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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Et Yemeği Tarifleri>Sac kavurma tarifi
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Sac kavurma tarifi

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Sac kavurma tarifi

En kolay ve en sevilen et yemeklerinin başında sac kavurma geliyor. Kuşbaşı kuzu etinin sebzelerle birleşmesiyle ortaya çıkan sac kavurmayı tadıp da beğenmeyecek kimse olabileceğini sanmıyoruz. Özellikle pilav ve turşuyla birlikte servis ettiğinizde enfes bir lezzete kavuşan sac kavurmanın malzemeleri ve tarifi aşağıda...

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 750 gram kuzu kuşbaşı
  • 3 adet soğan
  • 3 adet köy biberi
  • 2 adet domates
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı kekik

Hazırlanışı

2 yemek kaşığı sıvı yağı tavaya koyup kızdırın.

Etleri ilave edin ve yüksek ateşte suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Etler hafif kızardığında, iri küpler halinde doğradığınız soğanları tavaya ilave edin ve karıştırın.

Soğanlar sotelendikten sonra 3 adet yeşil köy biberini de tavaya ekleyin.

Ara ara karıştırarak soteleme işlemine devam edin.

Biberleri de sotelendikten sonra 2 adet soyulmuş, küp doğranmış domatesi ilave edin.

Domatesler piştikten sonra 1 yemek kaşığı tereyağı ekleyin ve karıştırın.

Baharatların tümünü ekleyip, 2-3 dakika karıştırdıktan sonra ocağın altını kapatın ve yemeğinizi sıcak olarak servis edin.

Fırında Tavuk | Mucize Lezzetler
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Fotoğraf: Alamy
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