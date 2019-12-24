Sultanahmet köftesi tarifi

Kıyma ve böbrek yağını birlikte yoğurun.

Bu karışımı kıyma makinesinde iyice çekin.

Kuru soğanları rendeleyin ve kıymayla karıştırın.

Karbonat, süt tozu ve yumurta sarısını da köfte harcına ekleyin ve iyice homojenleşene kadar yoğurun ve yeniden kıyma makinesinden geçirin.

Köfte harcının üzerini streç filmle kapatın ve bir gün boyunca buzdolabında dinlendirin.

Pişireceğiniz zaman dilediğiniz gibi şekil verin.

Izgarada her iki tarafı da kızarana kadar pişirip sıcak servis edin. Afiyet olsun…