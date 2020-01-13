Ürtmekli çökelek böreği tarifi
Ürtmek, Kahramanmaraş ağzında yeşil soğana verilen isim. Ürtmekli çökelek böreği de tahmin edebileceğiniz üzere Kahramanmaraş mutfağına ait bir lezzet. Hazırlaması da pişirmesi de oldukça pratik olan bu böreği siz de evinizde kolayca yapabilir, kahvaltılarda ve çay saatlerinde sofranızı yöresel lezzetlerle donatabilirsiniz. İşte çok beğeneceğiniz ürtmekli çökelek böreği tarifimiz…
- Ocakta
- 6+ Kişilik
- 60+ dk
Malzemeler
Hamuru için:
- 1 yemek kaşığı kuru maya
- 1,5 su bardağı ılık su
- 4 su bardağı un
- 1 tatlı kaşığı tuz
İç harcı için:
- 1 kilogram yeşil soğan
- 500 gram çökelek
- 100 gram Maraş peyniri
- 1 demet maydanoz
- Karabiber
- Kırmızı pul biber
- Reyhan
- Kekik
- Tuz
- Zeytinyağı
Servisi için:
- Tereyağı
Hazırlanışı
Kuru mayayı ılık suyla açıp yoğurma kabına alın ve canlanması için kısa bir süre bekletin.
Tuzu ve unu azar azar ekleyerek toparlanana kadar hamuru yoğurun.
Hamuru üzerini nemli bir bezle örterek dinlenmeye bırakın.
Bu esnada yeşil soğanları ince ince doğrayın.
Zeytinyağını tada kızdırıp soğanları yağda hafifçe kavurun ve soğuması için kenara alın.
Bu esnada maydanozları doğrayın ve Maraş peynirini rendeleyin.
Maydanoz, peynir ve çökeleği soğanlara ekleyip karıştırın.
Hamurdan 25-30 santimetre çapında yuvarlaklar açın.
Üzerine soğanlı içten koyup D şeklinde kapatın.
Börekleri tavada pişirip servis etmeden önce tereyağıyla yağlayın.
Soğumadan servis edin. Afiyet olsun…