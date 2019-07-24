Aslan Burcu - Haftalık
"Aslan Burcu - Haftalık"
Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar, bu hafta işyerinde performansınızı ortaya koyacağınız bir yoğunluk sizi bekliyor. Üstesinden geleceğiniz her kritik durum kendinize olan inancınıza ve maddi beklentinize etki edebilecek noktada olabilir. Çalışma koşullarını kendiniz için fazla zorlamayın, kalbinize dikkat edin. Kendinizi gereksiz tartışmalar içine sokup yaşam kalitenizi düşürmeyin. Bazen doğruları görmek ve bilmek yeterli olmayabiliyor. Bunları sabırla anlatmakta gerekebilir.