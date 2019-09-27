Silor tarifi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Hamur İşi Tarifleri>Silor tarifi
ORTA ZORLUKTA

Silor tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Silor tarifi

Silor Anadolu’nun farklı yörelerinde sofraları süsleyen, ziron ya da siron olarak da bilinen bir hamur yemeği. Kısaca rulo halinde getirilip kesilmiş hamurların yoğurt ve kıyma ya da tavukla bir araya gelmesi diye tarif edebileceğimiz siloru evinizde kolayca yapabilmeniz için hazır yufka kullanarak etsiz bir tarif hazırladık. Çok beğeneceğinize eminiz. Afiyet olsun…

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 6 adet hazır yufka
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 kase yoğurt

Hazırlanışı

Yufkayı masaya yayın ve D harfi şeklinde ikiye katlayın.

Yuvarlak kenarından düz tarafına doğru yuvarlayarak rulo yapın.

Ruloyu keskin bir bıçak yardımıyla 1 parmak kalınlığında dilimleyip tepsiye dizin.

Bu işlemi bütün yufkalar için yapın.

Bu arada fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıtın.

Yufkaları fırına verin ve hafifçe kızartın.

Kızaran yufkaların üzerine sıcak su gezdirip varsa suyun fazlasını süzün.

Hamurların 10 dakika kadar kabarmasını bekleyin.

Bu esnada tavada karıştırdığınız zeytinyağı-tereyağı karışımını ocakta kızdırın.

Çırptığınız yoğurdu kabaran yufkaların üzerine yayın.

Son olarak kızgın tereyağını da yoğurdun üzerine gezdirin.

Yeniden fırına verip hamur yoğurdu çekene kadar fırınlayın.

Yemeğiniz hazır, afiyet olsun…

Tortilla Cips | Mucize Lezzetler
daha fazla video için
Fotoğraf: iStock
silor nasıl yapılır silor tarifi yöresel lezzetler artvin mutfağı artvin yemekleri
YazarlarTüm Yazarlar

Bugün Ne Pişirsem

  • Pazartesi
  • Salı
  • Çarşamba
  • Perşembe
  • Cuma
  • Cumartesi
  • Pazar

Lezizz Öneriler

Tavuklu mantarlı volovan tarifi

Metez tarifi

Mafiş tarifi

Köy kahkesi tarifi