Yılın en iyi gastronomi kitabı ödülü 'Ayaküstü İzmir'e
Dünya Kitap Dergisi'nin 26 yıldır verdiği "Yılın En İyileri" ödülleri sahiplerini buldu. Dünya Gazetesi konferans salonunda gerçekleştirilen törende ödülleri, derginin Yayın Yönetmeni Faruk Şüyün açıkladı. "Ayaküstü İzmir-Sokak ve Fırın Lezzetleri" kitabı "Yılın En İyi Gastronomi Kitabı" seçilen Nejat Yentürk, ödülünü seçici kurul üyesi Ahmet Örs'ten aldı. Yentürk, dünyada 1970'li yıllarda başlayan mutfağa ilgi döneminin Türkiye'de de etkisini gösterdiğini, mutfak kültürüne ve tarihine yönelik boşta kalan bir alanı doldurmak istediğini ifade etti.
Hızlı tüketilebilen yiyeceklerden oluşan "Ayaküstü Mutfak" kültürüne lonca sisteminin katkı sağladığını dile getiren Yentürk, "Lonca sisteminin hala izlerini görebiliyoruz. Belki İstanbul'da hissedilmiyor ama Anadolu'da bu sistem hala yaşıyor. Tek bir ustanın neredeyse tek bir tarifiyle yaşam sürdürdüğü bir mutfak alanı bu. Ben de kendi kültürümüzden bir isimle 'Ayaküstü Mutfak' ismiyle tanımlamayı yerinde buldum" dedi.
Seçici kurul üyesi Örs ise İstanbul'da ayaküstü mutfak kültürünün giderek sona erdiğini belirterek, "Balık ekmekte bile artık Norveç uskumrusu satılıyor. Bu iş daha küçük yerlerde yaşıyor. Anadolu'da böyle yerler var" diye konuştu.
"Yurt dışından gelen ağzının tadını bilen insanlar, lüks lokantalara uğramadan ayaküstü yiyeceklerin satıldığı yerlere giderler ve coşkularını orada dile getirirler." diyen Örs, kitabın sonraki kuşaklara da örnek olacağını sözlerine ekledi.
"HİSSEDEREK VERDİĞİMİZ BİR ÖDÜL"
Maximilian Thomae'ye "Gastronomi Kültürü Emek Ödülü" verilmesinin kararlaştırıldığını açıklayan Dünya Kitap Dergisi Yayın Yönetmeni Faruk Şüyün, "Her sene bu ödülü veriyoruz. Çok yürekten hissederek verdiğimiz, inandığımız bir ödül bu" değerlendirmesinde bulundu.
Ödülü veren Mutfak Dostları Derneği Başkanı Zeynep Kakınç, yeni nesil şeflere modern Türk mutfağı konusunda önderlik eden ve yaklaşık 25 yıldır Türkiye'de olan Thomae'nin Türk mutfağına çok büyük katkısının bulunduğunu kaydetti.
Thomae ise kendisine verilen destekler için teşekkür ederek, "Sizin mutfağınız benim mutfağım. Çok güzel bir mutfağınız var ve çok güzel bir ülkede yaşıyorsunuz" ifadelerini kullandı.
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