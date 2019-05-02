Bahçeli’nin çıkışı, YSK süreci ve bilek güreşi

İLK beklentileri seçim gecesi boşa çıktı.
Yerel seçim sonuçları üzerine Bahçeli henüz açıklama yapmamıştı.
Fısıltı gazetesi hemen devreye girdi.
Bahçeli ‘cumhur ittifakı’nın bittiğini açıklayacak söylentileri yayılmaya başladı.
MHP Lideri gecikmeden açıklama yaptı. Güçlü ifadelerle ‘cumhur ittifakı’nın devam edeceğini duyurdu.
Bu hafta sonuydu.
Yeni bir söylenti yayılmaya başlandı.
Pazartesi günü Bahçeli’nin basın toplantısı düzenleyip ‘cumhur ittifakı’nın bittiğini açıklayacağı iddiası dolaşıma sokuldu. Hatta bazı internet sitelerine haberler yaptırıldı.
Bahçeli’den dün, “MHP, ‘cumhur ittifakı’nı bitirecek” söylentilerine sert bir yanıt geldi.
Bahçeli, “Milliyetçi Hareket Partisi’nin temel tercihi ‘cumhur ittifakı’nın yaşaması ve yaşatılması doğrultusundadır” dedi.
Bir süredir el altından bu tür söylentiler servis ediliyor ama ben AK Parti’nin yeni bir arayış içinde olduğuna dair bir sinyal almadım.
BAHÇELİ’NİN KAYGISI
Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türkiye ittifakı” açılımının MHP Lideri’ni tedirgin ettiği anlaşılıyor. 20 Mart’ta Antalya’da yaptığı konuşmada, “Türkiye ittifakı’ndan bahsetmek kafamızdaki soru işaretlerini çoğaltmıştır” demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem 23 Nisan resepsiyonunda hem AK Parti’nin Kızılcahamam kampındaki iki konuşmasında cumhur ittifakının devam edeceğini açıkladı. Ancak “Seçim dönemi ile icraat döneminin dinamikleri farklıdır” sözü, Erdoğan’ın bir arayışının olduğunu gösteriyor. Erdoğan’ın MHP ile olan siyasi ittifaka benzer yeni bir siyasi müttefik arayışı içinde olduğuna dair bir belirti söz konusu değil. Erdoğan, önümüzdeki 4.5 yıllık icraat döneminde Türkiye’nin milli meselesinde işbirliği yönünde bir çağrı yapıyor.
AK Parti içinde cumhur ittifakının MHP’ye yaradığı görüşünde olan olabilir. Ancak Erdoğan şu ana kadar bu çizgiye yakın durmadı. Tam aksine, cumhur ittifakının devamı yönünde vurgu yapmaya özen gösterdi. Hatırlarsanız cumhur ittifakı bir ara gidip gelmişti. Bahçeli’nin, “Cumhur ittifakı artık bitmiştir” sözü MHP grubunda çılgınca alkışlanmış, Erdoğan’ın, “Herkes kendi yoluna” açıklaması ile ipler kopmuştu. Ne oldu? Sonra iki parti yeniden bir araya geldi. Yüzde 50 artı 1 şartı olduğu sürece gönüllü ya da gönülsüz bu ittifak süreceğe benziyor. Çünkü 50 artı bir sistemi yüzde 50’yi yüzde 1’e muhtaç hale getirdi. Ayrıca iki parti, anayasa referandumu, 24 Haziran seçimleri ile yerel seçimlerde ittifak yaptı.
MHP KAZANDI
Selahattin Demirtaş, Erdoğan’a, “Seni başkan yaptırmayacağız” dediği, Bahçeli’nin de “Seni başkan yaptıracağız” dediği zaman bu işin temelleri atılmış oldu. Bahçeli, Erdoğan’ın yanında yer almakla bir taşla üç kuş vurdu.
1- Meral Akşener ve İYİ Parti hamlesini savuşturdu.
2- 24 Haziran ve 31 Mart seçimlerinden MHP’nin başarılı bir şekilde çıkmasını sağladı.
3- MHP’nin ideolojisini cumhur ittifakının ideolojisi haline getirdi. MHP’nin rengini AK Parti’ye vermeyi başardı.
AK Parti ile ittifak MHP’ye kazandırdı. Ama başkanlık sistemine geçilip Erdoğan’ın ilk turda seçilmesinde de cumhur ittifakının önemli bir payı oldu.
KRİTİK SÜREÇ
Bu arada İstanbul seçimleriyle ilgili YSK’daki süreç devam ederken AK Parti’de seçim sonuçlarına dönük değerlendirmeler sürüyor. Ancak şimdiye kadar oy kaymalarının ötesine geçip esaslı bir değerlendirme yapılmış değil. Güneydoğu’da destekleyen Kürtler, İstanbul’da neden oy vermedi, İstanbul’da AK Parti seçmenlerinin bir bölümü neden sandığa gitmedi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde MHP’li seçmenlerin desteği neden alınamadı, siyaset dili, ekonomik kriz, özgürlükçü değil, güvenlikçi yaklaşımlar neye mal oldu gibi temel sorular ortada duruyor.
YSK’daki süreç tamamlandıktan sonra, AK Parti’de bu soruların cevabının aranacağı söyleniyor. Yararlı olur. Çünkü 16 Nisan referandumunda İstanbul ve Ankara’dan, “hayır” çıkmıştı. AK Parti, o sinyali yeterince değerlendiremedi. Bugün durum ortada.
Sıradan günlerden geçmiyoruz. Kritik bir yol ayrımındayız. Çünkü büyük bir bilek güreşi yaşanıyor. YSK’nın İstanbul seçimleriyle ilgili kararı ise en önemli kilometre taşlarından biri olacak.
Türkiye ya o tarafa düşecek, ya bu tarafa...
Bahçeli’nin çıkışı, YSK süreci ve bilek güreşi
İLK beklentileri seçim gecesi boşa çıktı.
Yerel seçim sonuçları üzerine Bahçeli henüz açıklama yapmamıştı.
Fısıltı gazetesi hemen devreye girdi.
Bahçeli ‘cumhur ittifakı’nın bittiğini açıklayacak söylentileri yayılmaya başladı.
MHP Lideri gecikmeden açıklama yaptı. Güçlü ifadelerle ‘cumhur ittifakı’nın devam edeceğini duyurdu.
Bu hafta sonuydu.
Yeni bir söylenti yayılmaya başlandı.
Pazartesi günü Bahçeli’nin basın toplantısı düzenleyip ‘cumhur ittifakı’nın bittiğini açıklayacağı iddiası dolaşıma sokuldu. Hatta bazı internet sitelerine haberler yaptırıldı.
Bahçeli’den dün, “MHP, ‘cumhur ittifakı’nı bitirecek” söylentilerine sert bir yanıt geldi.
Bahçeli, “Milliyetçi Hareket Partisi’nin temel tercihi ‘cumhur ittifakı’nın yaşaması ve yaşatılması doğrultusundadır” dedi.
Bir süredir el altından bu tür söylentiler servis ediliyor ama ben AK Parti’nin yeni bir arayış içinde olduğuna dair bir sinyal almadım.
BAHÇELİ’NİN KAYGISI
Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türkiye ittifakı” açılımının MHP Lideri’ni tedirgin ettiği anlaşılıyor. 20 Mart’ta Antalya’da yaptığı konuşmada, “Türkiye ittifakı’ndan bahsetmek kafamızdaki soru işaretlerini çoğaltmıştır” demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem 23 Nisan resepsiyonunda hem AK Parti’nin Kızılcahamam kampındaki iki konuşmasında cumhur ittifakının devam edeceğini açıkladı. Ancak “Seçim dönemi ile icraat döneminin dinamikleri farklıdır” sözü, Erdoğan’ın bir arayışının olduğunu gösteriyor. Erdoğan’ın MHP ile olan siyasi ittifaka benzer yeni bir siyasi müttefik arayışı içinde olduğuna dair bir belirti söz konusu değil. Erdoğan, önümüzdeki 4.5 yıllık icraat döneminde Türkiye’nin milli meselesinde işbirliği yönünde bir çağrı yapıyor.
AK Parti içinde cumhur ittifakının MHP’ye yaradığı görüşünde olan olabilir. Ancak Erdoğan şu ana kadar bu çizgiye yakın durmadı. Tam aksine, cumhur ittifakının devamı yönünde vurgu yapmaya özen gösterdi. Hatırlarsanız cumhur ittifakı bir ara gidip gelmişti. Bahçeli’nin, “Cumhur ittifakı artık bitmiştir” sözü MHP grubunda çılgınca alkışlanmış, Erdoğan’ın, “Herkes kendi yoluna” açıklaması ile ipler kopmuştu. Ne oldu? Sonra iki parti yeniden bir araya geldi. Yüzde 50 artı 1 şartı olduğu sürece gönüllü ya da gönülsüz bu ittifak süreceğe benziyor. Çünkü 50 artı bir sistemi yüzde 50’yi yüzde 1’e muhtaç hale getirdi. Ayrıca iki parti, anayasa referandumu, 24 Haziran seçimleri ile yerel seçimlerde ittifak yaptı.
MHP KAZANDI
Selahattin Demirtaş, Erdoğan’a, “Seni başkan yaptırmayacağız” dediği, Bahçeli’nin de “Seni başkan yaptıracağız” dediği zaman bu işin temelleri atılmış oldu. Bahçeli, Erdoğan’ın yanında yer almakla bir taşla üç kuş vurdu.
1- Meral Akşener ve İYİ Parti hamlesini savuşturdu.
2- 24 Haziran ve 31 Mart seçimlerinden MHP’nin başarılı bir şekilde çıkmasını sağladı.
3- MHP’nin ideolojisini cumhur ittifakının ideolojisi haline getirdi. MHP’nin rengini AK Parti’ye vermeyi başardı.
AK Parti ile ittifak MHP’ye kazandırdı. Ama başkanlık sistemine geçilip Erdoğan’ın ilk turda seçilmesinde de cumhur ittifakının önemli bir payı oldu.
KRİTİK SÜREÇ
Bu arada İstanbul seçimleriyle ilgili YSK’daki süreç devam ederken AK Parti’de seçim sonuçlarına dönük değerlendirmeler sürüyor. Ancak şimdiye kadar oy kaymalarının ötesine geçip esaslı bir değerlendirme yapılmış değil. Güneydoğu’da destekleyen Kürtler, İstanbul’da neden oy vermedi, İstanbul’da AK Parti seçmenlerinin bir bölümü neden sandığa gitmedi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde MHP’li seçmenlerin desteği neden alınamadı, siyaset dili, ekonomik kriz, özgürlükçü değil, güvenlikçi yaklaşımlar neye mal oldu gibi temel sorular ortada duruyor.
YSK’daki süreç tamamlandıktan sonra, AK Parti’de bu soruların cevabının aranacağı söyleniyor. Yararlı olur. Çünkü 16 Nisan referandumunda İstanbul ve Ankara’dan, “hayır” çıkmıştı. AK Parti, o sinyali yeterince değerlendiremedi. Bugün durum ortada.
Sıradan günlerden geçmiyoruz. Kritik bir yol ayrımındayız. Çünkü büyük bir bilek güreşi yaşanıyor. YSK’nın İstanbul seçimleriyle ilgili kararı ise en önemli kilometre taşlarından biri olacak.
Türkiye ya o tarafa düşecek, ya bu tarafa...