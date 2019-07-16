Yengeç Burcu - Haftalık
"Yengeç Burcu - Haftalık"
Sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar, haftayı yakın çevrenizle ilgilenerek geçireceksiniz. Ciddi konular üzerine kafa yorabilirsiniz. Hatta evlilik planları bile yapabilirsiniz. Bu hafta eğitim almaya karar verebilirsiniz. Gitmek istediğiniz kursları veya eğitim merkezlerini araştırabilirsiniz. Kendinizi geliştirmek ve yeni yerler keşfetmek size hiç bu kadar iyi gelmemiş olacak. İlişkinizde artık huzurlu alana geçiş yapmalısınız. Bu sizi kariyer alanınızda da büyük bir başarıya taşıyacaktır.