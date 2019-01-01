Günün Melek Kartı
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Bazen susmak, en iyi cevaptır. Zihnini susturduğunda, meleklerin sevgisini duyabilirsin.
Bize doğru yolu gösteren meleklerin rehberliği ve sevgi dolu mesajları için siz de bir melek kartı seçebilirsiniz...
BOĞA BURCU BUGÜN
Boğa Burcu - Çarşamba - Kısa detay yazısı - anasayfa widgetta görünecekDevamı
İKİZLER BURCU BUGÜN
İkizler Burcu - Çarşamba - Kısa detay yazısı - anasayfa widgetta görünecekDevamı
YENGEÇ BURCU BUGÜN
Yaşadıklarınızın neticesinde gerçek olana ulaşma isteğiniz tetiklenebilir.Devamı
ASLAN BURCU BUGÜN
Kendi sınırlarınızda kalmalı ve dışarıdaki olaylar karşısında tepki vermemelisiniz.Devamı
BAŞAK BURCU BUGÜN
Bugününüzü kısa ya da uzun vadeli seyahat planlarınızla geçirebilirsiniz.Devamı
TERAZİ BURCU BUGÜN
Bazı ortaklıklar, gizlenmiş bilgilerin ortaya çıkmasıyla değişime gidebilir.Devamı
AKREP BURCU BUGÜN
İlişkilerinizin gidişatında değişikler yapabilirsiniz.Devamı
OĞLAK BURCU BUGÜN
Bastırdığınız duygularınız varsa bugün, bununla ilgili sınanabilirsiniz.Devamı
KOVA BURCU BUGÜN
Kova Burcu - Çarşamba - Kısa detay yazısı - anasayfa widgetta görünecekDevamı
BALIK BURCU BUGÜN
Bugün kazanmanın ve başarının sırrı tarafsız yaklaşımlarınız olabilir.Devamı