Salebiyle içinizi ısıtacak 6 mekan

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Lezizz Yemek Kültürü
12.12.2016 - 11:30, Son Güncelleme:

Salebiyle içinizi ısıtacak 6 mekan

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Salebiyle içinizi ısıtacak 6 mekan

Bol tarçınlı ve muhteşem kokusuyla salep en sevilen kış içecekleri arasında yer alıyor. İşte içinizi ısıtacak salepi içebileceğiniz en iyi mekanlar...

Havalar soğumaya başladığı zaman sıcacık mekanlar ve sıcak içecekler baş tacımız olur. Kış aylarında vazgeçilmez içeceklerden biri olan salep bol tarçını ve muhteşem süt kokusu ile birçok mekanın gözde lezzetlerinden biridir. İşte Türk mutfağında önemli bir yeri olan salebin keyfini çıkarmak ve yorgunluğunuzu atmak için tadabileceğiniz en iyi mekanlar.

Emirgan Sütiş

Gerçek salebin en doğru adreslerinden biri olan Emirgan Sütiş yıllardır salebin hammaddelerini en iyi yerlerden toplayarak bu muhteşem lezzeti müşterilerine sunuyor.

 

Meşhur Dondurmacı Ali Usta

Cevizli, çilekli, vişneli, limonlu dondurmaların efsane adresi olan İstanbul'un en ünlü dondurmacılarından biri olan bu yerde sahlepleriyle gönlünüze taht kuracak. Dondurmalı saleplerini mutlaka deneyin.

Tarihi Çınaraltı Aile Çay Bahçesi

Boğaz, deniz kokusu yani kısaca keyifli ortam arayanlar için burası tam bir doğru adrestir. Bu samimi ortamda içebileceğiniz bu muhteşem lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz.

Salebiyle içinizi ısıtacak 6 mekan

Karafırın

Salep severler için iyi bir mekanlardan biri olan Karafırın'da huzurlu ve sakinliğin eşliğinde lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz.

Fazıl Bey'in Türk Kahvesi

Tarihi Kadıköy Çarşı'da yer alan bu yer Türk kahvesi keyfi yapanlar için en gözde mekanlardan biri. Yalnızca Türk kahvesi ile değil salebiyle de oldukça ilgi gören yerlerden biri.

Salebiyle içinizi ısıtacak 6 mekan

Yeniköy Kahvesi

Tatlı bir mola verebileceğiniz en güzel yerlerden biri olan Yeniköy Kahvesi, mis kokulu tarçınlı salebin yanında Boğaz manzarasının keyfini çıkarabilirsiniz. Tam kıvamında olan salebin tadına kışın şömine başında varabilirsiniz.

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