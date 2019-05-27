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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
27.05.2019 - 17:03, Son Güncelleme:

Ramazan ayının aranan tatlısı: Cennet çamuru

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Ramazan ayının aranan tatlısı: Cennet çamuru

Fıstık ve kaymağın aynı lezzette buluştuğu cennet çamuru, ramazan ayında en çok tüketilen tatlılar arasında yer alıyor.

Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilen Kilis'e özgü cennet çamuru tatlısı, lezzetiyle Türkiye'nin en çok beğenilen tatlıları arasında yer alırken, ramazan ayında da iftar sofralarının aranan lezzetleri arasında yer alıyor. Kilis’e özgü tatlı, yılın her mevsiminde tüketilebiliyor. Ustaların özenle hazırladığı tatlı Türkiye’nin her yerinde büyük ilgi görüyor. 

Baklavacı Murat Eskicioğlu, cennet çamurunun tescilli olduğunu ifade ederek, “Cennet çamurunun tescilinin yapılması Kilis açısından çok önemlidir. Cennet çamuru bilinenin aksine yiyene kilo aldırmaz. Ayrıca çok faydalıdır. Cennet çamurunu hazırlamak çok kolaydır, 20 dakikada hazırlanır. Cennet çamuru yapıldıktan hemen sonra da tüketilebilir, daha sonra da tüketilmesinde hiçbir sakınca yoktur. Evlerde de hazırlanabilir çok kolaydır. Bu eşsiz lezzet sadece Kilis’tedir. Cennet çamurunun tadına bakmaya herkese Kilis’e çağırıyorum” dedi.

GÜNLÜK 1 TONA YAKIN TÜKETİLİYOR

Kilis'te künefeci ve baklavacılar dışında vatandaşların kendi evlerinde de rahatlıkla yaptığı cennet çamuru tatlısının ramazan ayında günlük 1 tona yakın üretimi ve tüketimi oluyor. Kentte, normalde yaz dönemlerinde günlük üretim ve tüketimi yaklaşık 500 kilograma düşen tatlının kışlık üretim ve tüketimi ise günlük 1,5 tonu buluyor. 

Her mevsim tüketilen tatlı, ramazan ayında yoğun ilgi gördüğü dönemlerden birini yaşıyor

Ramazan ayının aranan tatlısı: Cennet çamuru

KİLOSU 40-60 TL ARASINDA SATILIYOR

Kilis'in dünyaca ünlü cennet çamurunun kilosu tatlının içerisine konulan fıstık ile kaymağın miktarına ve kalitesine göre kilogramı 40-60 TL arasında değişen fiyatla satılıyor

CENNET ÇAMURU NASIL YAPILIR?

Çiğ kadayıf yağla yumuşatıldıktan sonra ocaktaki tepsiye yerleştirilerek ısıtılıyor. Tepsiye toz şeker ilave edildikten sonra yaklaşık 20 dakika pişiriliyor. Hafifçe karıştırılarak şerbet ve bol fıstık dökülüyor. Üzerine tarçın ve kaymak koyduktan sonra fıstık eklenerek servise hazır hale getiriliyor. Cennet çamuru tatlısı kısacası bol fıstık, tereyağı, toz ve sıvı şeker, pudra şekeri ve tarçından oluşuyor.

Cennet çamuru tarifi
Cennet çamuru tarifi

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