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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
09.08.2019 - 07:26, Son Güncelleme:

Samsung Galaxy Note 10 mu Galaxy Note 9 mu?

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Samsung Galaxy Note 10 mu Galaxy Note 9 mu?

Samsung, geçtiğimiz akşam yeni akıllı telefonları Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus'ı duyurdu. Bu iki telefon pek çok yeni özelliği bir arada sunuyor ve Türkiye fiyatı da biraz tuzlu görünüyor. Peki Galaxy Note 10 ile Galaxy Note 9'u karşı karşıya getirdiğimizde iki model arasındaki fark gerçekten büyük bir uçurum mu yoksa sanıldığı kadar büyük bir fark yok mu? Okuyun, kararı kendiniz verin.

Galaxy Note 10 ile Galaxy Note 9‘u yan yana getirdiğimizde iki telefonun da oldukça farklı tasarımlara sahip olduğunu görüyoruz. Galaxy Note 10’da daha yenilikçi tasarım anlayışı görüyoruz. Galaxy Note 9, 162.3 x 77.1 mm boyutlarına sahipken Note 10, 151 x 71.8 mm boyutlarına sahip. Galaxy Note 9 modelindeki 8.8 mm değerindeki kalınlık, Note 10 modelinde 7.9mm değerine düşmüş durumda. Ayrıca Note 10’un Note 9’a göre daha az kıvrıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Kalınlığın azalması, kavisin de azalmasına sebebiyet vermiş durumda.

Galaxy Note 9 modelinde, ses yükseltme, alçaltma, Bixby ve güç tuşu olmak üzere 4 tuşbulunuyordu. Fakat Galaxy Note 10 modelinde, sağ tarafta hiçbir tuşun yer almadığı görülüyor. Telefonun sol tarafında da ses yükseltme ve alçaltma tuşunun yanında bir tuş bulunacak. Bu tuş, hem güç tuşu hem de Bixby butonuişlevlerini yerine getirebilecek.

Samsung Galaxy Note 10 mu Galaxy Note 9 mu


Galaxy Note 9’da bulunan 3.5 mm jak girişi, Galaxy Note 10 modelinde bulunmuyor. Note 10, kutusundan 3.5 mm jak konektörü ile birlikte çıkacak.

Galaxy Note 10 modelinde Infinity-O ekran teknolojisi kullanılıyor. Bu teknoloji, Galaxy S10 serisinde ilk olarak gördüğümüz delikli ekran modelini kapsıyor. Yani kamera ekranın içerisinde yer alıyor. Böylece ekran, neredeyse çerçevesiz bir hale geliyor.

Note 9’da 6.4 inç ekran yer alırken Note 10 modelinde 6.3 inç ekran yer alıyor. Ayrıca Galaxy Note 10, 2280 x 1080 pikselçözünürlüğünde ve 401 ppi piksel yoğunluğuna sahip bir ekran ile geliyor. Note 9 ise 2960 x 1440 piksel çözünürlüğüne ve 516 ppi piksel yoğunluğuna sahip bir ekran ile birlikte bizleri karşılıyor.

Samsung Galaxy Note 10 mu Galaxy Note 9 mu


Note 9, HDR10 teknolojisi ile gelmişti. Galaxy Note 10 modeli ise, HDR10+ teknolojisine sahip.

Corning Gorilla Glass 5 ile korunan Galaxy Note 9’un aksine Galaxy Note 10, Corning Gorilla Glass 6 ile korunuyor. 

Galaxy Note 9 modelinde Exynos 9810işlemcisi yer alırken Galaxy Note 10 modelinde Exynos 9825 işlemcisi yer alıyor. 

Galaxy Note 10’daki işlem gücü Galaxy Note 9 modeline göre yüzde 33 artırılmış durumda. Grafik performansı tarafında ise bu oran yüzde 42 şeklinde.

Samsung Galaxy Note 10 mu Galaxy Note 9 mu


Galaxy Note 9’da 6 GB RAM ve 128 GB dahili hafızabizleri karşılıyordu. Ayrıca telefonun 8 GB RAM ve 512 GB dahili hafızaya sahip olan modeli de mevcuttu. Note 10 modeli ise 8 GB RAM ve 256 GB dahili hafızaile bizleri karşılıyor. Ayrıca Note 9’da MicroSD kart girişine yer verilmesine rağmen Note 10’da MicroSD kart girişi yer almıyor.

Galaxy Note 9’daki iki arka kameranın yerini Galaxy Note 10’da 3 arka kameranın yer alması oluyor.

Galaxy Note 10 serisi ile birlikte özellikle video çekimlerine birçok özellik eklendi. Bu özelliklerden biri de ses kaydı oluyor. Görüntüyü yakınlaştırdığınızda, sesin kaynağına da daha çok yaklaşmış gibi kayıt yapıyor ve odaklandığınız nesneden çıkan ses kaydediliyor.

Video yazılımı ile ilgili bir diğer önemli gelişme de videoda Live Bokehefektlerinin kullanılabilmesi oluyor. İlk olarak Galaxy A80 modelinde gördüğümüz bu özellik sayesinde Note 10, videolarda arka planı yazılımsal olarak bulanıklaştırabiliyor.

Samsung Galaxy Note 10 mu Galaxy Note 9 mu


Galaxy Note 9’da bulunan 4.000 mAh kapasiteli batarya Galaxy Note 10 modelinde yerini 3.500 mAh kapasiteli bataryaya bırakıyor. Galaxy Note 9’da 15W’lık bir şarj adaptörü çıkıyordu, Galaxy Note 10’da ise 45W’lık bir şarj adaptörü bizleri karşılıyor.

Galaxy Note 9 modelinde bulunmayan tersine kablosuz şarj özelliği, Galaxy Note 10 modelinde bulunuyor. Bu sayede Galaxy Note 10, kablosuz şarj destekleyen diğer cihazları şarj edebiliyor.

Galaxy Note 9, şu anda 6.000 lira bandında satın alınabilirken Galaxy Note 10 için açıklana resmi fiyat etiketi 9.899 TL şeklinde. Bu konuda aradaki neredeyse 4.000 liralık fiyat farkının bulunduğunu göz ardı etmemek gerek.

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