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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
22.01.2019 - 10:08, Son Güncelleme:

Şef Ömür Akkor, Macaristan'da Anadolu mutfak kültürünü tanıttı

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Şef Ömür Akkor, Macaristan'da Anadolu mutfak kültürünü tanıttı

Türk mutfağı tarihi araştırmacısı, yemek yazarı ve şef Ömür Akkor, Macaristan'da “Buğdayın 13 bin yıllık yolculuğu” başlığıyla Anadolu mutfak kültürünü tanıtan bir sunum yaptı.

Akkor, Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Merkezinde düzenlenen etkinlikte, katılımcılara Türk mutfağının zenginliğini anlattı.

YEE Kültür ve Sanat Koordinatörü Johanna Török Abdikoğlu, etkinlikle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Göbeklitepe'de yapılan kazılarda 13 bin yıl öncesine ait bazı kalıntıların bulunduğunu ve bu kalıntılarda o döneme ait yemek hazırlama bilgilerinin ve kriterlerinin yer aldığını söyledi.

Araştırmacı Ömür Akkor'un kazılarda ortaya çıkan kalıntılar ışığında Hitit yemek kitabı hazırladığını hatırlatan Abdikoğlu, sunumda katılımcıların Selçuklu ve Osmanlı mutfağını da tanıma fırsatı bulduğunu söyledi.

Katılımcılara ayrıca, zeytinyağı ve ekşi mayalı iza buğdayından yapılmış ekmek de ikram edildi.

PROGRAM BUGÜN DE DEVAM EDİYOR

Akkor bugün de Szeged şehrinde bulunan tarihi Fehértói Halászcsárda restoranında Macar bir şefle birlikte Türk mutfağından çeşitli lezzetleri uygulamalı olarak yapacak.

Üniversitelerin gastronomi bölümü öğrencileri ile şehirdeki yemek profesyonellerinin katılımıyla gerçekleşecek programda Türk lezzetleri katılımcılara ikram edilecek.

Ömür Akkor 4 bin yıllık Hitit yemekleri pişirdi
Ömür Akkor 4 bin yıllık Hitit yemekleri pişirdi

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