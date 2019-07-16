15 Temmuz’un ruhuna yakıştı mı?

MECLİS’te 15 Temmuz özel oturumu vardı. 15 Temmuz gecesi darbeye karşı birlikte olan milletvekilleri ne yazık ki özel oturumda aynı ruhu sergileyemediler.
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un FETÖ’ye karşı en kararlı mücadeleyi yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı FETÖ’ye hizmet etmekle suçlayan konuşmasına AK Parti milletvekilleri haklı olarak tepki gösterdi. Oysa CHP, 15 Temmuz gecesi darbeye karşı başarılı bir sınav vermişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, darbeyi haber aldığı sırada uçakta yanındaki koltukta oturan AK Partili Hayati Yazıcı’ya dönerek “Darbeye karşıyız Hayati Bey” demişti. CHP Genel Merkezi’nde toplanan milletvekilleri, AK Parti yöneticileriyle irtibat kurarak, darbeye karşı ne yapmak gerekiyorsa hazır olduklarını bildirmişlerdi. CHP’li Levent Gök, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ı arayarak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin bombalandığını haber vermiş, Meclis’e geçerek darbeye karşı direneceklerini bildirmişti. Darbe gecesi Meclis’i açarak tarihi bir görev yapan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP milletvekillerinin Genel Kurul salonuna girdiğini görünce kürsüden inmiş, “Size birer demokrasi öpücüğü vereyim” diyerek sarılmıştı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu’nun ceketini giyerek divanda yerini almış, böylece Meclis’in tarihi oturumu gerçekleşmişti. AK Partili Aydın Ünal, ilk başlarda Meclis’te yalnız kalacaklarından endişe ettiklerini ancak CHP’lileri görünce gözlerinin parladığını söyleyecekti.
CHP’NİN DARBEYLE SINAVI
15 Temmuz’da darbeye karşı çıkmakla CHP, darbelerle anılan kendi geçmişi açısından da önemli bir adım attı. Sırtındaki 27 Mayıs yüküne, “CHP artı asker eşittir darbe” damgasına, 12 Mart’a Başbakan vermesine, 28 Şubat’taki duruşuna ve 27 Nisan e-muhtırası karşısındaki talihsiz tavrına rağmen göğsünü gere gere anlatabileceği başarılı bir sınav verdi. 15 Temmuz gecesi CHP’nin ‘ama’sız, ‘fakat’sız bir şekilde darbeye karşı durması ne kadar değerliyse, Kılıçdaroğlu’nun Yenikapı mitingine katılması da o denli önemliydi.
Ancak Kılıçdaroğlu’nun “kontrollü darbe” söylemi, dün Meclis’teki 15 Temmuz özel oturumunda CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un FETÖ terör örgütü üzerinden Erdoğan’ı hedef alması doğru olmadı. Alkışlar, protestolar, sıra kapaklarına vurmalar, milletvekillerinin birbirinin üzerine yürümesi ve laf atmalar üzerinden 15 Temmuz’un ruhuna uygun düşmeyen ve Meclis’in mehabetine yakışmayan görüntüler yaşandı.
Oysa CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 15 Temmuz’un bir FETÖ darbesi olduğunu en net bir şekilde anlatmıştı. CHP’li Meclis Başkanvekili Levent Gök, 15 Temmuz gecesi Meclis’te darbeye karşı nasıl mücadele ettiklerini kamuoyuyla paylaşmıştı. CHP, 15 Temmuz’daki duruşuyla takdir kazanmıştı.
DARBELER TARİHİ
Siyasi tarihimiz maalesef ki aynı zamanda darbeler tarihi. Bu ülkede 27 Mayıs’lar oldu, 12 Mart’lar oldu, 12 Eylül’ler oldu, 28 Şubat’lar yaşandı. Ancak bu ülkede ilk kez bir millet darbeye karşı durdu. Onun adı da 15 Temmuz...
Bu ülkede darbelerin astığı başbakanlar oldu. 27 Mayıs, Menderes’i astı. Bu ülkede darbeye karşı şapkasını alıp kaçan başbakanlar oldu. Ama bu ülkede ilk kez bir lider çıktı ve darbeyi geri püskürttü. O da Cumhurbaşkanı Erdoğan. Batılı bir lider bunu yapsa asırlar boyunca anlatılırdı. Heykelini dikerlerdi. Ama Erdoğan düşmanlığı yüzünden FETÖ’den medet umar hale gelenler oldu.
Önceden darbe yapacak olanlar, “Amerika ne der? NATO’dan nasıl bir tepki gelir? TSK’da emir komuta sağlanır mı” diye hesap ederlerdi. Artık bundan sonra darbeyi aklına koyanların hesap etmesi gereken bir şey var, o da millet. Darbe yapanlar artık “Bu millet ne der” diye düşünmeli, “Cumhurbaşkanı milleti meydanlara çağırır mı” diye hesap etmeli.
15 Temmuz gecesi darbeye karşı doğru yapan CHP, dün yanlış yaptı. Milletin dün 15 Temmuz gecesinin vahşetini yeniden yaşadığı bir sırada, 251 şehidin anıldığı, darbeye karşı tanklara meydan okuyan insanların hayırla yad edildiği, 15 Temmuz’un manevi havasının yeniden hissedildiği bir ortamda CHP’li Engin Özkoç’un çıkışı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Erdoğan’ı çağıracak ve soracak yürekli bir savcı arıyorum” çıkışı zamanın ruhuna ne kadar uygun düşüyor?
CHP 15 Temmuz gecesi bir elbise giydi, belli ki o elbise CHP’ye bol geldi.
CHP, FETÖ gibi kirli bir yapı üzerinden Erdoğan’ı hedef almak yerine Erdoğan’ın darbeye karşı verdiği mücadeleyi esas alsa, daha yararlı olurdu.
15 Temmuz’un ruhuna yakıştı mı?
MECLİS’te 15 Temmuz özel oturumu vardı. 15 Temmuz gecesi darbeye karşı birlikte olan milletvekilleri ne yazık ki özel oturumda aynı ruhu sergileyemediler.
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un FETÖ’ye karşı en kararlı mücadeleyi yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı FETÖ’ye hizmet etmekle suçlayan konuşmasına AK Parti milletvekilleri haklı olarak tepki gösterdi. Oysa CHP, 15 Temmuz gecesi darbeye karşı başarılı bir sınav vermişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, darbeyi haber aldığı sırada uçakta yanındaki koltukta oturan AK Partili Hayati Yazıcı’ya dönerek “Darbeye karşıyız Hayati Bey” demişti. CHP Genel Merkezi’nde toplanan milletvekilleri, AK Parti yöneticileriyle irtibat kurarak, darbeye karşı ne yapmak gerekiyorsa hazır olduklarını bildirmişlerdi. CHP’li Levent Gök, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ı arayarak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin bombalandığını haber vermiş, Meclis’e geçerek darbeye karşı direneceklerini bildirmişti. Darbe gecesi Meclis’i açarak tarihi bir görev yapan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP milletvekillerinin Genel Kurul salonuna girdiğini görünce kürsüden inmiş, “Size birer demokrasi öpücüğü vereyim” diyerek sarılmıştı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu’nun ceketini giyerek divanda yerini almış, böylece Meclis’in tarihi oturumu gerçekleşmişti. AK Partili Aydın Ünal, ilk başlarda Meclis’te yalnız kalacaklarından endişe ettiklerini ancak CHP’lileri görünce gözlerinin parladığını söyleyecekti.
CHP’NİN DARBEYLE SINAVI
15 Temmuz’da darbeye karşı çıkmakla CHP, darbelerle anılan kendi geçmişi açısından da önemli bir adım attı. Sırtındaki 27 Mayıs yüküne, “CHP artı asker eşittir darbe” damgasına, 12 Mart’a Başbakan vermesine, 28 Şubat’taki duruşuna ve 27 Nisan e-muhtırası karşısındaki talihsiz tavrına rağmen göğsünü gere gere anlatabileceği başarılı bir sınav verdi. 15 Temmuz gecesi CHP’nin ‘ama’sız, ‘fakat’sız bir şekilde darbeye karşı durması ne kadar değerliyse, Kılıçdaroğlu’nun Yenikapı mitingine katılması da o denli önemliydi.
Ancak Kılıçdaroğlu’nun “kontrollü darbe” söylemi, dün Meclis’teki 15 Temmuz özel oturumunda CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un FETÖ terör örgütü üzerinden Erdoğan’ı hedef alması doğru olmadı. Alkışlar, protestolar, sıra kapaklarına vurmalar, milletvekillerinin birbirinin üzerine yürümesi ve laf atmalar üzerinden 15 Temmuz’un ruhuna uygun düşmeyen ve Meclis’in mehabetine yakışmayan görüntüler yaşandı.
Oysa CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 15 Temmuz’un bir FETÖ darbesi olduğunu en net bir şekilde anlatmıştı. CHP’li Meclis Başkanvekili Levent Gök, 15 Temmuz gecesi Meclis’te darbeye karşı nasıl mücadele ettiklerini kamuoyuyla paylaşmıştı. CHP, 15 Temmuz’daki duruşuyla takdir kazanmıştı.
DARBELER TARİHİ
Siyasi tarihimiz maalesef ki aynı zamanda darbeler tarihi. Bu ülkede 27 Mayıs’lar oldu, 12 Mart’lar oldu, 12 Eylül’ler oldu, 28 Şubat’lar yaşandı. Ancak bu ülkede ilk kez bir millet darbeye karşı durdu. Onun adı da 15 Temmuz...
Bu ülkede darbelerin astığı başbakanlar oldu. 27 Mayıs, Menderes’i astı. Bu ülkede darbeye karşı şapkasını alıp kaçan başbakanlar oldu. Ama bu ülkede ilk kez bir lider çıktı ve darbeyi geri püskürttü. O da Cumhurbaşkanı Erdoğan. Batılı bir lider bunu yapsa asırlar boyunca anlatılırdı. Heykelini dikerlerdi. Ama Erdoğan düşmanlığı yüzünden FETÖ’den medet umar hale gelenler oldu.
Önceden darbe yapacak olanlar, “Amerika ne der? NATO’dan nasıl bir tepki gelir? TSK’da emir komuta sağlanır mı” diye hesap ederlerdi. Artık bundan sonra darbeyi aklına koyanların hesap etmesi gereken bir şey var, o da millet. Darbe yapanlar artık “Bu millet ne der” diye düşünmeli, “Cumhurbaşkanı milleti meydanlara çağırır mı” diye hesap etmeli.
15 Temmuz gecesi darbeye karşı doğru yapan CHP, dün yanlış yaptı. Milletin dün 15 Temmuz gecesinin vahşetini yeniden yaşadığı bir sırada, 251 şehidin anıldığı, darbeye karşı tanklara meydan okuyan insanların hayırla yad edildiği, 15 Temmuz’un manevi havasının yeniden hissedildiği bir ortamda CHP’li Engin Özkoç’un çıkışı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Erdoğan’ı çağıracak ve soracak yürekli bir savcı arıyorum” çıkışı zamanın ruhuna ne kadar uygun düşüyor?
CHP 15 Temmuz gecesi bir elbise giydi, belli ki o elbise CHP’ye bol geldi.
CHP, FETÖ gibi kirli bir yapı üzerinden Erdoğan’ı hedef almak yerine Erdoğan’ın darbeye karşı verdiği mücadeleyi esas alsa, daha yararlı olurdu.