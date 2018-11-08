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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mutfak Tüyoları
08.11.2018 - 15:09, Son Güncelleme:

Su böreği yapmanın püf noktaları

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Su böreği yapmanın püf noktaları

Su böreği Osmanlı mutfağından günümüze uzanan en kıymetli ve köklü lezzetlerimizin başında geliyor. Kalabalık gruplar halinde sofrada buluşulan düğün, bayram gibi özel günlerde masada bulunması adet olan su böreği birçok pastane ve börekçinin de menüsünde bulunuyor. Son dönemde maden suyu gibi malzemeler kullanılarak daha kolay su böreği tarifleri üretilmiş olsa da, bu böreğin yapılışı aslında oldukça zahmetli. Ancak belli püf noktalarına dikkat ederek zahmetini azaltabilir ve böreğinizin enfes bir lezzet ve görünüme kavuşmasını sağlayabilirsiniz. İşte geleneksel su böreğinin püf noktaları…

Su böreğinin iç malzemesi kıyma ya da peynir olabilir. Bu iki malzemeye arzuya göre maydanoz da eklenebilir. Su böreği eğer kıymalı yapılacaksa kıymalar önceden kavrulmalıdır.

Peynirli su böreğinde ise mümkünse sadece sert beyaz peynir kullanılmalıdır. Elbette kaşar, gravyer ya da bol yağlı eriyen beyaz peynir de kullanabilirsiniz. Bunlar böreğinizin içinde eridiklerinde sıcakken enfes bir görüntü oluşturur. Ancak börek soğuduğunda bu eriyen peynirler donar ve tadı kaçar. Bu nedenle sert beyaz peynir kullanılmalıdır.

Geleneksel su böreği tarifi
Geleneksel su böreği tarifi

Su böreğinin yufkasının hamuru bol yumurtalı olur. Geleneksel tariflere her 2 yufka için 1 yumurta hesabıyla yumurta eklenir. Yumurta yufkaların esnek ve dayanıklı olmasını ve daha düzgün açılmasını sağlar.

Açılan yufkalar tepsiye yerleştirilmeden önce sıcak suda haşlanır. Hamurun bol yumurtalı olması bu haşlanma sürecinde yufkaların dağılmasını önlemek açısından da önemlidir. Bir diğer önemli detay da yufkaların haşlama suyuna tuz eklenmiş olmasıdır. Suyun tuzlu olmaması da hamurların dağılmasına neden olur. Yufkaları haşlarken çok hassas bir biçimde tutmanız gerektiğini unutmayın.

Su böreği yapmanın püf noktaları

Enfes bir su böreği yapmak için dikkat edilmesi gereken bir diğer püf noktası da pişirme tekniğidir. Bugün yaygın olan uygulamanın aksine su böreği fırında pişirilmez; ocakta kısık ateşte çevire çevire pişirilir. Altı iyice kızardıktan sonra başka bir tepsiye üstü alta gelecek şekilde aktarılır ve diğer yüzü de aynı şekilde pişirilir.

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Ev Yapımı Makarna | Mucize LezzetlerMucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde ev yapımı makarna var!
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