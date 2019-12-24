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Sultanahmet köftesi tarifi

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Sultanahmet köftesi tarifi

Sultanahmet köftesi adı İstanbul’la özdeşleşmiş lezzetlerden biridir. Yanında piyazıyla, turşusuyla, yumuşacık ekmeğiyle birlikte gelen bu köftelerin bir porsiyonu asla yetmez. Peki Sultanahmet köftesini evinizde yapıp doya doya yemeye ne dersiniz? İşte çok beğeneceğiniz enfes Sultanahmet köftesi tarifi…

  • Izgarada
  • 6+ Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

  • 1 kilogram yağsız kıyma
  • 150 gram böbrek yağı
  • 2 adet kuru soğan
  • 2 çay kaşığı karbonat
  • 2 yemek kaşığı süt tozu
  • 1 yumurta sarısı 

Hazırlanışı

Kıyma ve böbrek yağını birlikte yoğurun.

Bu karışımı kıyma makinesinde iyice çekin.

Kuru soğanları rendeleyin ve kıymayla karıştırın.

Karbonat, süt tozu ve yumurta sarısını da köfte harcına ekleyin ve iyice homojenleşene kadar yoğurun ve yeniden kıyma makinesinden geçirin.

Köfte harcının üzerini streç filmle kapatın ve bir gün boyunca buzdolabında dinlendirin.

Pişireceğiniz zaman dilediğiniz gibi şekil verin.

Izgarada her iki tarafı da kızarana kadar pişirip sıcak servis edin. Afiyet olsun…

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