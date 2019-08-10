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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
10.08.2019 - 08:03, Son Güncelleme:

Samsung Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus özellikleri ve Türkiye fiyatı

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Samsung Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus özellikleri ve Türkiye fiyatı

Güney Kore merkezli teknoloji şirketi Samsung'un yeni amiral telefonları Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus Türkiye'ye geldi. 23 Ağustos tarihinde ön sipariş yoluyla satışına başlanacak olan yeni telefonlar bakın hangi özelliklerle geliyor? Diğer yandan Galaxy Note 10 Türkiye fiyatı da cepleri yakacak.

Samsung, Galaxy Note 10 serisi ile birlikte ilk kez tek bir model değil, iki ayrı modelle kullanıcılarının karşısına çıktı. Galaxy Note serisinin ilk sürümünden bu yana tek ekran büyüklüğüyle gelen cihaz artık iki farklı ekran büyüklüğüne sahip: Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus. Diğer bir deyişle iki cihaz arasındaki en önemli fark ekran büyüklüğü. Galaxy Note 10 serisinin teknik özelliklerine geçmeden önce tasarımından bahsetmezsek olmaz. Galaxy S10 serisinde olduğu gibi Galaxy Note 10 model cihazların ekran çerçevesi de artık yok. Böylece tam ekran kullanıcılara kalıyor. Ekranın ön yüzünde gömülü şekilde gelen tek bir kamera bulunurken, seç açma/kapama ve güç tuşları da telefonun sol yan kısmında yer alıyor. Galaxy S10'dan farklı olarak kamera telefonun üst kısmında ortada yer alıyor.

Samsung Galaxy Note 10da neden kulaklık girişi yok
Samsung Galaxy Note 10'da neden kulaklık girişi yok?

Galaxy Note 10'un arka yüzüne geldiğimizde ise üçlü kamera kurulumu dikkat çekiyor. Fark edilen en büyük değişim, dikey olarak sol üst tarafa yerleştirilen üçlü arka kamera paketi denilebilir. Her iki model Ay Tozu Grisi, Duman Siyahı, Fildişi Beyazı olmak üzere farklı renk seçenekleri ile sunuluyor.

Samsung Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus özellikleri ve Türkiye fiyatı


EKRAN

Galaxy Note 10, 6.3 inç'lik ekranla geliyor ve 2280x1080 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. Dinamik AMOLED ekran kullanan cihaz aynı zamanda HDR+ desteğine sahip. Camı Gorilla Glass 6 teknolojisiyle korunan Galaxy Note 10, böylece darbelere karşı da daha dayanıklı bir yapıda bulunuyor. Parmak izi sensörü de cihazın herhangi bir yerinde fiziksel bir tuşla konumlandırılmamış, bunun yerine ekrana gömülü şekilde geliyor.

Samsung Galaxy Note 10 mu iPhone XS mi
Samsung Galaxy Note 10 mu iPhone XS mi?

Galaxy Note 10 Plus ise diğer modele göre daha büyük bir ekrana sahip: 6.8 inç! Bu sayede 3040x1440 piksel ekran çözünürlüğü sunan Galaxy Note 10 Plus, 4300 mAh batarya ile geliyor ve 45 W kablolu şekilde hızlı şarj edebilme imkanı bulunuyor. Galaxy Note 10'un bataryası ise 3500 mAh ve 25W kablolu, 20W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor. Yani iki model arasındaki tek fark aslında ekran büyüklüğü değil.

Samsung Galaxy Note 10 mu Galaxy Note 9 mu
Samsung Galaxy Note 10 mu Galaxy Note 9 mu?

İŞLEMCİ

Bir telefonun gücünü gösteren işlemci tarafına baktığımızda ise telefonun duyurusundan önce internete sızan bilgilerin doğru çıktığını söyleyebiliriz. Qualcomm'un Snapdragon 855 işlemcisinden güç alan Galaxy Note 10 serisinin aynı zamanda Exynos 9825 yonga setini kullanan modelleri de olacak. Bazı ülkelerde Snapdragon'lı, bazılarında da Exynos'lu modeller satılacak. S10 serisindeki Exynos 9820'ye kıyasla büyük değişimler içermese de daha güçlü ve daha verimli olduğu söylenebilir. Yeni cihazın önceki modele göre işlem gücünde yüzde 33, grafik tarafında ise yüzde 45 artış olduğu da kaydedildi.

Galaxy Note 10 ile Galaxy Note 10 Plus arasında ne fark var
Galaxy Note 10 ile Galaxy Note 10 Plus arasında ne fark var?

2.73 GHz hızında iki adet M4, 2.4 GHz hızında iki adet Cortex-A75 ve 1.9 GHz hızında dört adet Cortex A55 çekirdeğinden oluşan Exynos 9825’in grafik tarafı Mali-G76 MP12’ye emanet. Yonga setine tercihinize göre 8 GB RAM ve 256 GB UFS 3.0 depolama eşlik ediyor.

Samsung Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus özellikleri ve Türkiye fiyatı

KAMERA

Galaxy Note 10 serisinin en merak edilen noktalarından birisi de kamerası. Arka yüzünde üç kamera ile gelen Galaxy Note 10'da 12 MP çözünürlüğünde f/1.5 - f/2.4 değişken diyafram aralığında ana sensör yer alırken, bu ana sensöre 16 MP f/2.2 ultra geniş açı ile birlikte 12 MP f/2.1 2x optik zumlu telefoto kamera eşlik ediyor. 4K 60 FPS video çekimini de mümkün kılan telefonun ön yüzünde ise 10 MP çözünürlüğünde Dual Pixel odaklamalı sensörler kullanılmış. Ultra geniş açı haricinde diğer sensörler OIS (optik görüntü sabitleme) yeteneği ile geliyor.

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Galaxy Note 10 ile Galaxy Note 10 Plus kamera bazında da aynı özelliklere sahip. Galaxy Note 10 Plus'ta ek olarak 3D ToF derinlik algılama sensörü bulunuyor. Bu sensör videolarda bokeh efekti yapma da cihaza yardımcı oluyor. Bokeh haricinde farklı efektler de ekleyebiliyorsunuz. 

S PEN

Galaxy Note serisinin olmazsa olmazı S Pen de bu cihazlarla birlikte yenilendi, pek çok yeni özelliği bünyesinde barındırmaya başladı. Bir önceki modelde Bluetooth desteği kazanan S Pen ile artık çok daha fazlası yapılabiliyor. Bunlar genellikle havadan el hareketleriyle cihazınızı kontrol etmeye yönelik. S Pen 4096 baskı hassasiyet seviyesi 70 milisaniye gecikme süresiyle geliyor.

Samsung Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus özellikleri ve Türkiye fiyatı

Bluetooth 5.0 teknolojisini kullanan, aynı zamanda yüz tanıma teknolojisini de destekleyen Galaxy Note 10 ile Galaxy Note 10 Plus, WiFi 6 ile birlikte kablosuz ters şarj desteği de sunuyor. Kablosuz ters şarj teknolojisi sayesinde kullanıcılar telefonlarının arka gövdesini kullanarak kablosuz şarj desteğine sahip bir başka telefonu, saati ya da kablosuz kulaklığı şarj edebiliyor. Kutudan dönüştürücü ve gürültü engelleme özellikli AKG marka USB-C kulaklık çıksa da bazı kullanıcılar için 3.5 mm kulaklık çıkışı hala oldukça önemli.

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Galaxy Note 10 Plus'ın diğer modelden bir diğer farkı da microSD kart desteğine sahip olması denilebilir. Galaxy Note 10 alırken dahili hafıza seçeneklerini baştan iyi düşünmek gerekiyor; sonradan microSD kart desteğini kullanamayacağınızdan Galaxy Note 10 Plus'taki o şansınız olmayacak.

Galaxy Note 10 Plus, 12 GB RAM kullanıyor ve 512 GB depolama hafızası sunuyor. Galaxy Note 10'un en üst modelinde ise 8 GB RAM ile 256 GB dahili hafıza yer alıyor. Galaxy Note 10 Plus'ın ayrıca 5G teknolojisini destekleyen sürümü de bulunuyor. Ancak bu model, Türkiye'de satışa sunulmayacak.

Samsung Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus özellikleri ve Türkiye fiyatı


GALAXY NOTE 10 VE GALAXY NOTE 10 PLUS TÜRKİYE FİYATLARI

Gelelim Galaxy Note 10 Türkiye fiyatlarına... Samsung Galaxy Note 10, 9899 TL'den başlayan fiyatlarla 23 Ağustos tarihinden itibaren satışa sunulacak. Galaxy Note 10 Plus'ın Türkiye fiyatı ise 11399 TL'yi buluyor. Ön sipariş yoluyla da satışına başlanan Galaxy Note 10'ları ön sipariş yoluyla alanlara Samsung, yeni nesil kablosuz kulaklığı Galaxy Buds'ı hediye olarak vereceğini duyurdu. 

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