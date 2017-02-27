Sosyal medyanızı canlandıracak 7 popüler mekan önerisi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Lezizz Yemek Kültürü
27.02.2017 - 09:53, Son Güncelleme:

Sosyal medyanızı canlandıracak 7 popüler mekan önerisi

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Sosyal medyanızı canlandıracak 7 popüler mekan önerisi

Yapacağınız aktivitelere renk katacak bu mekanlarla sosyal medya hesabınızı da canlandırabilirsiniz. İşte İstanbul'daki 7 popüler mekan önerisi...

Sosyal medyanın hayatımıza kattığı en güzel şeylerden biri de farkındalıklarımızı artırmak oldu. Eskiden, birçok güzel mekan sınırlı sayıda kişiler tarafından keşfedilirdi. Oysa şimdi sosyal medyaya koyulan fotoğraflar sayesinde birçok yere gitmeden fikir sahibi olabiliyorsunuz. Üstelik gittikten sonra, o mekana ait beğendiğiniz-beğenmediğiniz tüm görüşlerinizi de rahatça paylaşabiliyorsunuz.

İstanbulda yapacağınız aktivitelere renk katacak, sosyal medya hesabınızı canlandıracak İstanbul'da 7 popüler mekanı derledik:

1) Atölye Kafası: 2016'nın sonlarına doğru sosyal medyada hızla popüler olan mekan fotoğraf çekmeye, canlı müzik dinlemeye gelen her yaştan kişilerle dolup taşıyor. Konseptleri de oldukça ilginç... Örneğin; üstünde oturduğunuz sandalyeye kadar satın alabiliyorsunuz. Kışın sobanın üstünde kestane pişirmek mi, yoksa Türk filmi izlemek mi dersiniz... Sanki evinizde gibisiniz.

2) Ağa Kapısı: Galata Kulesi, Boğaz manzarası, Eminönü'nün bitmek bilmez o hareketli hali ayaklarınızın altında... Sıcacık, samimi bir ortam, sosyal medya hesaplarınıza renk katmak için sizleri bekliyor.

 

Bir masal misali... #istanbul #Turkey #thebestlocations #iphone6

Nahsan Tan (@nahsantan)'in paylaştığı bir gönderi ()

3) Karınca Cafe: Karaköy'ün tarihi kokusuyla bezenmiş bir ara sokakta bulunan mekan otantik fotoğraflar çekmek için ideal bir ortam sunuyor. Gündüzü ayrı, akşamı ayrı güzel bir mekan.. Özellikle akşamları yanan kandillerden sonra, arkadaş ortamlarının vazgeçilmez mekanı oluyor.

 

Bize 1 saatlik Fransa molası. 🎶😌😋 #öğlearası #yemekmolası #karıncacafe #karakoy #istanbul

Nursah Emel (@ainoren)'in paylaştığı bir gönderi ()

4) Kubbe-i Aşk: Sosyal medyada oldukça fazla yankı uyandıran mekanın sokağında bulunan rengarenk şemsiye ve balonların altında mutlaka sizin de bir fotoğrafınız olmalı...

 

Sabah gecenin üstünden üstüne düştüm üstünden 🙈🙈🙈🙃🙃🙃 Hayırlı günler diliyoruz.

Kubbe'i aşk (@kubbeiask)'in paylaştığı bir gönderi ()

5) Walter's Coffee Roastery: Konseptte sınırları aşmış bir mekan. Kendinizi ''Breaking Bad'' dizisinde gibi hissedeceksiniz. Birbirinden ilginç fotoğraflar çekebilir, eşsiz kahvelerini deneyimleyebilirsiniz.

 

Happy new year y'all!! #walterscoffee

Walter's Coffee Roastery (@walterscoffee)'in paylaştığı bir gönderi ()

6) Ceviz Ağacı: Sosyal medyada en çok yer bildirimi yapılan mekanlardan biri... Şık servisleri ile gözlerinizi, harika lezzetleriyle de karnınızı doyurabileceğiniz mekan arkadaş buluşmaları için oldukça ideal.

 

Mutlu Pazarlar ☕️👌🏾🧀

Yılmaz KAYA (@yilmazkaya760)'in paylaştığı bir gönderi ()

7) Büyük Valide Han: Eminönü'nde Mahmutpaşa yakınlarında eski bir han... Hanın içerisine girdiğinizde bile farklı atmosferi ile size tarihi bir yolculuk yaşatacak. Merdivenleri çıkıp, çatıya ulaştığınızda önce fotoğraf çekmek için kuyruğa girmeniz gerekecek. Kubbenin üzerinde zıplayarak poz vermek hala çok trend. İstanbul ayaklarınız altında gibi hissedeceksiniz.

 

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