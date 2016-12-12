Salebiyle içinizi ısıtacak 6 mekan
Bol tarçınlı ve muhteşem kokusuyla salep en sevilen kış içecekleri arasında yer alıyor. İşte içinizi ısıtacak salepi içebileceğiniz en iyi mekanlar...
Havalar soğumaya başladığı zaman sıcacık mekanlar ve sıcak içecekler baş tacımız olur. Kış aylarında vazgeçilmez içeceklerden biri olan salep bol tarçını ve muhteşem süt kokusu ile birçok mekanın gözde lezzetlerinden biridir. İşte Türk mutfağında önemli bir yeri olan salebin keyfini çıkarmak ve yorgunluğunuzu atmak için tadabileceğiniz en iyi mekanlar.
Emirgan Sütiş
Gerçek salebin en doğru adreslerinden biri olan Emirgan Sütiş yıllardır salebin hammaddelerini en iyi yerlerden toplayarak bu muhteşem lezzeti müşterilerine sunuyor.
Meşhur Dondurmacı Ali Usta
Cevizli, çilekli, vişneli, limonlu dondurmaların efsane adresi olan İstanbul'un en ünlü dondurmacılarından biri olan bu yerde sahlepleriyle gönlünüze taht kuracak. Dondurmalı saleplerini mutlaka deneyin.
Tarihi Çınaraltı Aile Çay Bahçesi
Boğaz, deniz kokusu yani kısaca keyifli ortam arayanlar için burası tam bir doğru adrestir. Bu samimi ortamda içebileceğiniz bu muhteşem lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz.
Salep severler için iyi bir mekanlardan biri olan Karafırın'da huzurlu ve sakinliğin eşliğinde lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz.
Fazıl Bey'in Türk Kahvesi
Tarihi Kadıköy Çarşı'da yer alan bu yer Türk kahvesi keyfi yapanlar için en gözde mekanlardan biri. Yalnızca Türk kahvesi ile değil salebiyle de oldukça ilgi gören yerlerden biri.
Yeniköy Kahvesi
Tatlı bir mola verebileceğiniz en güzel yerlerden biri olan Yeniköy Kahvesi, mis kokulu tarçınlı salebin yanında Boğaz manzarasının keyfini çıkarabilirsiniz. Tam kıvamında olan salebin tadına kışın şömine başında varabilirsiniz.
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