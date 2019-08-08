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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
08.08.2019 - 08:54, Son Güncelleme:

Galaxy Note 10 ile Galaxy Note 10 Plus arasında ne fark var?

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Galaxy Note 10 ile Galaxy Note 10 Plus arasında ne fark var?

Samsung'un dün gece gerçekleştirdiği Unpacked isimli etkinlikte iki yeni telefon görücüye çıktı: Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus. Peki bu iki model arasındaki tek fark ekran büyüklüğü mü?

Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, yeni nesil telefonlarını ortaya çıkardı. Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus şeklinde ayrıma giden şirket, böylece bugüne dek hiçbir Galaxy Note serisinde yapmadığını yapmış oldu. Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus arasında bazı özellikler bakımından önemli farklılıklar bulunuyor.

EKRAN

Öncelikle ilk fark tahmin edeceğiniz üzere ekran büyüklüğü. Galaxy Note 10, 6.3 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip ve 2280x1080 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. Galaxy Note 10 Plus'ın ekran büyüklüğü ise 6.8 inç ve 3040x1440 piksel ekran çözünürlüğüne sahip. 

Galaxy Note 10 ile Galaxy Note 10 Plus arasında ne fark var


LTE / 5G

İki telefon arasındaki bir diğer fark da ağ teknolojileriyle ilgili. Galaxy Note 10, LTE ağ standardını desteklerken, Galaxy Note 10 Plus'ta ilave olarak 5G teknolojisi de kullanılıyor. Galaxy Note 10 Plus'ı almak isteyenler LTE ve 5G modelleri arasından tercih yapacak. Ancak 5G'li model Türkiye'de satışa sunulmayacak. Bu anlamda iki cihaz arasında Türkiye'deki kullanıcılar için 5G farkının bir önemi yok.

KAMERA

Galaxy Note 10 ile Galaxy Note 10 Plus kamera bazında da aynı özelliklere sahip. Galaxy Note 10 Plus'ta ek olarak 3D ToF derinlik algılama sensörü bulunuyor. Bu sensör videolarda bokeh efekti yapma da cihaza yardımcı oluyor. Bokeh haricinde farklı efektler de ekleyebiliyorsunuz. 

Galaxy Note 10 ile Galaxy Note 10 Plus arasında ne fark var


DEPOLAMA

Galaxy Note 10 Plus 512 GB dahili hafıza ile birlikte 12 GB RAM ile geliyor, Galaxy Note 10 ise 256 GB hafıza ve 8 GB RAM seçenekleriyle raflardaki yerini alacak. Galaxy Note 10 Plus'ta buna ek olarak microSD kart desteği de bulunuyor. Böylece toplam depolama kapasitesi 1 TB'a kadar yükseltilebiliyor. Galaxy Note 10'da microSD kart desteği bulunmuyor

BATARYA & ŞARJ TEKNOLOJİSİ

Galaxy Note 10 ile Galaxy Note 10 Plus arasındaki önemli farklardan biri de batarya ve şarj teknolojisinde kendini gösteriyor. Galaxy Note 10'da 3500 mAh batarya bulunurken, üst modelde 4300 mAh batarya kullanılmış. Ayrıca Galaxy Note 10 Plus'ta 45 W kablolu hızlı şarj teknolojisi bulunurken, Galaxy Note 10'da 25 W desteği yer alıyor.

Galaxy Note 10 ile Galaxy Note 10 Plus arasında ne fark var


FİYAT

Elbette bu farklı özellikler iki model arasındaki fiyat aralığını da biraz açıyor. Galaxy Note 10 ülkemizde 9899 TL'den satışa sunulacak; Galaxy Note 10 Plus ise 11399 TL'den alıcısına ulaşacak.

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