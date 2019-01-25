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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
25.01.2019 - 12:36, Son Güncelleme:

Toroslar'da kış sofralarının baş tacı 'kurutulmuş et'

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Toroslar'da kış sofralarının baş tacı 'kurutulmuş et'

Toros Dağları'nın eteklerinde yer alan Konya'nın Taşkent ilçesinde, kadınlar tarafından yüzyıllardır yaz kış hazırlanan ve genç yaşlı herkes tarafından sevilerek tüketilen kurutulmuş et, kış sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri.

Konya'nın yüksek rakımlı ilçesi Taşkent'te yüzyıllardır yöre kadınlarınca yapılan "kurutulmuş et", kış akşamlarında kuzinenin yanına kurulan sofraların baş tacı olmayı sürdürüyor.

Toros Dağlarının eteklerinde yer alan, yeşil bitki örtüsü, engebeli arazileri ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Taşkent'te yöre halkı tarafından tuzda bekletilerek kurutulan et, hem yaz hem de kış aylarında sevilerek tüketiliyor.

Atalardan miras kalan yöresel lezzet kurutulmuş et, genellikle pişen her yemeğe katılıyor ve farklı bir aroma veriyor. 

Toroslarda kış sofralarının baş tacı kurutulmuş et

İlçede asırlardır süregelen et kurutma geleneği, depolama sistemlerinin ve soğutma teknolojilerinin yaygınlaşmasına rağmen, alışkanlıklarından ve yöresel lezzetlerinden vazgeçmek istemeyen bölge halkı tarafından halen kullanılıyor.

Kurutulmuş et, büyükbaş veya küçükbaş hayvanın etinin tuzlanarak belli bir süre bekletilmesinden sonra iple asılarak kurutulmasıyla yapılıyor. 

"YAĞLI KISIMLARINA ÇEYREK DERİZ"

 İlçede tarihi bir taş evde yaşayan, kurutulmuş et yapmayı annesi ve babaannesinden öğrenen 73 yaşındaki Neriman Menşuriye Darıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kışın tüketecekleri yiyecekleri yazdan hazırladıklarını, bunların da başında kurutulmuş etin geldiğini söyledi.

Toroslarda kış sofralarının baş tacı kurutulmuş et

Kuru etin hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvan etinden hazırlanabileceğini belirten Darıcı, şöyle devam etti: 

"Hayvan kesildikten sonra kıymalık yerini kavurmak için, kemikli bölgelerini de kurutmak için ayırırız. Bu ayırdığımız kemikli eti bir gün tuzda bekletiriz. Ondan sonra değnek ve iplerle balkona asarız. Orada kuruduktan sonra buzdolabımıza atarız. Sonra yemek pişireceğimizde çıkarır, yemekle birlikte pişirir yeriz. İster nohutla fasulyeyle, ister tarhanayla veya başka yemekle, hangisiyle olursa çok güzel lezzet verir." 

Kurutulmuş etin bölgede yaşayan herkes tarafından çok sevildiğini anlatan Darıcı, "Özellikle bu kuruttuğumuz etlerden, bizim 'çeyrek' dediğimiz yağlı kısımları, dağda bahçede kiraz ağaçlarımızı sularken, yaktığımız ateşte pişirir ekmek arası yeriz, çok güzel bir lezzet olur. Kemikli kısımlarını da kurutur, yemeklerimizin içine atarız" dedi. 

Toroslarda kış sofralarının baş tacı kurutulmuş et

"PİLAVINI PİŞİRİRİZ, ETLİ PİLAV OLUR" 

Darıcı, yapımının kendileri için zahmetli olmadığını dile getirerek şöyle devam etti: 

"Kışlık yiyecek hazırlığımızda en çok buna önem veririz. Genellikle güze yakın yapar, bütün kış tüketiriz. Bu bizim kışlık vazgeçilmez yemeğimiz. Herkesin evinde bulunur. Herkes mutlaka yapar. Tarhana çorbasının, kuru fasulyenin, kabuklu fasulyenin, nohudun içine atarız, güzel olur. Pilavını pişiririz, etli pilav olur. Herkesin sevdiği yöresel yemeklerimiz bunlar. Rahmetli annem de yapardı. Babaannem de yapardı. Biz de onlardan öğrendik. Ben de gençliğimden beri yaparım." 

Toroslarda kış sofralarının baş tacı kurutulmuş et

Gurbette yaşayan her Taşkentli gibi şehir dışındaki 5 çocuğunun da kurutulmuş et hasreti çektiğini aktaran Darıcı, bu geleneği yaşatmaya devam edeceklerini kaydetti. 

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