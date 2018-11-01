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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriMutfak Tüyoları Yeşil zeytin ve siyah zeytin nasıl kurulur? İşte önemli püf noktaları
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Mutfak Tüyoları
01.11.2018 - 15:10, Son Güncelleme:

Yeşil zeytin ve siyah zeytin nasıl kurulur? İşte önemli püf noktaları

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Yeşil zeytin ve siyah zeytin nasıl kurulur? İşte önemli püf noktaları

Kahvaltı sofralarının olmazsa olmazı zeytinin hasadı ekim ayı sonu itibarıyla başladı. Ağaçlardan toplanan çiğ zeytinler de şimdiden marketlerdeki yerlerini almaya başladı. Siz de zeytininizi hazır almak yerine çiğ halini alıp kendiniz evde zeytin kurmak istiyorsanız dikkat etmeniz gereken birkaç temel püf noktası var. Yeşil zeytin ve siyah zeytin için ayrı ayrı listeleyeceğimiz bu püf noktalarıyla enfes zeytinler kurabileceksiniz.

YEŞİL ZEYTİNİN PÜF NOKTALARI

Yeşil zeytin, zeytinlerin olgunlaşmaya ilk başladığı dönemde toplanan mahsulle yapılır. Siyah zeytin kadar uzun ömürlü olmadığı için kısa sürede tüketilmesi gereken yeşil zeytin, çizme, kırma ve bütün zeytin olmak üzere üçe ayrılır.

Çizme ya da çizik zeytin için zeytinin etli kısımlarına çekirdeğine kadar gelecek şekilde bıçakla bir çizik atılır. Kırma zeytin ise genelde zeytinlerin iki taş arasında hafifçe ezilerek etinin çekirdeğinden ayrılmasının kolaylaştırılması demektir. Kırma zeytin daha kısa sürede yenebilir kıvama gelir ancak yumuşayıp kıvamını kaydetmesi de aynı şekilde hızlı olur.

Bütün zeytin çizmeden ve kırmadan sadece temizlendikten sonra kurulmuş zeytine verilen addır ve diğer yeşil zeytinlere nazaran daha buruk, acımsı bir tadı olur. Çünkü çizme ve kırma zeytinin acı suyunun çıkmasını kolaylaştırır.

Yeşil zeytin ve siyah zeytin nasıl kurulur İşte önemli püf noktaları

YEŞİL ZEYTİN NASIL YAPILIR?

Evde ilk kez yeşil zeytin yapacaksanız daha küçük miktarları deneyebilirsiniz. Ancak standart bir 5 litrelik kavanoz için 3 ila 3,5 kilogram zeytine ve yaklaşık 1 kilogram kaya tuzuna ihtiyacınız olacak.

Yapılış aşamasında öncelikle zeytinlerinizi iyice temizleyin. Ezik ve çürük olan zeytinler diğerlerinin de bozulmasına neden olacağı için iyice ayıklanmalıdır. Zeytinlerin yaprak ve saplarını da temizledikten sonra hepsini iyice yıkayın. Güzelce çizdiğiniz zeytinlerinizi kavanoza doldurun. Üzerini de kaya tuzu eklenmiş suyla aldığı kadar tamamlayın. Kavanozun kapağını sıkıca kapatıp zeytinlerinizi güneş görmeyen serin bir yerde 1 ay kadar dinlenmeye bırakın.

Eğer kırma zeytin tercih ediyorsanız zeytinlerin suyunu her gün değiştirip yenileyin. Böylece zeytin acısını 10 gün gibi kısa bir sürede atıp tatlanacaktır. Ancak yukarıda da bahsettiğimiz gibi kırma zeytin çabuk yumuşadığı için çizme zeytin kadar büyük miktarda yapmamanız tavsiye edilir.

Yeşil zeytin ve siyah zeytin nasıl kurulur İşte önemli püf noktaları

SİYAH ZEYTİN NASIL YAPILIR?

Siyah zeytin yapılacak zeytinler yeşil zeytine göre daha geç toplanır. Dalında iyice olgunlaşması, renginin koyulaşması ve yağlanması beklenir.

Siyah zeytinleri de kurmadan önce tıpkı yeşil zeytinde olduğu gibi iyice temizleyin. Ezik ve yumuşak olanları, sapları ve yaprakları güzelce ayıklayın. Su bidonu gibi ağzı dar bir kaba zeytinlerinizi hiçbir işlem yapmadan doldurun. 4 kilogram zeytin için 5 litrelik bir su bidonu kullanabilirsiniz.

Zeytinleri bidona doldurduktan sonra üzerine 1 çay bardağı sirke 1 çay bardağı da kaya tuzu ilave edin. (Arzu ederseniz 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ve limon dilimleri de ekleyebilirsiniz.) Bidonun ağzını sıkıca kapatın ve yan yatırıp iyice sallayın. Bu sallama işlemini zeytinler olana kadar günde 2-3 kez tekrarlamanız gerekir.

Siyah zeytinin olma süresi 2 ayı bulur. Bu esnada bidonun içindeki tuzun tamamı erir ve zeytinlerin içine geçer. 2 ayın sonunda zeytinleriniz yenebilecek kıvama gelir. İlk başta renkleri yeşilimsi olsa da zamanla tamamen siyaha dönecektir.

SİYAH ZEYTİNLE YAPABİLECEĞİNİZ NEFİS BİR ATIŞTIRMALIK: FOCACCIA

Zeytinli & Domatesli Focaccia | Mucize LezzetlerMucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Zeytinli & Kuru Domatesli Focaccia var!
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