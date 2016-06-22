Tatlı ve hafif: İftardan sonra gidebileceğiniz en iyi dondurmacılar
İftardan sonra yenecek hafif bir tatlıya kimse hayır demez. Peki ya bu sıcaklara en iyi ne gelir derseniz, tabii ki dondurma.... İşte karşınızda Zomato kullanıcıları tarafından en yüksek puanları alan İstanbul'un en iyi dondurmacıları.
GİRANDOLA DONDURMA
Arnavutköy'de yer alan ve açıldığı günden beri deneyenlerin öve öve bitiremediği Girandola'yı halen denemeyenler için iftar sonrası güzel bir fırsat olacaktır. Sahilde yer alan mekanda ister dondurmanızı oturarak yiyebilir, ister külahta alıp güzel bir sahil yürüyüşü yapabilirsiniz.
YAŞAR USTA'NIN DONDURMASI
Bostancı'da yer alan mekanın sunduğu küçük küçük dondurma topları büyük lezzetler barındırıyor. Özellikle bitter çikolatalı, mevsimine göre çıkan dut ve incirli çeşitleri fazlasıyla sevilen Yaşar Usta'nın sorbe kıvamındaki hafif dondurması iftardan sonrası için biçilmiş kaftan.
YEŞİLKÖY ROMA DONDURMACISI
1970 yılından beri lezzetli dondurmalarını misafirleriyle paylaşan mekanda hafif ve lezzetli bir tatlıyla iftarınızı tamamlayabilirsiniz.
CREMERİA MİLANO
Dondurma denilince akla ilk gelen adreslerden olan Şaşkınbakkal'daki Cremeria Milano, tercihini İtalyan dondurmasından yana kullanacak olanlar için ideal bir seçim olacaktır.
EFENDİLER DONDURMA
Acıbadem'de yer alan ve özellikle meyveli seçeneklerdeki aroma ve meyve kokusuyla birçok kişinin gönlünü fetheden Efendiler Dondurma damağınızda harika bir tat kalmasını sağlayacak.
DONDURMACCİ - BEŞİKTAŞ
Günlük taze dondurmalarıyla özellikle yaz aylarının dolup taşanlarından olan Dondurmacci; Oreo'lu, kurabiyeli ve Nutella'lı çeşitleri fazlasıyla seviliyor.
MUA GELATİERİ D'İTALİA
Tercihini İtalyan dondurmasından yana kullanmak isteyenler için en doğru adreslerden olan Mua'da onlarca farklı çeşit dondurma bulabilirsiniz.
COLD STONE CREAMERY
Farklı bir sunumla onlarca çeşit dondurmayı külah tabakta yiyip üzerine tabağı da yemek isterseniz İstanbul'da çok sayıda şubesi bulunan Cold Stone tam sizlik bir adres. Birçok farklı seçenek arasından canınızın istediğini seçebilir, günü güzel tatlarla kapatabilirsiniz.
MAGNUM STORE
Açıldığı günden beri kulaktan kulağa yayılan Magnum Store'u denemek için iftar sonrası uygun vakit olabilir. Onlarca farklı malzemeyle hayalinizdeki Magnum'u oluşturup afiyetle yiyebilirsiniz.
zomato.com tarafından hazırlanmıştır.
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