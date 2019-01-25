Yılın en iyi gastronomi kitabı ödülü 'Ayaküstü İzmir'e

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz HaberleriYılın en iyi gastronomi kitabı ödülü 'Ayaküstü İzmir'e
GeriLezizz Haberler Yılın en iyi gastronomi kitabı ödülü 'Ayaküstü İzmir'e
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Lezizz Haberler
Haber: AA Fotoğraflar: AA ve Alamy
25.01.2019 - 09:44, Son Güncelleme:

Yılın en iyi gastronomi kitabı ödülü 'Ayaküstü İzmir'e

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yılın en iyi gastronomi kitabı ödülü 'Ayaküstü İzmir'e

Dünya Kitap Dergisi'nin 26 yıldır verdiği "Yılın En İyileri" ödülleri sahiplerini buldu. Dünya Gazetesi konferans salonunda gerçekleştirilen törende ödülleri, derginin Yayın Yönetmeni Faruk Şüyün açıkladı. "Ayaküstü İzmir-Sokak ve Fırın Lezzetleri" kitabı "Yılın En İyi Gastronomi Kitabı" seçilen Nejat Yentürk, ödülünü seçici kurul üyesi Ahmet Örs'ten aldı. Yentürk, dünyada 1970'li yıllarda başlayan mutfağa ilgi döneminin Türkiye'de de etkisini gösterdiğini, mutfak kültürüne ve tarihine yönelik boşta kalan bir alanı doldurmak istediğini ifade etti. 

Hızlı tüketilebilen yiyeceklerden oluşan "Ayaküstü Mutfak" kültürüne lonca sisteminin katkı sağladığını dile getiren Yentürk, "Lonca sisteminin hala izlerini görebiliyoruz. Belki İstanbul'da hissedilmiyor ama Anadolu'da bu sistem hala yaşıyor. Tek bir ustanın neredeyse tek bir tarifiyle yaşam sürdürdüğü bir mutfak alanı bu. Ben de kendi kültürümüzden bir isimle 'Ayaküstü Mutfak' ismiyle tanımlamayı yerinde buldum" dedi. 

Seçici kurul üyesi Örs ise İstanbul'da ayaküstü mutfak kültürünün giderek sona erdiğini belirterek, "Balık ekmekte bile artık Norveç uskumrusu satılıyor. Bu iş daha küçük yerlerde yaşıyor. Anadolu'da böyle yerler var" diye konuştu. 

"Yurt dışından gelen ağzının tadını bilen insanlar, lüks lokantalara uğramadan ayaküstü yiyeceklerin satıldığı yerlere giderler ve coşkularını orada dile getirirler." diyen Örs, kitabın sonraki kuşaklara da örnek olacağını sözlerine ekledi. 

Bu iddia çok tartışılır: Döner İzmirden çıkmış olabilir
Bu iddia çok tartışılır: Döner İzmir'den çıkmış olabilir

Yılın en iyi gastronomi kitabı ödülü Ayaküstü İzmire

"HİSSEDEREK VERDİĞİMİZ BİR ÖDÜL" 

Maximilian Thomae'ye "Gastronomi Kültürü Emek Ödülü" verilmesinin kararlaştırıldığını açıklayan Dünya Kitap Dergisi Yayın Yönetmeni Faruk Şüyün, "Her sene bu ödülü veriyoruz. Çok yürekten hissederek verdiğimiz, inandığımız bir ödül bu" değerlendirmesinde bulundu. 

Ödülü veren Mutfak Dostları Derneği Başkanı Zeynep Kakınç, yeni nesil şeflere modern Türk mutfağı konusunda önderlik eden ve yaklaşık 25 yıldır Türkiye'de olan Thomae'nin Türk mutfağına çok büyük katkısının bulunduğunu kaydetti. 

Thomae ise kendisine verilen destekler için teşekkür ederek, "Sizin mutfağınız benim mutfağım. Çok güzel bir mutfağınız var ve çok güzel bir ülkede yaşıyorsunuz" ifadelerini kullandı. 

 

İŞTE İZMİR'İN DİLLERE DESTAN SOKAK LEZZETLERİ

İzmir'in en meşhur lezzetleri Simit’e gevrek, çekirdeğe çiğdem diyen İzmir’deki lezzetler bir başka… Ege’nin incisi İzmir’in sokak lezzetlerini keşfe çıkmaya ne dersiniz?
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber

Yılın en iyi gastronomi kitabı ödülü 'Ayaküstü İzmir'e

Bursa'da yöresel lezzetler geleceğe taşınıyor

Neden uçakta yediğimiz yiyecekler daha tatsız gelir?

Bu simitler Çorlu'da bir fırında yapılıyor, özelliği sır gibi saklanıyor