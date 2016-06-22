Tatlı ve hafif: İftardan sonra gidebileceğiniz en iyi dondurmacılar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz HaberleriTatlı ve hafif: İftardan sonra gidebileceğiniz en iyi dondurmacılar
GeriLezizz Yemek Kültürü Tatlı ve hafif: İftardan sonra gidebileceğiniz en iyi dondurmacılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Lezizz Yemek Kültürü
22.06.2016 - 09:28, Son Güncelleme:

Tatlı ve hafif: İftardan sonra gidebileceğiniz en iyi dondurmacılar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tatlı ve hafif: İftardan sonra gidebileceğiniz en iyi dondurmacılar

İftardan sonra yenecek hafif bir tatlıya kimse hayır demez. Peki ya bu sıcaklara en iyi ne gelir derseniz, tabii ki dondurma.... İşte karşınızda Zomato kullanıcıları tarafından en yüksek puanları alan İstanbul'un en iyi dondurmacıları.

GİRANDOLA DONDURMA

Tatlı ve hafif: İftardan sonra gidebileceğiniz en iyi dondurmacılar

Arnavutköy'de yer alan ve açıldığı günden beri deneyenlerin öve öve bitiremediği Girandola'yı halen denemeyenler için iftar sonrası güzel bir fırsat olacaktır. Sahilde yer alan mekanda ister dondurmanızı oturarak yiyebilir, ister külahta alıp güzel bir sahil yürüyüşü yapabilirsiniz. 

YAŞAR USTA'NIN DONDURMASI

Tatlı ve hafif: İftardan sonra gidebileceğiniz en iyi dondurmacılar

Bostancı'da yer alan mekanın sunduğu küçük küçük dondurma topları büyük lezzetler barındırıyor. Özellikle bitter çikolatalı, mevsimine göre çıkan dut ve incirli çeşitleri fazlasıyla sevilen Yaşar Usta'nın sorbe kıvamındaki hafif dondurması iftardan sonrası için biçilmiş kaftan. 

YEŞİLKÖY ROMA DONDURMACISI

Tatlı ve hafif: İftardan sonra gidebileceğiniz en iyi dondurmacılar

1970 yılından beri lezzetli dondurmalarını misafirleriyle paylaşan mekanda hafif ve lezzetli bir tatlıyla iftarınızı tamamlayabilirsiniz. 

CREMERİA MİLANO

Tatlı ve hafif: İftardan sonra gidebileceğiniz en iyi dondurmacılar

Dondurma denilince akla ilk gelen adreslerden olan Şaşkınbakkal'daki Cremeria Milano, tercihini İtalyan dondurmasından yana kullanacak olanlar için ideal bir seçim olacaktır. 

 

 

EFENDİLER DONDURMA

Tatlı ve hafif: İftardan sonra gidebileceğiniz en iyi dondurmacılar

Acıbadem'de yer alan ve özellikle meyveli seçeneklerdeki aroma ve meyve kokusuyla birçok kişinin gönlünü fetheden Efendiler Dondurma damağınızda harika bir tat kalmasını sağlayacak. 

DONDURMACCİ - BEŞİKTAŞ

Tatlı ve hafif: İftardan sonra gidebileceğiniz en iyi dondurmacılar

Günlük taze dondurmalarıyla özellikle yaz aylarının dolup taşanlarından olan Dondurmacci; Oreo'lu, kurabiyeli ve Nutella'lı çeşitleri fazlasıyla seviliyor. 

MUA GELATİERİ D'İTALİA

Tatlı ve hafif: İftardan sonra gidebileceğiniz en iyi dondurmacılar

Tercihini İtalyan dondurmasından yana kullanmak isteyenler için en doğru adreslerden olan Mua'da onlarca farklı çeşit dondurma bulabilirsiniz. 

COLD STONE CREAMERY

Tatlı ve hafif: İftardan sonra gidebileceğiniz en iyi dondurmacılar

Farklı bir sunumla onlarca çeşit dondurmayı külah tabakta yiyip üzerine tabağı da yemek isterseniz İstanbul'da çok sayıda şubesi bulunan Cold Stone tam sizlik bir adres. Birçok farklı seçenek arasından canınızın istediğini seçebilir, günü güzel tatlarla kapatabilirsiniz. 

MAGNUM STORE

Tatlı ve hafif: İftardan sonra gidebileceğiniz en iyi dondurmacılar

Açıldığı günden beri kulaktan kulağa yayılan Magnum Store'u denemek için iftar sonrası uygun vakit olabilir. Onlarca farklı malzemeyle hayalinizdeki Magnum'u oluşturup afiyetle yiyebilirsiniz. 

zomato.com tarafından hazırlanmıştır.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber

Sosyal medyanın tartışılan yemeği arabaşı çorbası

İstanbul’un efsanelerinden Mandabatmaz’ın Cemil Usta’sı hayatını kaybetti

Göbeklitepe ziyaretçileri için lezzet şölenine hazırlanıyor

Kış gecelerinin vazgeçilmez lezzeti: "Tel helva"