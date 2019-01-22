Şef Ömür Akkor, Macaristan'da Anadolu mutfak kültürünü tanıttı
Türk mutfağı tarihi araştırmacısı, yemek yazarı ve şef Ömür Akkor, Macaristan'da “Buğdayın 13 bin yıllık yolculuğu” başlığıyla Anadolu mutfak kültürünü tanıtan bir sunum yaptı.
Akkor, Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Merkezinde düzenlenen etkinlikte, katılımcılara Türk mutfağının zenginliğini anlattı.
YEE Kültür ve Sanat Koordinatörü Johanna Török Abdikoğlu, etkinlikle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Göbeklitepe'de yapılan kazılarda 13 bin yıl öncesine ait bazı kalıntıların bulunduğunu ve bu kalıntılarda o döneme ait yemek hazırlama bilgilerinin ve kriterlerinin yer aldığını söyledi.
Araştırmacı Ömür Akkor'un kazılarda ortaya çıkan kalıntılar ışığında Hitit yemek kitabı hazırladığını hatırlatan Abdikoğlu, sunumda katılımcıların Selçuklu ve Osmanlı mutfağını da tanıma fırsatı bulduğunu söyledi.
Katılımcılara ayrıca, zeytinyağı ve ekşi mayalı iza buğdayından yapılmış ekmek de ikram edildi.
PROGRAM BUGÜN DE DEVAM EDİYOR
Akkor bugün de Szeged şehrinde bulunan tarihi Fehértói Halászcsárda restoranında Macar bir şefle birlikte Türk mutfağından çeşitli lezzetleri uygulamalı olarak yapacak.
Üniversitelerin gastronomi bölümü öğrencileri ile şehirdeki yemek profesyonellerinin katılımıyla gerçekleşecek programda Türk lezzetleri katılımcılara ikram edilecek.
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