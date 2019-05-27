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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
İHA
27.05.2019 - 10:36, Son Güncelleme:

Yeme içme sektörünün önde gelen kadınları Gaziantep'te buluştu

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Yeme içme sektörünün önde gelen kadınları Gaziantep'te buluştu

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Yaratıcı Şehirler Ağında 116 şehir arasında yer almayı başararak adını tüm dünyaya duyuran Gaziantep, Türkiye’nin başarılı kadın şeflerini ağırladı.

Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen “Gaziantep’te Ramazan Kadın Şefler Buluşması” iftar programı kapsamında 15 kadın şefle, iftar sonrası kahve içen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kadın şeflere Gaziantep mutfağını anlattı.

Programa katılan Mittag Şefi Fatma Yıldırım, Morini Şefi Mihta Yıldırımtaş, Five O’clock Şefi Çiğdem Seferoğlu, Şans Restaurant Şefi Melda Farimaz, Büyük Kulüp Şefi Gülşah Şat, Danışman Şef Ceyda Baza, Alaf Restaurant Şefi Tuğba Yazıcı, Unilever Head Chef Yasemin Ataman, Çikolata sanatçısı Gamze Baş, TV programcısı Elif Korkmazel, TV sunucusu ve Lady Burger Kurucusu Pınar İshakoğlu, Sunucu Şef Sinem Çapraz, @damaktandimaga ve çikolata şefi Gamze Baş, Gazi şehrin geleneksel lezzetlerini tatma fırsatı buldu.

Emine Göğüş Mutfak Müzesi, Kale çevresi, Elmacıpazarı, Hamam Müzesini ziyaret eden konuklar, eşsiz lezzetiyle adından söz ettiren Antep mutfağına hayran kaldı.

Şef Doğa Çitçi’nin sunumuyla Mutfak Sanatları Merkezi’ndeki iftar yemeğiyle orucunu açan Türkiye’nin en iyi kadın şefleri, başkan Şahin’le, Türk gastronomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şahin, konuklarına Büyükşehir Belediyesi’nin çiftçilere verdiği destekleri anlattı, Antep mutfağına güneşin, toprağın ve suyun etkisinden bahsetti.

Ramazan ayında gastronomi kentinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren kadın şefler, eşsiz Antep mutfağının tanıtılmasında büyük bir çaba gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in sektörle ilgili çalışmalarını büyük bir heyecanla dinlediklerini söyledi.

Ev Hali: Beyaz peynir ve kaşar peyniri nasıl yapılır?Kahvaltıların olmazsa olmazı beyaz peynir ve kaşarı evinizde yapmaya ne dersiniz? Ev Hali’nin bugünkü bölümünde Meysun Batı ile birlikte püf noktalarıyla beyaz peynir ve kaşar yapıyor, afiyetle yiyoruz.
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