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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Hamur İşi Tarifleri>Tepsi mantısı tarifi
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Tepsi mantısı tarifi

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Tepsi mantısı tarifi

Mantıyı sevmeyen insan yok denecek kadar azdır... Hem çıtır hem de sulu olan tepsi mantısı da birçok insanın gönlünde taht kurmuş durumda. Evinde bol bol yapmak isteyenler ve henüz denememiş olanlar için tepsi mantısı tarifi hemen aşağıda...

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

Hamuru için:

  • 1 yumurta
  • Ilık su
  • 2 çay kaşığı tuz
  • 2 su bardağı un

Harcı için:

  • 150 gram dana kıyma
  • 5 dal ince doğranmış maydanoz
  • 1 soğan
  • Karabiber
  • Pul biber
  • Tuz

Sosu için:

  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 3 su bardağı sıcak su
  • Tuz

 Süslemek için:

  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • Toz biber
  • Nane

Hazırlanışı

Hamuru hazırlamakla başlayın. Unun içine yumurta ve tuz ilave edin. Sertleşene kadar su ekleyin. Hamurun sert olmasına dikkat edin. En az 10 dakika yoğurduktan sonra üstünü örtüp 20 dakika kadar dinlenmeye bırakın.

Bu sürede kıymalı harcını yapmaya başlayın. Soğanı ve maydanozu olabildiğince küçük doğrayın ve kıymanın içine ekleyin. Baharatlarını da ilave ederek güzelce karıştırın.

Şimdi sırada sosunu hazırlamak var. Tereyağını eritip içine salça ilave edin. 1-2 dakika kısık ateşte kavurduktan sonra sıcak suyu ve tuzunu ekleyip 5 dakika daha kaynatarak kenara alın.

Dinlenen hamuru açmaya başlayın. Yeteri kadar açtığınız ince hamuru kare kare kesin. İçine kıymalı harçtan koyun ve karenin iki ucunu birleştirin. Sadece tek bir yüzeyi açık kalacak şekilde yanlarını parmağınızla bastırarak kapatın. Fırın tepsisini tereyağı ile yağlayın. Kullanacağınız tepsinin fırından sonra ocak üzerinde de kullanılabilecek bir tepsi olmasına dikkat edin. Bütün hamurları ve kıymalara aynı işlemi uygulayıp, tepsiye dizin. Tamamını dizdikten sonra tepsiyi, 200 derecelik fırında 20 dakika pişirin. Bu aşamada süre, hamur kalınlığına göre farklılık gösterebileceği için dikkatli olmalısınız. Hamurların hafif kızarması yeterli olacaktır.

Pişen mantıları fırından, ocağın üzerine alın. Mantının üstüne salçalı suyu dökerek kaynatmaya başlayın. Mantı bütün suyu çekene kadar tepsiyi çevire çevire, orta ateşte pişirin. Mantılar sert kaldıysa sıcak su ilavesi yaparak pişirmeye devam edin. Tepsi mantınız hazır. İsterseniz servis tabağını isterseniz tepsinin üzerini baharatlar, sarımsaklı yoğurt ve tereyağı ile süsleyerek servis edebilirsiniz.

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