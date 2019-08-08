Samsung Galaxy Watch Active 2 Türkiye'de!
Samsung'un yeni nesil akıllı saati Galaxy Watch Active 2 Türkiye'ye geliyor. Dün gece gerçekleştirilen Unpacked isimli etkinlikte Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus ile birlikte sahneye çıkan saat bakın hangi özelliklerle geliyor?
Galaxy Watch Active'in ilk sürümündeki tasarıma hayli benzerlik gösteren yeni saat, 40 mm ve 44 mm olmak üzere iki farklı büyüklükte geliyor. 40 mm olan saatin ekranı 1.2 inç, 44 mm olan model ise 1.4 inç'lik bir ekran büyüklüğüne sahip.
Super AMOLED ekranın kullanıldığı Galaxy Watch Active 2'nin ekranı da Gorilla Glass DX Plus cam teknolojisi sayesinde darbelere ve çiziklere karşı hayli dayanıklı bir yapıda. 40 mm'lik modelin ağırlğı 30 gramken, 44 mm olan modelin ağırlığı ise 36 gramı geçmiyor. Bileşeninde alüminyum ve paslanmaz çelik kullanılan Galaxy Watch Active 2, Bixby sanal asistanından faydalanıyor ve gerçek zamanlı antrenör kullanıcının her an yanı başında oluyor.
Bluetooth 5.0 teknolojisini kullanan ve NFC teknolojisini de destekleyen cihaz, aynı zamanda bünyesinde egzersiz programlarının takibini mümkün kılmak için GPS de bulunduruyor. İşlemci tarafına geldiğimizde ise Galaxy Watch Active 2'nin Exynos 9110'dan güç aldığını görüyoruz. 4 GB dahili hafızası olan cihazın standart mdelinde 768 MB RAM yer alırken, LTE teknolojisine sahip Galaxy Watch Active 2 ise 1.5 GB RAM kullanıyor.
Saatlerin batarya kapasitesi de modeline göre değişiklik gösteriyor. Standart model 247 mAh, LTE'li model ise 340 mAh batarya kullanıyor.
Gümüş, altın ve siyah olmak üzere üç farklı renkte gelmesi beklenen Galaxy Watch Active 2'nin yurt dışı fiyatları 279 dolardan başlayacak.
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