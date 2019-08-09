Samsung Galaxy Note 10'da neden kulaklık girişi yok?
Samsung'un yeni amiral telefonları Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus tanıtıldı, 23 Ağustos'tan itibaren de satışa sunulacak. Türkiye fiyatları cepleri fena yakacak olan cihazlarda dikkat çeken bir nokta ise kulaklık yuvasının bulunmaması.
Samsung, Galaxy Note serisinin bir modelinde ilk kez kulaklık yuvası bulundurmuyor. Bu anlamda bir ilki gerçekleştiren Galaxy Note 10'da 3.5mm kulaklık yuvası yerine kullanıcılar USB-C üzerinden kulaklıklarını kullanabiliyor. Samsung, 3.5mm standardını kaldırarak daha iyi bir titreşimli geri bildirim sunduğunu iddia ediyor. Kulaklık girişinden açılan boşluk, daha büyük bir dokunsal geribildirim bileşeni kullanmanın yolunu açıyor.
3.5mm kulaklık girişinin kaldırılmasının getireceği dezavantajları (dönüştürücü taşımak zorunda olmak, şarj ederken müzik dinleyememek gibi) diğer kefeye koyduğunuzda, Samsung'un açıkladığı sebepler çok da yeterli görünmüyor.
İşin iyi yanı ise dönüştürücünün Galaxy Note 10'un kutusundan çıkması. Yani kullanıcı ayrıca bu dönüştürücü için ücret ödemiyor. Hatırlanacağı üzere Apple kullanıcıları iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR almak istediklerinde dönüştürücüyü kutunun içinde bulamıyor ve ayrıca satın alması gerekiyor. Bu nedenle Apple, yoğun bir eleştiri yağmuruna da tutulmuştu.
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