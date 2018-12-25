Su böreği nasıl yapılır? Milföyden kolay su böreği tarifi
Su böreğini seven ancak zahmetli olması nedeniyle gözü korkanlar için şahane bir önerimiz var: Milföyden kolay su böreği. Makarna ve milföy, kaşar ve dil peyniriyle buluşuyor, fırında piştikten sonra çıtır çıtır yeniyor. İşte, adım adım milföyden kolay su böreği tarifi
MİLFÖYDEN KOLAY SU BÖREĞİ
4 adet milföy
300 gram kelebek makarna
2 yemek kaşığı zeytinyağı
180 gram kaşar
190 gram dil peyniri
Yarım bağ maydanoz
2 çay kaşığı Tuz
1 çay kaşığı Karabiber
Sıvı Harç için Malzemeler
Yarım su bardağı süt
Yarım su bardağı su
4 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş)
2 adet yumurta
Üzeri için Malzemeler
1 adet yumurta sarısı
Su
Yapılışı:
Makarnaları tuzlu suda haşlayın, haşlanan makarnaları birbirine yapışmaması için iki yemek kaşığı zeytinyağı ile yağlayarak kenara alın. Dört adet milföyün kenar kısımlarını birleştirip kare formunu oluşturduktan sonra unlu bir tezgahta merdane yardımı ile fırın kabınızın büyüklüğünde açın. Fırın kabınızı tereyağı ile iyice yağlayın ve bu açtığınız milföyü fırın kabınızın kenarlarını da kaplayacak şekilde yerleştirin. Dil peyniri ve kaşar peynirinizi uzun ince şeritler olacak şekilde kesin. Maydanozları ince ince kıyıp peynirlerle karıştırın.
Bu peynirli karışımı haşlanmış makarnanızın içerisine ekleyin ve karıştırın. Fırın kabınıza serdiğiniz milföyün içerisine yerleştirin. Bir karıştırma kabında sıvı harç için olan malzemeleri karıştırın ve makarnanın üzerine gezdirin. Tabana yaptığınız gibi dört adet milföyü unlu tezgahta kenarlarını birleştirerek fırın kabınızın boyunda açın. Makarnalı karışımı kapatacak şekilde fırın kabınıza yerleştirin. Bir bıçak yardımı ile dilimledikten sonra yumurta sarısını bir miktar su ile çırparak açın ve milföylerin üzerine fırça yardımı ile sürün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırının taban kısmında 35 dakika pişirin.
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