsunuz?

PYD’nin Cenevre Konferansı’na çağrılmasını doğru bulmuyoruz.

- Sayın Cumhurbaşkanı’nın Suriye konusundan söz ederken ‘merkezi yönetimden’ söz etmesini nasıl karşıladınız?

Şu anda Erdoğan, Esad için çalışıyor. Esad’ın arzularını, bütün taleplerini üç aşağı beş yukarı yerine getiriyor. Bu talepleri Rusya üzerinden yerine getiriyor.

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Dikkatinizi çekti mi bilmem, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik, ‘ağır bir dil’ kullanan Kılıçdaroğlu, Bahçeli söz konusu olunca polemiğe girmekten kaçınıyor. Bunlar 2019 seçim stratejisinin ipuçları.