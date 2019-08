Samsung Galaxy Tab S6 Türkiye'ye geldi! Özellikleri ve fiyatı açıklandı

Galaxy Tab S6, Qualcomm Snapdragon 855 yonga setiyle gelen ve piyasadaki en güçlü işlemciyi kullanmasıyla şaşırtan bir tablet. 10,5 inç 2560 x 1600 çözünürlüğe, 16:10 ekran oranına sahip AMOLED ekrana sahip cihazın 7.040mAh kapasiteli bir pili bulunuyor.

Arka yüze baktığımızda, 13MP f/2,2 ana lens ve 5MP f/2,0 lensi görüyoruz. 8MP ön kamera ise 80 derece görüş açısına ve f/2.0 diyafram değerine sahip. Dahili depolama olarak 128GGB ve 256GB seçenekleriniz bulunuyor. Android 9 Pie ve One UI arayüzle gelen cihaz, microSD kart slotu, USB-C portu, Nano SIM slotu (sadece 4G modelde), her köşede dört hoparlör, cihazın diğer özellikleri arasında bulunuyor.



Galaxy Tab S6 ile not tutmak da artık daha kolay bir hale geliyor. El yazısıyla yazılan Samsung Note’lar, dijital metne dönüştürülebiliyor ve tek bir tıklamayla Microsoft Word formatlarına aktarılabiliyor. Ayrıca cihaz, Samsung Notes’un pencere saydamlığını ayarlayarak, bir videoyu izlerken aynı ekran üzerine hızlıca not almanıza ya da çizim yapmanıza olanak tanıyarak çoklu-görev işlevini yerine getiriyor.



Galaxy Tab S6 ile birlikte Samsung DeX’in yeni ve geliştirilmiş bir versiyonu da kullanıcılara sunuluyor. Böylece hiç sorunsuz bir şekilde PC benzeri bir deneyime geçebiliyor, çoklu-görev ve görüntü deneyiminizi optimize edebiliyorsunuz. Galaxy Tab S6’in Book Cover klavyesine eklenen DeX fonksiyon tuşu ile bir dokunuşta DeX’i aktive edebiliyor ve kapatabiliyorsunuz.

Cihazın hem hafif hem daha taşınabilir[3] olmasını sağlayan 5.7 mm’lik ince gövdesinde, Samsung’un tablet üzerindeki ilk Ultra Geniş Açılı çift kamera sistemi[4], Galaxy Tab S6’nın bir başka yeniliği. Ultra Geniş Açılı Kamera 123 derecelik görüş alanı ile manzara ve peyzaj fotoğraflarını yüksek kalitede kayda geçirebiliyor.

Galaxy Tab S6’da Samsung’un ilk kez ekran üzerinde sunduğu Parmak İzi Tarayıcısı sayesinde tablet çok daha kolay açılıyor.



Çiftli kamerasıyla tablet tarafında şaşırtan model, bağlantı tarafında ise USB-C kullanıyor. Parmak izi sensörü ekranına entegre edilen gelişmiş Android tablet, dikkat çekmeyi başarıyor. Modelde AKG imzalı dörtlü hoparlör sistemi ve Dolby Atmos desteği bulunuyor. Tablet DeX özelliğini de taşıyor.