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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
29.11.2018 - 11:59, Son Güncelleme:

Türk mutfağının en tanınmış lezzeti kebap üniversitede ders oldu

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Türk mutfağının en tanınmış lezzeti kebap üniversitede ders oldu

Türk gastronomisinin en önemli yemekleri arasında sayılan kebap artık üniversitede ders olarak okutulacak. Okan Üniversitesi Gastronomi Bölümünde ilk kez ders olarak okutulmaya başlanan kebap Gaziantep ve bölgenin de en önemi yemekleri arasında yer alıyor. 

Başta Gaziantep, Adana ve Şanlıurfa olmak üzere Türkiye’nin, hatta dünyanın en sevdiği yemekler arasında yer alan kebap üniversiteli oldu. Üniversite gastronomi bölümünde okuyan öğrencilere bundan sonra kebap ders olarak verilecek ve öğrencilere geleneksel Türk kebabının yapımı ve çeşitleri öğretilecek.

İşin mimarı olan Okan Üniversitesi Gastronomi Bölümü öğretim görevlisi ünlü şef Tahir Tekin Öztan, Gastronomi Bölüm Başkanı İlkay Gök ve Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Bekir Okan uygulamanın ilk kez Okan Üniversitesinde başlayan derse katıldılar. Okan Üniversitesi senato üyeleri ve fakülte dekanlarının da katıldığı ilk derste öğrenciler ünlü şef Tahir Tekin Öztan’dan etin anatomisi hakkında bilgi alarak kebap için kullanılan eti tanıma şansı yakaladı. İlk derste uygulamalı kebap dersi verilirken öğrenciler hazırladıkları kebapları pişirerek lansmana katılan konutlara ikram edip lezzet testi yaptı.

"ÜNİVERSİTE OLARAK İLKLERİ BAŞARMAK ÖNEMLİ"

Kebap dersiyle ilgili bir değerlendirme yapan Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Bekir Okan, “Biz hep ilklerin üniversitesi olduk. Gaziantep’in ve ülkemizin kebap kültürünü öğrencilerimize ders olarak vererek dünyaya yaymak istiyoruz. Tahir Bey’le beraber bunu gerçekleştiriyoruz. Bizim mezunlarımız 5 yıldızlı otellerde şef, şef yardımcısı olarak çalışacaklar. Burada Türk mutfağının en önemli ögelerinden olan kebabı en iyi şekilde öğrenerek, çalıştıkları yerlerde menüye ekleyecekler. Böylece Türkiye’nin tanıtımına da katkı sağlamış olacaklar. Gastronomi adına çok önemli bir aşama. Ayrıca bizim yurt içinde ve dışında otellerimiz var. Öğrencilerimiz dilerlerse otellerimizde çalışarak, burada öğrendikleri hünerleri orada sergileyebilecekler” ifadelerine yer verdi.

Türk mutfağının en tanınmış lezzeti kebap üniversitede ders oldu

"GELENEKTEN GELECEĞE DEĞERLERİMİZİ DOĞRU AKTARMALIYIZ"

Gaziantep mutfağının İstanbul’daki önemli temsilcilerinden biri olan Tahir Tekin Öztan ise, kebap kültürünün binlerce yıldır usta-çırak ilişkisi ile nesilden nesile aktarılarak günümüze geldiğini belirterek, “Ancak günümüzdeki eğitim sistemi dolayısıyla çıraklık öldü. Çırağı olmayan mesleğin yarın ustası da kalmayacak. Bu durumda binlerce yıldır devam eden bir geleneğimiz, kültürümüz tehlikeye girecekti. Ya da kebap da tıpkı çiğköfte gibi yozlaşacaktı. Her kafasına esen kebaba bir şeyler katacak, kebap kebap olmaktan çıkacaktı. Bunun önüne geçmek için Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan’la koştuk ve kebabın üniversitede ders olarak okutulmasını sağladık. Gastronomimiz açısından büyük bir gelişme. Ateşin bulunmasıyla kebap yapımı başladı. Kebabı dünyada en iyi yapan ülke Türkiye’dir. En iyi yapan şehir de Gaziantep’tir. Bu tartışmasızdır. Böylesine tüm dünyayı etkileyen bir lezzeti doğru ve etkili anlatırsak, turizmimizin gelişmesine de büyük katkı sağlamış oluruz" şeklinde konuştu.

Son dönemlerde birçok yemekte inovasyon yapılmaya çalışıldığını ve bu yemek kültürünün yozlaşmasına neden olduğunu ifade eden Öztan “Biz yemeklerimizin reçetelerini annelerimizden, anneannelerimizden aldık. Lezzette inovasyon olmaz. Lezzette inovasyon yaparsanız aslını bozarsanız. Sunumda yapabilirsiniz ama lezzeti korumak için lezzette inovasyona karşıyız. Üniversitede öğrencilerimize işin aslını ve doğrusunu anlatarak öğretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Şef Tahir Tekin Öztan aslen Gaziantepli olan ve Gaziantep’in de gelişmesine önemli katkılar sağlayan Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Bekir Okan’a teşekkür ederek “Gastronomiyi oluşturan dinamiklerimizin öğrencilerimize doğru aktarılması yönünde ki çaba ve gayretlerinden dolayı Sayın Bekir Okan’ı kutluyor ve sağladığı imkanlardan dolayı teşekkür ediyorum. Birlikte daha çok büyük işlere imza atacağız” dedi.

Türk mutfağının en tanınmış lezzeti kebap üniversitede ders oldu

GELENEKSEL TÜRK MUTFAĞI EN İYİ ŞEKİLDE ÖĞRETİLECEK

Okan Üniversitesi Gastronomi Bölüm Başkanı İlkay Gök de, gastronomiye olan ilginin her geçen gün arttığını belirterek, "Okan Üniversitesi Gastronomi bölümü olarak eğitim kalitemizle son derece iddialıyız. Hep öncü olan üniversitemiz geleneksel Türk mutfağının en önemli lezzetlerinden olan kebabın ders olarak okutulmasında da bir ilki gerçekleştirdi. Ülkemiz için büyük bir değer olan gastronominin gelişimine yaptığımız katkılardan dolayı da mutluyuz. Öğrencilerimize kebabın yanı sıra geleneksel Türk lezzetlerinin yapımı ve sunumunu en iyi şekilde öğreterek gastronomi kültürümüzün gelişmesine katkı sağlayacağız. Bizlere bu imkânları veren Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Bekir Okan’ın şansında Okan Üniversitesi ailesine ve Şef Tahir Tekin Öztan’a öğrencilerimiz adına teşekkür ederiz" diye konuştu.

KEBAPTAN SONRA BİR MİNİ KÜNEFE İYİ GİDER

Mini Türk Mutfağı - Mini KünefeMini Türk Mutfağı’nın mini sofrasında bugün Mini Künefe var!
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