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Haber Giriş: 12.01.2020 - 14:01,
Salçalı makarna sosu tarifi
Makarnayı sevmeyen yoktur. Bu yüzden her sofrada ayrı bir yeri vardır. Bir de nefis bir salçalı sos eşliğinde yendiği zaman tadına doyum olmuyor. Evinizde bulunan birkaç malzeme ile kolayca yapabileceğiniz salçalı makarna sosu tarifini sizin için hazırladık. Şimdiden afiyet olsun...
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Malzemeler
- 1 yemek kaşığı salça
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 diş sarımsak
- Yarım çay bardağı su
- Tuz
- Karabiber
Hazırlanışı
Zeytinyağını tencerede kızdırıp salçayı ekleyin.
Tuz, sarımsak, karabiber ve varsa haşladığınız makarnanın sıcak suyundan, yoksa kaynattığınız sudan azar azar ilave edin.
Sosunuz kıvam alınca ocaktan alın.
Makarnanız ile karıştırarak servis edin.
Afiyet olsun...