Haftalık Burç Yorumları: 20-26 Ocak Haftası Burç Yorumları

Burç yorumlarınızı Uzman Astrolog Aygül Aydın açıkladı! 20-26 Ocak haftası burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bu hafta hangi burçlar nasıl davranmalı? Koç burcunu 20-26 Ocak haftası neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, bu hafta burçları nelerin beklediğini açıkladı.

KOÇ BURCU

Bu hafta yeni eğitim planları ya da uluslararası işleri yoluna koymak için oldukça ideal. Özlemleriniz artıyor ve yalnızlık duygunuzla başa çıkmakta zorlanıyor olabilirsiniz. İçinizdeki boşluğu biriyle doldurmak yerine eğitim, araştırma veya felsefe gibi konularla ilgili kendinizde tamamlama yapabilirsiniz. İlişkilerde biraz daha sabırlı olmalısınız. Önemli bir kırılma dönemindesiniz.

BOĞA BURCU

Özellikle Çarşamba ve perşembe günü hedeflerinize gitmeniz için olağanüstü güzelliktedir. Daha fazla kendini boşvermiş ve umursamaz hissedebilirsiniz. Bunun sebebi toksik ilişkileri hayatınızdan çıkartmadığınız içindir. Değerlerinizi belirleyin ve sizi aşağıya çeken şeyleri uzaklaştırın. Bu hafta kesinlikle düzene girebileceğiniz ve kendine inancını yenileyebilecek gücü bulacağın bir hafta. Bunu değerlendirmek artık sana kalmış.

İKİZLER BURCU

Geçtiğimiz haftalardan ertelediğin ne varsa bu haftada önüne gelmedi mi? İşte artık ertelememen gereken ve artık dağılmaman gereken bir dönem. Bazı şeylere kırgınlık besliyor olabilirsin ama inan bunlarla kimse ilgilenmiyor. Aksine daha cesur ve yeniliklerle dolu olman lazım. Finansal olarak çok açıldıysan bu hafta daha ölçülü olmasın.

YENGEÇ BURCU

Hukuksal sonuçlar almak ya da yeni davasal konuların başlaması bu hafta mümkün olabilir. İş ortamınızda bazı değişimler ya da küçülme noktasına gittiğiniz durumlar sizleri kaygılandırmasın. Çarşamba ve perşembe günleri alacağınız destek ve yardımlar sizleri umutlandıracaktır. Şu an için hiçbir şey göründüğünüz gibi olmayabilir.

ASLAN BURCU

İlişkiler ve aşk anlamında yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Geçtiğimiz hafta biraz zorlanmış duygular yaşadıysanız bile bu hafta her şeyi geride bırakıyorsunuz. Sağlığınız ile ilgili yeni yöntemler denemek veya fiziksel olarak değişimler yapmak isteyebilirsiniz. Ruhsal yardımlar almak veya kişisel gelişiminize katkısı olacak eğitimler almak sizlere iyi gelecektir.

BAŞAK BURCU

Haftaya bazı hayal kırıklıklarını sorgulayarak başlayabilirsiniz. Eski davalar ya da eski dedikodular patlak vermiş veya sizi huzursuz etmiş olsa da “yel kayadan toz alır” deyip yola devam etmelisiniz. Eşiniz ya da ortağınız varsa onun ailesi ya da parasal konuları ile ilgili bazı konuşmalar, toplantılar yapmanız gerekebilir. Yenilikler anlamında kendinize cesaret vermeniz gereken bir gökyüzü içermektedir.

TERAZİ BURCU

Sizler için en önemli konu artık kararlı olmak ve eski hataları tekrardan yapmamaktır. Parasal konularda yükler artıyor ve sizler neler yapacağınızı bilemiyorsanız hemen bir “b” planı içinde olmalısınız. Çok açılmayın ve bu hafta bazı ekonomik planlar alın. Lüks ve ihtiyaçları iyi planlamanız gereken bir hafta. Bir arkadaş ya da dostunuzla yaşadığınız gerilimde alınganlık yaparak işleri daha büyütmeyin.

AKREP BURCU

Haftaya ortaklı ilişkileriniz ya da iptal olan planlarınızı tekrar devreye alarak başlıyor olabilirsiniz. Güneş’in bu hafta kova burcuna geçmesi sizi bildiğiniz doğruları sorgulatabilir. Önemli olan krizleri nasıl yönetiyorsunuz. Bazı şeylerden şikayetçi olmak sadece işleri zorlaştırır. Çarşamba veya Perşembe duygusal gücünüzü daha iyi hissedebilirsiniz.

YAY BURCU

Özellikle pazartesi ve Salı daha atak ve saldırgan bir ruh hali içinde olabilirsiniz. Hiç olmadığı kadar haddini bildirme duygusu içinde olabilirsiniz. Bundan biraz daha geride durmalısınız. Hızlı ve öfkeli hareketler hayat akışınızı yavaşlatabilir. Sağlığınıza ve bağışıklık sisteminize özen gösterin. Sakarlıklara ve ufak tefek kazalara karşı temkinli olun. Bir elinizde iki bardak taşımamanız gereken bir haftadasınız. Farkındalıklı olun. Bırakın bir şeyler yavaş ve geç olsun.

OĞLAK BURCU

Haftaya hem iş hayatınızdaki yoğunluk hem de aile içindeki sorumluluklarınızın artışı ile başlıyorsunuz. İyi bir arkadaş ya da aileden aklına güvendiğiniz biri sizi daha sağlıklı düşünmeye sevk edebilir. Bu hafta sonuna doğru kova burcunda gerçekleşecek olan yeni ay sizleri parasal konularda bazı yeniliklere ya da farklılıklara taşıyabilir. Seyahatlerdeki ufak tefek aksaklıkları ve iş birliklerinizdeki yol ayrımlarını gereğinden fazla büyütmemelisiniz.

KOVA BURCU

Beklemediğiniz bir yerden alacağınız haber ya da sizi şaşırtan bir teklif söz konusu olabilir. Parasal anlamda yeni iş birlikleri yapacağınız kişilere yöneliyorsunuz. Toplantılar ve yeni iş birlikleri bu haftaya damgasını vuruyor olacaktır. Perşembe günü gelen görüşmeler ya da toplantılar sizlere yeni bir boyut kazandırabilir. Hafta sonuna doğru sizin burcunuzda gerçekleşecek olan yeni ay ile ilişkilerde daha güçlendiğinizi ve sevildiğinizi hissedebilirsiniz.

BALIK BURCU

Haftaya hayallerinizi gerçekleştirmenin tutkusuyla başlıyorsunuz. Eğer ayağı yere sağlam basmayan bazı işler içindeyseniz bu noktada zorluklar sizinle olabilir. Cumartesi sonu kova burcunda gerçekleşecek olan yeni ay ile biraz daha inzivaya çekilmeli ve kendinizi düşünmelisiniz. Gerçekçi ve ayağı yere sağlam basan işler içinde olmanız gereken bir yıl içinde olduğunuzu hatırlatmak isteriz. Kolay yoldan yada borçlanarak bir şeylere ulaşma fikri sizleri zorlayabilir.