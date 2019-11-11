Sini köfte tarifi

Sini köfte için içli köftenin tepsiye basılarak pişirilmiş ve dilimlenmiş hali desek yanlış olmaz herhalde. Altı üstü bulgurdan, ortası ise cevizli kıymadan oluşan Hatay mutfağına ait bu yemeğe tepsi oruğu ya da sini oruğu dendiği de oluyor. Adı ne olursa olsun lezzetinin tartışılmaz olduğu ise bir gerçek. Sizin için nefis sini köftenin tarifini hazırladık. Çok beğeneceksiniz…
İç harcı için:
Üzeri için:
Patatesi haşlayıp soyun ve ezin.
İrmik ve bulguru yoğurma kabında karıştırın.
Üzerine 1 su bardağı sıcak su ilave edip karıştırın.
Ağzını streç filmle kapatıp bulgurları 10 dakika kadar kabarmaya bırakın.
Kabaran bulgurlara patates püresini ilave edin.
Ardından un, yumurta, salça, zeytinyağı ve baharatları ekleyip elinizle hamur kıvamına gelene dek yoğurun.
Karışımı ikiye bölüp buzdolabında 10 dakika dinlendirin.
Bu esnada köftenin iç harcı için yağı tavada kızdırıp içinde kıymayı kavurun.
Kuru soğanı yemeklik doğrayıp kıymaya ilave edin ve kavurmaya devam edin.
Son olarak salça, ceviz ve maydanozu ekleyin.
Birkaç dakika daha kavurduğunuz malzemeyi ocaktan alın.
Tepsinizin tabanını ve kenarlarını iyice yağlayın.
Bulgurlu hamur parçalarından birini alıp tepsinin tabanına her tarafı eşit olacak şekilde iyice yayın.
Üzerine kıymalı harcı ekleyip yine aynı şekilde dengeli bir dağıtım yapın.
Son olarak kalan hamuru da kıymalı harcın üzerine yayın. Her tarafının eşit kalınlıkta olmasına dikkat edin.
Köftenizi kare ya da baklava şeklinde dilimleyip 1 çay bardağı zeytinyağını üzerine gezdirin.
Fırını 180 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın.
Tepsiyi fırına verip 25 dakika kadar pişirin.
Fırından çıkar çıkmaz sıcak servis yapın. Afiyet olsun…