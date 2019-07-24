Boğa Burcu - Haftalık
"Boğa Burcu - Haftalık"
Sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar, aşkta geçtiğimiz hafta verdiğiniz emekler bu hafta karşılığını bulabilir. Endişelerinizin gölgesini kaldırıyorsunuz, keyif ve mutluluk bu hafta sizinle. Özellikle hafta sonu eğlenmek ve dinlenmek için size fırsat sunuyor. Hafta sonu balık burcunda gerçekleşecek olan dolunay sizleri daha huzurlu ve isteklerinize kolay ulaşabilir bir hal verebilir. Bunun için sizlerin de her zamankinden daha istekli davranıyor olması gerekmektedir.