Mantıyı sevmeyen insan yok denecek kadar azdır... Hem çıtır hem de sulu olan tepsi mantısı da birçok insanın gönlünde taht kurmuş durumda. Evinde bol bol yapmak isteyenler ve henüz denememiş olanlar için tepsi mantısı tarifi hemen aşağıda...
Hamuru için:
Harcı için:
Sosu için:
Süslemek için:
Hamuru hazırlamakla başlayın. Unun içine yumurta ve tuz ilave edin. Sertleşene kadar su ekleyin. Hamurun sert olmasına dikkat edin. En az 10 dakika yoğurduktan sonra üstünü örtüp 20 dakika kadar dinlenmeye bırakın.
Bu sürede kıymalı harcını yapmaya başlayın. Soğanı ve maydanozu olabildiğince küçük doğrayın ve kıymanın içine ekleyin. Baharatlarını da ilave ederek güzelce karıştırın.
Şimdi sırada sosunu hazırlamak var. Tereyağını eritip içine salça ilave edin. 1-2 dakika kısık ateşte kavurduktan sonra sıcak suyu ve tuzunu ekleyip 5 dakika daha kaynatarak kenara alın.
Dinlenen hamuru açmaya başlayın. Yeteri kadar açtığınız ince hamuru kare kare kesin. İçine kıymalı harçtan koyun ve karenin iki ucunu birleştirin. Sadece tek bir yüzeyi açık kalacak şekilde yanlarını parmağınızla bastırarak kapatın. Fırın tepsisini tereyağı ile yağlayın. Kullanacağınız tepsinin fırından sonra ocak üzerinde de kullanılabilecek bir tepsi olmasına dikkat edin. Bütün hamurları ve kıymalara aynı işlemi uygulayıp, tepsiye dizin. Tamamını dizdikten sonra tepsiyi, 200 derecelik fırında 20 dakika pişirin. Bu aşamada süre, hamur kalınlığına göre farklılık gösterebileceği için dikkatli olmalısınız. Hamurların hafif kızarması yeterli olacaktır.
Pişen mantıları fırından, ocağın üzerine alın. Mantının üstüne salçalı suyu dökerek kaynatmaya başlayın. Mantı bütün suyu çekene kadar tepsiyi çevire çevire, orta ateşte pişirin. Mantılar sert kaldıysa sıcak su ilavesi yaparak pişirmeye devam edin. Tepsi mantınız hazır. İsterseniz servis tabağını isterseniz tepsinin üzerini baharatlar, sarımsaklı yoğurt ve tereyağı ile süsleyerek servis edebilirsiniz.