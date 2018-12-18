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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
18.12.2018 - 22:00, Son Güncelleme:

Sushi (Susi) nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri

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Sushi (Susi) nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri

Suşi nasıl yapılır sorusunun yanıtı evinde farklı ve değişik lezzetler sunmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Uzak doğu mutfağının vazgeçilmez tatlarından olan suşi, evde de yapılabilen bir lezzet. Peki, sushi (Susi) nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri

Önemli bir Japon yemeği olan sushi (Suşi), Avrupa ve ABD’de fast-food restoranlarda yaygın tüketime sahiptir, gün geçtikçe Türkiye'de tüketimi de artmaktadır. Peki, sushi (Susi) nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri

MALZEMELER

1 adet nori (yosun yaprağı)
1 kâse sushi pilavı
1 ince dilim füme somon ya da ton balığı
2 ince dilim salatalık
1 kâse pirinç sirkesi
1 tatlı kaşığı wasabi
1 tutam susam
Serviste kullanmak için soya sosu

YAPILIŞI

Uzak doğu mutfağının vazgeçilmez tatlarından Suşi, gerekli malzemelerin bulunması halinde evde de üretilebilmektedir. Sushi hazırlama da en önemli nokta parazit içermeyen kaliteli su ürünlerinin kullanılmasıdır.

1- Streç ile kaplanmış bambu hasıra parlak tarafı altta kalacak şekilde noriyi (yosun yaprağını) koyun ve pirinç sirkesiyle hafifçe ıslatın.
2- Elinizi sirkeli su ile ıslatın ve hazırladığınız sushi pilavından bir parça alın. Fotoğraftaki gibi pilavı norinin üzerine eşit ve üst taraftan 1 parmak boşluk kalacak şekilde yayın. (parmak uçarınızı pirinç sirkesi ile ıslatırsanız elinize yapışmaz)
3- Yaydığınız pilavın üzerine şerit halinde wasabi sürün. Wasabi sürdüğünüz kısıma ince dilimlenmiş çiğ somon ve salatalığı yerleştirin, salatalıkların üzerine susam serpin.
4- Bambu hasırın size bakan tarafını hafif kaldırarak bıraktığınız 1 parmak boşluğa kadar çok sıkmadan sarın.
5- Bıraktığınız 1 parmak boşluğa gelince bambunun ucunu hafifçe kaldırarak norinin yapışmasını sağlayın.
6- Hazırladığınız ruloyu 6 eşit parçaya bölün ve servis tabağına alın. Soya sosu ya da zencefil turşusu ile servis yapın

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