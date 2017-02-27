Sosyal medyanızı canlandıracak 7 popüler mekan önerisi
Yapacağınız aktivitelere renk katacak bu mekanlarla sosyal medya hesabınızı da canlandırabilirsiniz. İşte İstanbul'daki 7 popüler mekan önerisi...
Sosyal medyanın hayatımıza kattığı en güzel şeylerden biri de farkındalıklarımızı artırmak oldu. Eskiden, birçok güzel mekan sınırlı sayıda kişiler tarafından keşfedilirdi. Oysa şimdi sosyal medyaya koyulan fotoğraflar sayesinde birçok yere gitmeden fikir sahibi olabiliyorsunuz. Üstelik gittikten sonra, o mekana ait beğendiğiniz-beğenmediğiniz tüm görüşlerinizi de rahatça paylaşabiliyorsunuz.
İstanbulda yapacağınız aktivitelere renk katacak, sosyal medya hesabınızı canlandıracak İstanbul'da 7 popüler mekanı derledik:
1) Atölye Kafası: 2016'nın sonlarına doğru sosyal medyada hızla popüler olan mekan fotoğraf çekmeye, canlı müzik dinlemeye gelen her yaştan kişilerle dolup taşıyor. Konseptleri de oldukça ilginç... Örneğin; üstünde oturduğunuz sandalyeye kadar satın alabiliyorsunuz. Kışın sobanın üstünde kestane pişirmek mi, yoksa Türk filmi izlemek mi dersiniz... Sanki evinizde gibisiniz.
2) Ağa Kapısı: Galata Kulesi, Boğaz manzarası, Eminönü'nün bitmek bilmez o hareketli hali ayaklarınızın altında... Sıcacık, samimi bir ortam, sosyal medya hesaplarınıza renk katmak için sizleri bekliyor.
3) Karınca Cafe: Karaköy'ün tarihi kokusuyla bezenmiş bir ara sokakta bulunan mekan otantik fotoğraflar çekmek için ideal bir ortam sunuyor. Gündüzü ayrı, akşamı ayrı güzel bir mekan.. Özellikle akşamları yanan kandillerden sonra, arkadaş ortamlarının vazgeçilmez mekanı oluyor.
4) Kubbe-i Aşk: Sosyal medyada oldukça fazla yankı uyandıran mekanın sokağında bulunan rengarenk şemsiye ve balonların altında mutlaka sizin de bir fotoğrafınız olmalı...
5) Walter's Coffee Roastery: Konseptte sınırları aşmış bir mekan. Kendinizi ''Breaking Bad'' dizisinde gibi hissedeceksiniz. Birbirinden ilginç fotoğraflar çekebilir, eşsiz kahvelerini deneyimleyebilirsiniz.
6) Ceviz Ağacı: Sosyal medyada en çok yer bildirimi yapılan mekanlardan biri... Şık servisleri ile gözlerinizi, harika lezzetleriyle de karnınızı doyurabileceğiniz mekan arkadaş buluşmaları için oldukça ideal.
7) Büyük Valide Han: Eminönü'nde Mahmutpaşa yakınlarında eski bir han... Hanın içerisine girdiğinizde bile farklı atmosferi ile size tarihi bir yolculuk yaşatacak. Merdivenleri çıkıp, çatıya ulaştığınızda önce fotoğraf çekmek için kuyruğa girmeniz gerekecek. Kubbenin üzerinde zıplayarak poz vermek hala çok trend. İstanbul ayaklarınız altında gibi hissedeceksiniz.
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