14-20 Ekim Haftalık Burç Yorumları

Burç yorumlarınızı Uzman Astrolog Aygül Aydın açıkladı! 14 Ekim haftası burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bu hafta hangi burçlar nasıl davranmalı? Aslan burcunu 14 Ekim haftası neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, bu hafta burçları nelerin beklediğini açıkladı.

KOÇ BURCU

Sevgili Koçlar, yeni haftaya koç dolunayının hızıyla giriş yapıyorsunuz. Bilmediğiniz bazı şeyler öğrenebilir ya da birden eski bir arkadaşınızla karşılaşabilir onunla ilgili konularda kafa yoracak işlere girişebilirsiniz. Ne yaşanacaksa hayatınıza muhtemelen hızlı bir giriş yapmaya aday olaylar olabilir. Yeni bir ilişki başlatabilirsiniz. Yeni bir proje hayatınıza dahil olabilir. Bu hafta oldukça başarılı ve yoğun olduğunuzu söyleyebiliriz.

BOĞA BURCU

Sevgili boğalar yeni bir haftaya başlarken kariyer, aile ve finansal konularda yeni kararlar almak zorunda olduğunuzu hissedebilir ve bu alanlarda gerçekten değişime ihtiyacınız olduğunu kabul edebilirsiniz. Haftanın ilk günleri ilişkiler konusunda kafanızın karışık olması gayet doğal olacaktır. Çünkü gerek yakın çevreniz gerekse akrabalık ilişkilerinizde size destek vermeyen ve bugüne kadar yanınızda olmayan bazı kişilerin artık varlığından rahatsız olabilir ve onları yaşamınızdan çıkarabilirsiniz.

İKİZLER BURCU

Sevgili ikizler yeni bir haftanın başlangıcında kendinizi ilişkiler ve kariyer arasında sıkışıp kalmış gibi hissedebilir ve hangi alanda ne kadar başarılı sağlayacağınızı bilemiyor olabilirsiniz. Sanki siz neyi istiyorsanız insanların onu bozmaya niyetlendiğini düşünüyor olabilirsiniz. Ancak bu düşüncenizin doğru olmadığını ve sadece kafanızda yerleşen kötü bir düşünce olduğunu belirtmeden geçemeyeceğiz.

YENGEÇ BURCU

Sevgili yengeçler yepyeni bir haftaya başlarken kendinizi her anlamda değiştirme arzusu içinizde fazlasıyla çoğalacaktır. Bu hafta hem fiziksel görünümünüzle ilgili bir değişiklik yapmak hem de kişisel görüşleriniz ile ilgili yeni kararlar almak kaçınılmaz olabilir. Toplum içindeki statünüzü yükseltmek ve yaptığınız iş ile daha fazla itibar kazanmak için yeni bir arayış içinde olabilir ve bunun için gereken araştırmayı etraflıca yapmak isteyebilirsiniz.

ASLAN BURCU

Sevgili aslanlar yeni bir haftanın başlangıcında kendinizi duygusal olarak çelişkili ve kararsız bir ruh hali içinde bulabilir özellikle maddi konularla ilgili kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz. Kariyer yaşamınızla ilgili belli bir yöne gitme isteğiniz alacağınız bir haber üzerine geri tepebilir. Çevrenizden duymuş olduğunuz bu sözler sizi kendinize getirebilir ve hırslarınızın peşinden gitme isteği bu sözler üzerine azalabilir. Bu hafta sosyal çevre ilişkilerinizle ilgili daha aktif olmak ve toplum içinde daha fazla kendinizi göstermek isteyebilirsiniz.

BAŞAK BURCU

Sevgili başaklar yeni bir haftaya girdiğiniz bugünün başlangıcında kendinizi ilişkiler yönünden karmaşık düşünceler içerisinde bulabilir ve dostluklarla ilgili yeni kararlar almak isteği içinde olabilirsiniz. Özel yaşamla ilgili bazı şüphe ve kuruntularınız sizi partnerinize karşı soğuk davranışlara itebilir. Kafanızda düşündüğünüz bazı oluşumların gerçek nedenini bulabilmek için açık ve net konuşmalar yapmak isteği içinde davranabilirsiniz.

TERAZİ BURCU

Sevgili terazi yeni bir haftanın başlangıcında kendinizi sorumluluklar konusunda fazlasıyla yoğun hissedebilir ve arada bir dinlenme hakkınızın olduğuna kanaat getirebilirsiniz. Bugünlerde yaşadığınız yoğunluklar kendinize vakit ayıramamanıza ve dolayısıyla yaptığınız işten keyif alamamanıza yol açıyor olabilir. Bu hafta özellikle aile ortamında maddi konuların ön plana çıkacağı ve tasarrufa gitmenin faydalı olacağı görüşünde birleşebilir ve bu konu ile ilgili önemli kararlar alabilirsiniz.

AKREP BURCU

Sevgili akrepler,yeni bir haftaya başladığımız bugün her şeyin istediğiniz yönde gelişmesini arzu edebilir ve beklentilerinize bir an önce kavuşmak niyeti ile hareket edebilirsiniz. Bu hafta özellikle aile yaşamınızda ilgili bazı sorunlar canınızı sıkabilir ve bunları çözüme kavuşturmak amacıyla aile bireyleriyle konuşabilirsiniz. Konuşma sırasında yanlış anlaşılmalara meydan vermeden söylediklerinizin kabul görmesini beklemek niyeti ile çıktığınız bu yolda hem eşinizin hem de çocuklarınızın desteğini arkanızda görebilirsiniz.

YAY BURCU

Sevgili yaylar, yeni bir haftanın ilk gününde kendinizi hem duygusal hem de fiziksel yönde güçlü hissedebilir ve istediklerinizi hayata geçirmek konusunda heyecanlı davranabilirsiniz. Bu hafta yaşadığınız yeri güzelleştirmek ve ufak tefek dokunuşlar yaparak değiştirmek isteği içinde hareket edebilirsiniz. Çalışma ortamında kendinizi daha fazla önde gösterme arzunuz çevrenizdeki kişilerce yanlış anlaşılmaya sebep olabilir.

OĞLAK BURCU

Sevgili oğlaklar yepyeni bir haftanın başlangıcında kendinizi dinamik ve heyecanlı hissedebilir, özel yaşamla ilgili bazı sorunları bitirmek üzere harekete geçebilirsiniz. Daha önceden kafanızda tasarlamış olduğunuz bazı düşünceleri partnerinize açmak ve ondan onay görmek isteğiniz bu hafta amacına ulaşabilir. Çalışma ortamı ile ilgili bazı değişimler her ne kadar sizi düşündürüyor olsa da kendinizi ifade edebileceğiniz bir alanı bulmak hiç de zor gözükmüyor.

KOVA BURCU

Sevgili kovalar yeni bir haftanın başlangıcında kendinizi hem motivasyon hem de duygusal anlamda güçlü hissedebilir ve gelecek hedefleriniz ile ilgili ön çalışmalara başlayabilirsiniz. Ancak yine de bazı konularda kararsız kalmanız mümkün gözüküyor. Özellikle maddi konular ile ilgili belirsizlik hedefinize ulaşmada size biraz engel çıkartabilir. Çalışma ortamında ise bütün negatif etkilerden uzak kendinize bir ortam hazırlamak isteyebilir ve kendinizi sadece işinize vermek isteyebilirsiniz.

BALIK BURCU

Sevgili balıklar yepyeni bir haftaya başladığımız bugün kendinizi oldukça cesaretli ve atılgan hissedebilir ve düşüncelerinizi gerçekleştirmek üzere harekete geçebilirsiniz. Bu hafta kariyer yaşamınızda değişiklik yapmak isteyebilir kendinize uygun başka meslekleri incelemek isteyebilirsiniz. Yeni öğrendiğiniz bilgiler üzerine kendinizi bu konuda geliştirmek ve toplum içinde göstermek şu an için cazip gelebilir. Çalışma ortamında bazı durumlar canınızı sıkacak olsa da çok çabuk bir şekilde önlemini alıp işinizle ilgili ilerlemeyi kısa bir sürede gerçekleştirebilirsiniz.