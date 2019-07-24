İkizler Burcu - Haftalık
"İkizler Burcu - Haftalık"
Sevgili İkizler ve yükselen burcu İkizler olanlar, bu hafta aile ile ilgili problemleri tatlı dille çözebileceksiniz ve evde vakit geçirmekten çok büyük keyif alacaksınız. Evle ilgili bir yenilenme başlatabilirsiniz. Gayrimenkul yatırım yapmayı düşünüyorsanız anlaşmalar sizin yararınıza olacaktır. Ekonomik bir denge hayatınıza huzur getirecektir. İlişkilerde bir öyle bir böyle hissediyor olmanız çok normal. Şartları bu noktada zorlamayın. Bu hafta sonu balık burcunda gerçekleşecek dolunay ile birlikte kendinizi bilime, araştırmaya ve sanatsal çalışmalara verin. Kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. İstemediğiniz olayların ortasında kalabilirsiniz. Bu yüzden mümkün oldukça karışık olaylardan uzak durun.