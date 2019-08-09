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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
09.08.2019 - 09:54, Son Güncelleme:

Samsung Galaxy Note 10'da neden kulaklık girişi yok?

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Samsung Galaxy Note 10'da neden kulaklık girişi yok?

Samsung'un yeni amiral telefonları Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus tanıtıldı, 23 Ağustos'tan itibaren de satışa sunulacak. Türkiye fiyatları cepleri fena yakacak olan cihazlarda dikkat çeken bir nokta ise kulaklık yuvasının bulunmaması.

Samsung, Galaxy Note serisinin bir modelinde ilk kez kulaklık yuvası bulundurmuyor. Bu anlamda bir ilki gerçekleştiren Galaxy Note 10'da 3.5mm kulaklık yuvası yerine kullanıcılar USB-C üzerinden kulaklıklarını kullanabiliyor. Samsung, 3.5mm standardını kaldırarak daha iyi bir titreşimli geri bildirim sunduğunu iddia ediyor. Kulaklık girişinden açılan boşluk, daha büyük bir dokunsal geribildirim bileşeni kullanmanın yolunu açıyor.

3.5mm kulaklık girişinin kaldırılmasının getireceği dezavantajları (dönüştürücü taşımak zorunda olmak, şarj ederken müzik dinleyememek gibi) diğer kefeye koyduğunuzda, Samsung'un açıkladığı sebepler çok da yeterli görünmüyor. 

İşin iyi yanı ise dönüştürücünün Galaxy Note 10'un kutusundan çıkması. Yani kullanıcı ayrıca bu dönüştürücü için ücret ödemiyor. Hatırlanacağı üzere Apple kullanıcıları iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR almak istediklerinde dönüştürücüyü kutunun içinde bulamıyor ve ayrıca satın alması gerekiyor. Bu nedenle Apple, yoğun bir eleştiri yağmuruna da tutulmuştu. 

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