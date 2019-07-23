Koç Burcu - Haftalık
"Koç Burcu - Haftalık"
Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, bu hafta günleriniz yoğun ve yorucu geçiyormuş gibi gelebilir. Bu yüzden haftayı çok iyi planlamalısınız. Tüm iş yükü üstünüzde ve nasıl başa çıkacakmışsınız gibi gelebilir. Doğru bir zaman planlaması size her şeyi güzel yaptırabilir. Hafta ortasında verimi arttırmak istiyorsanız elinizdeki eksik işleri tamamlamaya yönelmelisiniz. Hafta sonu balık burcunda gerçekleşecek dolunay için kendinizi daha içinize çekmeli ve güzelce dinlenmelisiniz. Evinizle ilgili sorunlara çözümler getireceksiniz, hafta sonuna rahatlıyorsunuz.