Su böreği yapmanın püf noktaları

Su böreğinin iç malzemesi kıyma ya da peynir olabilir. Bu iki malzemeye arzuya göre maydanoz da eklenebilir. Su böreği eğer kıymalı yapılacaksa kıymalar önceden kavrulmalıdır.

Peynirli su böreğinde ise mümkünse sadece sert beyaz peynir kullanılmalıdır. Elbette kaşar, gravyer ya da bol yağlı eriyen beyaz peynir de kullanabilirsiniz. Bunlar böreğinizin içinde eridiklerinde sıcakken enfes bir görüntü oluşturur. Ancak börek soğuduğunda bu eriyen peynirler donar ve tadı kaçar. Bu nedenle sert beyaz peynir kullanılmalıdır.

Su böreğinin yufkasının hamuru bol yumurtalı olur. Geleneksel tariflere her 2 yufka için 1 yumurta hesabıyla yumurta eklenir. Yumurta yufkaların esnek ve dayanıklı olmasını ve daha düzgün açılmasını sağlar.

Açılan yufkalar tepsiye yerleştirilmeden önce sıcak suda haşlanır. Hamurun bol yumurtalı olması bu haşlanma sürecinde yufkaların dağılmasını önlemek açısından da önemlidir. Bir diğer önemli detay da yufkaların haşlama suyuna tuz eklenmiş olmasıdır. Suyun tuzlu olmaması da hamurların dağılmasına neden olur. Yufkaları haşlarken çok hassas bir biçimde tutmanız gerektiğini unutmayın.

Enfes bir su böreği yapmak için dikkat edilmesi gereken bir diğer püf noktası da pişirme tekniğidir. Bugün yaygın olan uygulamanın aksine su böreği fırında pişirilmez; ocakta kısık ateşte çevire çevire pişirilir. Altı iyice kızardıktan sonra başka bir tepsiye üstü alta gelecek şekilde aktarılır ve diğer yüzü de aynı şekilde pişirilir.

HAZIR HAMUR AÇMIŞKEN BİR DE MAKARNA YAPMAYA NE DERSİNİZ?