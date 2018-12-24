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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
24.12.2018 - 10:36, Son Güncelleme:

Unutulmaya yüz tutmuş yemekleri öğrenip gün yüzüne çıkarıyorlar

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Unutulmaya yüz tutmuş yemekleri öğrenip gün yüzüne çıkarıyorlar

Bursa'da bir teknik lisenin öğrencileri, hazırladıkları proje çerçevesinde yöreye ait unutulmaya yüz tutmuş yemekleri gün yüzüne çıkarıyor.

Bursa Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi "Yiyecek İçecek Bölümü" öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığının gençlik projelerini destekleme programı kapsamında oluşturdukları "Yemek Kültürdür, Sunmak Sanattır" projesiyle yörenin unutulmaya yüz tutmuş 10 yemeğini 10 farklı köydeki kadınlarla birlikte yaparak öğreniyor. 

Proje kapsamında, Mudanya'nın Kumyaka Mahallesi'nde Kumyaka Mahallesi Kadınları Dayanışma Derneği üyesi kadınlarla "şevketi bostan" yemeği yapan öğrenciler, Bursa'nın diğer köylerinde ise grama helvası, yumurta dolması, mıhlıca köftesi, Hıdırellez çorbası, kestaneli güveç, söbüce çorbası, köbete yemeği, yamrulu yumrulu un köftesi ve cennet künkü tatlısını yaparak gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyor. 

Bursa Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Ümit Sadık Kurşun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geliştirdikleri projeyle Bursa'nın unutulmaya yüz tutmuş 10 yemeğini gelecek kuşaklara aktarmayı amaçladıklarını söyledi. 

"Yemekleri öğrenelim hayata geçirelim' diye proje yazmıştık. Projemiz kabul edildi." diyen Kurşun, çalışmalarını Gençlik ve Spor Bakanlığının verdiği hibe ile gerçekleştirdiklerini belirtti. 

Kurşun, proje kapsamında en zor kısmın yapılacak yemeklerin belirlenmesi olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Biz tabii burada Büyükşehir Belediyesi Bursa Araştırmaları Merkezi'nden faydalanarak 10 yemek ve 10 köy belirledik, daha sonra muhtarlarla bağlantı kurarak yemeklerimizi yapmaya ve öğrenmeye başladık. Projenin sonunda öğrenmiş olduğumuz 10 yemeğin lansmanını yapıp gelecek olan misafirlerimize sunmak istiyoruz. Proje öğrencilerimize ve bize bir heyecan oldu. Öte yandan gittiğimiz köylerin kendi kültürleriyle ilgili de çalışma yapıp bilgi ediniyoruz. Öğrencilerimiz de çok keyif aldıklarını bize söylüyorlar." 

"ŞEVKETİBOSTAN YEMEĞİ BİZİM İÇİN ÇOK GÜZEL, ÖZEL BİR YEMEKTİR"

Kumyaka Köyü Kadınları Dayanışma Derneği Başkanı Arife Korkmaz da proje kapsamında belirlenen yemeklerden şevketibostanın, Girit ve Akdeniz mutfağına özgü bir yemek olduğunu dile getirdi. 

Korkmaz, şevketi bostanın dikenli bir ot bitkisi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: 

"Şevketibostan yemeği bizim için çok güzel ve özel bir yemektir. Beğenerek, severek yapıp yediğimiz bir yemek. Şevketibostanın kökü çok önemlidir. Kökünü kazma veya keserle topraktan çıkartıyorlar. Kökünün lezzeti ve vitamini daha iyi. Yemeği dikenlerini ve kökünü temizledikten sonra kuzu etiyle beraber yapıyoruz. Bu mevsimde gelen misafirlerimize de bu yemeği severek ikram ediyoruz. Yemek Girit ve Akdeniz mutfağına ait bir yemek. Benim kayınvalidem ve kayın pederim Giritliydi. Ben de kayınvalidemden bu yemeğin yapımını öğrendim."

"ÖĞRENCİ ARKADAŞLAR YEMEĞİN YAPIMINDA ÇOK BAŞARILIYDILAR" 

Korkmaz, şevketi bostan yemeğinin olmazsa olmazının kuzu eti olduğunu vurgulayarak, yemeğin yapımıyla ilgili şunları aktardı:

"Bu otun olmazsa olmazı kuzu etidir, etini yağda kavuruyoruz, suyunu çektikten sonra soğanını koyuyoruz. Daha sonra şevketibostan otuyla buluşturup yaklaşık bir saat pişiriyoruz. Piştikten sonra limonunu sıkıp içine biraz da unla terbiye edip ocağımızı kapatıyoruz, sonra afiyetle yiyoruz. Öğrenci arkadaşlar yemeğin yapımında çok başarılıydılar, sanki bizim gibi 40 yıldır bu dikeni ayıklamışlar gibi yaptılar ve yemeğimizi birlikte yaptık, inşallah güzel olmuştur."

"GÖRDÜKLERİMİZİ SOFRALARIMIZA GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ" 

Lisenin Yiyecek İçecek Bölümü 11. sınıf öğrencisi Cansu Nizam da geliştirdikleri projede, Bursa yöresine ait unutulmaya yüz tutmuş yemekleri gün yüzüne çıkarmaya çalıştıklarını belirtti. 

Nizam, öğrendikleri yemekleri sofralara aktardıklarını belirterek, "Köylere gidip oradaki teyzelerimizle beraber bu yemekleri yapmaya çalışıyoruz. Orada teyzelerimizin bize anlattıklarıyla gördüklerimizi sofralarımıza getirmeye çalışıyoruz. Köylerimizi gittik, gördük, gezdik. Her köyde farklı duygular yaşadık. Farklı köylerde farklı tatlar tattık. İnşallah biz de bu tatları gelecek nesillere aktarabiliriz" ifadelerini kullandı. 

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