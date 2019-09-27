Silor tarifi

Silor Anadolu’nun farklı yörelerinde sofraları süsleyen, ziron ya da siron olarak da bilinen bir hamur yemeği. Kısaca rulo halinde getirilip kesilmiş hamurların yoğurt ve kıyma ya da tavukla bir araya gelmesi diye tarif edebileceğimiz siloru evinizde kolayca yapabilmeniz için hazır yufka kullanarak etsiz bir tarif hazırladık. Çok beğeneceğinize eminiz. Afiyet olsun…
Yufkayı masaya yayın ve D harfi şeklinde ikiye katlayın.
Yuvarlak kenarından düz tarafına doğru yuvarlayarak rulo yapın.
Ruloyu keskin bir bıçak yardımıyla 1 parmak kalınlığında dilimleyip tepsiye dizin.
Bu işlemi bütün yufkalar için yapın.
Bu arada fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıtın.
Yufkaları fırına verin ve hafifçe kızartın.
Kızaran yufkaların üzerine sıcak su gezdirip varsa suyun fazlasını süzün.
Hamurların 10 dakika kadar kabarmasını bekleyin.
Bu esnada tavada karıştırdığınız zeytinyağı-tereyağı karışımını ocakta kızdırın.
Çırptığınız yoğurdu kabaran yufkaların üzerine yayın.
Son olarak kızgın tereyağını da yoğurdun üzerine gezdirin.
Yeniden fırına verip hamur yoğurdu çekene kadar fırınlayın.
Yemeğiniz hazır, afiyet olsun…