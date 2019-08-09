Samsung Galaxy Note 10 mu iPhone XS mi?

Apple'ın geçen yıl Eylül ayında duyurduğu iPhone XS ve iPhone XS Max'in ardından bir yıla yakın bir süre geçti. Şirket, bir ay sonrasında yeni telefonlarını görücüye çıkarmaya hazırlanırken, Samsung ise Galaxy Note 10 serisiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Fiyatları hayli birbirine yakın olan bu iki cihaz arasında seçim yapsanız hangisini tercih ederdiniz? iPhone XS mi yoksa Galaxy Note 10 mu? İkili arasındaki farka gelin yakından bakalım.



Galaxy Note 10 ise tasarım konusunda büyük bir ekran gövde oranı sunmak için delikli kamera ile karşımıza çıkıyor. iPhone XS ekranında ise çentikli bir tasarım yer alıyor. Yani ekran çerçeveleri çok daha belirgin durumda.







iPhone XS arka tarafında alt alta konumlandırılmış ikili kamera kurulumubarındırırken, Galaxy Note 10 ise alt alta konumlandırılmış üçlü kamera kurulumu barındırıyor. Aslında tasarımsal olarak iki cihaz da kendi tasarım çizgisini korumaya devam ediyor.



iPhone XS 5.8 inçlik, 458 ppi yoğunluğunda 2436 x 1125 piksel çözünlürlüklü Super Retina HD bir ekran ile karşımıza çıkıyor. Galaxy Note 10 tarafında ise kullanıcılar, 6.3 inçlik 401 ppi yoğunluğunda 2280 x 1080 piksel çözünürlüklü Dynamic AMOLED bir ekran ile karşılaşıyor. iPhone XS retinaekran ile dikkat çekerken Galaxy Note 10 da Dynamic AMOLED teknolojisi ile kullanıcılara kaliteli bir deneyim sunacak.





Gelelim telefonun kalbine, yani işlemciye... Galaxy Note 10 Qualcomm‘un en iyi işlemcilerinden biri olan Snapdragon 855 Plus işlemci ile birlikte sunulurken ülkemizde Exynos 9825işlemcili varyantı ile satışa çıkacak. 2960 MHz, 8 çekirdekli bir işlemci barındıran bu cihaz GPU tarafında Adreno 640 ve Mali G76MP12 ile güçlendirilmiş varyantlara sahip. Ayrıca 256 GB depolama alanı ile sunulan model 8 GB RAM‘den de güç alıyor. iPhone XS tarafında, Apple cihazların donanımları konusunda net bilgiler vermese bile cihaz 7 nm‘lik A12 Bionic işlemci ile kullanıcılara sunuldu. GPUtarafında A11‘e kıyasla yüzde 50’lik bir performans artışı gerçekleştirilmiş. Bu işlemci ile birlikte saniyede 5 trilyon veriyi işleyebiliyor.





iPhone XS 64 GB, 128 GB ve 256 GB seçenekleri sunarken Galaxy Note 10 ise sadece 256 GB‘lık depolama alanı seçeneği ile karşımıza çıkıyor. İki cihazda da microSD kart desteği yok.



iPhone XS arka tarafında ikili bir kamera kurulumu barındırıyor. 12 Megapiksellik ana kamera f/1.8 diyafram açıklığı ve geniş açılı bir sensör barındırıyor. Diğer kamera ise 12 Megapiksel ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip telefoto lens ile birlikte geliyor. Galaxy Note 10 ise kamera konusunda oldukça iddialı. Samsung arka tarafta üçlü kamera kurulumu barındırıyor. 12 Megapiksellik ana kamera f/1.5 ile f/2.4aralığında ayarlanabilir bir diyafram açıklığına sahip. İkincil bir kamera da 12 Megapiksel olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca OIS desteği ve telefoto lens sunan ikincil kamera 2x optik zoom desteği de sağlıyor.





Batarya tarafında iPhone XS 2716 mAh batarya ile karşımıza çıkıyor. Ayrıca 18 Whızlı şarj desteği sunuyor. Galaxy Note 10 ise 3500 mAh kablosuz şarj desteği ve Samsung’un 45 W’lık Superfast Charge teknolojisiyle gelerek oldukça kısa sürede tam şarja ulaşma olanağı ile karşımıza çıkıyor.



Ve fiyatlar... 256 GB‘lık standart model Galaxy Note 10 Türkiye fiyatı 9899 TL olarak karşımıza çıkarken, iPhone XS 64 GB‘lık model için 9899 TL fiyat etiketi 256 GB‘lık model için ise 11.199 TL‘lik fiyat etiketi ile karşımıza çıkıyor.



