Tütsülenmiş yoğurt tarifi

Tütsülenmiş yoğurt aslında Denizli mutfağına ait benzersiz bir yöresel lezzet. Yoğurdun mayalanma aşamasında süt önce yakılıyor ardından yanık sütün üzerinde yoğurt mayalanıyor. Ancak siz bu lezzeti evde daha kolay nasıl yapabilirim diye merak ediyorsanız ev yapımı tütsülenmiş yoğurt tarifimiz sizin için geliyor.
Bir tencerenin içine kiraz saplarını koyun.
Üstüne metal bir süzgeç yerleştirip süzgecin içine süzme yoğurdu ilave edin.
Tencerenin altını açın.
Kiraz saplarını bir çakmak yardımıyla tutuşturun.
Saplardan duman çıkmaya başladığında tencerenin kapağını kapatın.
5-6 dakika sonra tütsü kokusu yoğurdunuza geçecektir.
Tütsülenmiş yoğurdu tek başına tüketebileceğiniz gibi atom, kuru cacık gibi mezelerin malzemesi olarak da kullanabilirsiniz.