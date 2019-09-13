Sac kavurma tarifi

En kolay ve en sevilen et yemeklerinin başında sac kavurma geliyor. Kuşbaşı kuzu etinin sebzelerle birleşmesiyle ortaya çıkan sac kavurmayı tadıp da beğenmeyecek kimse olabileceğini sanmıyoruz. Özellikle pilav ve turşuyla birlikte servis ettiğinizde enfes bir lezzete kavuşan sac kavurmanın malzemeleri ve tarifi aşağıda...
2 yemek kaşığı sıvı yağı tavaya koyup kızdırın.
Etleri ilave edin ve yüksek ateşte suyunu salıp çekene kadar kavurun.
Etler hafif kızardığında, iri küpler halinde doğradığınız soğanları tavaya ilave edin ve karıştırın.
Soğanlar sotelendikten sonra 3 adet yeşil köy biberini de tavaya ekleyin.
Ara ara karıştırarak soteleme işlemine devam edin.
Biberleri de sotelendikten sonra 2 adet soyulmuş, küp doğranmış domatesi ilave edin.
Domatesler piştikten sonra 1 yemek kaşığı tereyağı ekleyin ve karıştırın.
Baharatların tümünü ekleyip, 2-3 dakika karıştırdıktan sonra ocağın altını kapatın ve yemeğinizi sıcak olarak servis edin.