Başak Burcu - Haftalık
"Başak Burcu - Haftalık"
Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, Yeni ayda başlattığınız girişimlerin eksileri ve artıları etrafınızdaki insanların geri bildirimleriyle bu hafta sonu gerçekleşecek balık dolunayı ile ortaya çıkacak. Yakın zamanda başlangıçlarınızın meyvelerini toplamaya başlayacaksınız. Artık stresli ve neler olacak soruları içinde olan sizlerin biraz daha önünü görmeye başladığını söyleyebiliriz. Bu hafta bu cümleyi duymak size iyi gelebilir: “Her şey vaktinde olur ve vaktinde güzeldir.”