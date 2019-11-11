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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sini köfte tarifi

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Sini köfte tarifi

Sini köfte için içli köftenin tepsiye basılarak pişirilmiş ve dilimlenmiş hali desek yanlış olmaz herhalde. Altı üstü bulgurdan, ortası ise cevizli kıymadan oluşan Hatay mutfağına ait bu yemeğe tepsi oruğu ya da sini oruğu dendiği de oluyor. Adı ne olursa olsun lezzetinin tartışılmaz olduğu ise bir gerçek. Sizin için nefis sini köftenin tarifini hazırladık. Çok beğeneceksiniz…

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

  • 1,5 su bardağı ince bulgur
  • Yarım su bardağı irmik
  • 1 su bardağı sıcak su
  • 1 adet haşlanmış patates
  • Çeyrek su bardağı un
  • 1 adet yumurta
  • 1 adet yumurta beyazı
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 çay kaşığı kimyon

İç harcı için:

  • 250 gram kıyma
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 yemek kaşığı salça
  • Yarın su bardağı ince doğranmış maydanoz
  • Yarım su bardağı ceviz içi
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

Üzeri için:

  • 1 çay bardağı zeytinyağı

Hazırlanışı

Patatesi haşlayıp soyun ve ezin.

İrmik ve bulguru yoğurma kabında karıştırın.

Üzerine 1 su bardağı sıcak su ilave edip karıştırın.

Ağzını streç filmle kapatıp bulgurları 10 dakika kadar kabarmaya bırakın.

Kabaran bulgurlara patates püresini ilave edin.

Ardından un, yumurta, salça, zeytinyağı ve baharatları ekleyip elinizle hamur kıvamına gelene dek yoğurun.

Karışımı ikiye bölüp buzdolabında 10 dakika dinlendirin.

Bu esnada köftenin iç harcı için yağı tavada kızdırıp içinde kıymayı kavurun.

Kuru soğanı yemeklik doğrayıp kıymaya ilave edin ve kavurmaya devam edin.

Son olarak salça, ceviz ve maydanozu ekleyin.

Birkaç dakika daha kavurduğunuz malzemeyi ocaktan alın.

Tepsinizin tabanını ve kenarlarını iyice yağlayın.

Bulgurlu hamur parçalarından birini alıp tepsinin tabanına her tarafı eşit olacak şekilde iyice yayın.

Üzerine kıymalı harcı ekleyip yine aynı şekilde dengeli bir dağıtım yapın.

Son olarak kalan hamuru da kıymalı harcın üzerine yayın. Her tarafının eşit kalınlıkta olmasına dikkat edin.

Köftenizi kare ya da baklava şeklinde dilimleyip 1 çay bardağı zeytinyağını üzerine gezdirin.

Fırını 180 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın.

Tepsiyi fırına verip 25 dakika kadar pişirin.

Fırından çıkar çıkmaz sıcak servis yapın. Afiyet olsun…

Birkaç dakika içinde hazır: Şipşak tava böreği
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Fotoğraf: iStock
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