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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GeriMutfak Tüyoları Su böreği nasıl yapılır? Milföyden kolay su böreği tarifi
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25.12.2018 - 14:23, Son Güncelleme:

Su böreği nasıl yapılır? Milföyden kolay su böreği tarifi

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Su böreği nasıl yapılır? Milföyden kolay su böreği tarifi

Su böreğini seven ancak zahmetli olması nedeniyle gözü korkanlar için şahane bir önerimiz var: Milföyden kolay su böreği. Makarna ve milföy, kaşar ve dil peyniriyle buluşuyor, fırında piştikten sonra çıtır çıtır yeniyor. İşte, adım adım milföyden kolay su böreği tarifi

MİLFÖYDEN KOLAY SU BÖREĞİ

4 adet milföy
300 gram kelebek makarna
2 yemek kaşığı zeytinyağı
180 gram kaşar 
190 gram dil peyniri
Yarım bağ maydanoz
2 çay kaşığı Tuz
1 çay kaşığı Karabiber

Sıvı Harç için Malzemeler
Yarım su bardağı süt
Yarım su bardağı su
4 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş)
2 adet yumurta

Üzeri için Malzemeler
1 adet yumurta sarısı
Su

Su böreği yapmanın püf noktaları
Su böreği yapmanın püf noktaları

Yapılışı:

Makarnaları tuzlu suda haşlayın, haşlanan makarnaları birbirine yapışmaması için iki yemek kaşığı zeytinyağı ile yağlayarak kenara alın. Dört adet milföyün kenar kısımlarını birleştirip kare formunu oluşturduktan sonra unlu bir tezgahta merdane yardımı ile fırın kabınızın büyüklüğünde açın. Fırın kabınızı tereyağı ile iyice yağlayın ve bu açtığınız milföyü fırın kabınızın kenarlarını da kaplayacak şekilde yerleştirin. Dil peyniri ve kaşar peynirinizi uzun ince şeritler olacak şekilde kesin. Maydanozları ince ince kıyıp peynirlerle karıştırın.

Bu peynirli karışımı haşlanmış makarnanızın içerisine ekleyin ve karıştırın. Fırın kabınıza serdiğiniz milföyün içerisine yerleştirin. Bir karıştırma kabında sıvı harç için olan malzemeleri karıştırın ve makarnanın üzerine gezdirin. Tabana yaptığınız gibi dört adet milföyü unlu tezgahta kenarlarını birleştirerek fırın kabınızın boyunda açın. Makarnalı karışımı kapatacak şekilde fırın kabınıza yerleştirin. Bir bıçak yardımı ile dilimledikten sonra yumurta sarısını bir miktar su ile çırparak açın ve milföylerin üzerine fırça yardımı ile sürün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırının taban kısmında 35 dakika pişirin.

Geleneksel su böreği tarifi
Geleneksel su böreği tarifi

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