Nazar duası nedir? İşte, nazar duası Türkçe ve Arapça okunuşu

Nazar duası, çocuklarımızı veya mallarımızı nazardan korumak için okuduğumuz, Kur'anda yer alan dualardır. Hazreti Peygamberin nazardan korunmak için okunmasını istediği dualarla, olumsuzluklardan korunmaya çalışırız. Nazar, aslında eski toplumlardan bu yana insanlar arasında yer alıyor.



Birinin başarısı söz konusu kıskanıldığı zaman, onun çok güzel olması, 'Göz değmesi' şeklinde nazar olarak çıkıyor. Bununla ilgili pek çok nazar taşı kullanılsa da alimler, nazar duasının her şeyden daha hayırlı olduğunu dile geliyorlar. Nazar duasının birçok çeşidi vardır.



İslam dini peygamberi Hazreti Muhammed, nazara karşı İhlas, Felak ve Nas Suresini okumayı tavsiye etmiştir. Peki nazar duası nasıl okunmalıdır? Türkçe ve Arapça okunuşlarını yazımızın devamında bulabilirsiniz.



Nazar Duası Arapça Okunuşu



Burada paylaşacağımız nazar duasına ek olarak, İhlas, Nas, Felak ve Fatiha surelerini okuyabilirsiniz. Nazar duasıyla birlikte okunacak olan bu dualarla, kem gözlerden korunabilirsiniz. İşte Nazar duasının Arapça okunuşu.



'Euzü bi-kelimatillahitammati min şerri külli şeytanin ve hammatin ve min şerri kulli aynin lamme.'



Bu duanın Arapçasıdır. Bu duanın Türkçe karşılığı ise şöyledir.



Nazar Duası Türkçe Okunuşu



Nazar duasının Türkçe'ye çevrildiğinde anlamı şu şekilde oluyor. Dilerseniz Arapça veya Türkçe okuyabilirsiniz.



'Her türlü şeytandan, kem gözlerden, zararlı tüm şeylerden, bütün kelimelerin yüzü ve suyu hürmetine Allah'a sığınıyorum.'



Bu duayla birlikte Allah'ın varlığını ve tek büyük olduğunu ifade eden Kur'an sureleri de okunabilir. Alimlere göre İhlas, Fatiha, Nas, Felak veya Ayetel Kürsi'nin nazar duasıyla okunması daha hayırlı olacaktır.



Nazar Duası Ne Amaçlarla Okunur?



Çocukları sınavlara girmiş olanlar, yüksek mertebelere ulaşmak isteyenler, mal ve mülk edinmek isteyenler, kendilerini kem gözlerden korumak için okurlar. Daha ötesi yeni alınmış bir evin gözlerden korunması, güzel bir bebeğin sağlıklı büyümesi için Nazar duası okunur.



Toplumumuzda özellikle eskiden beri, taşlarla, iplerle yeni alınan şeyler, çocuklar nazardan korunmaya çalışılır. Bunun nedeni, nazardan korunmaktır. Fakat alimler, nazar duası ve yanında okunacak surelerin tüm bu inançlardan daha etkili olduğunu dile gelirler.



Kimler Nazar Eder?



Dünyanın en eski toplumlarında yaygın olan nazar değmesi olayı, kem gözlerin değmesi şeklinde tabir edilir. Burada kem gözlerden kasıt, kıskançlıktır. Özenme şeklinde olan bu kıskançlıkta, karşı taraf hedef alınır. İstemeyerek gelişen bu durumda karşıdaki güzel olan şey, kem gözlerden zarar görür ve tahrip olur. Güzel bir bebekse hastalanabilir.



Güzel bir araba kaza yapabilir. Güzel bir evin sorunları çıkmaya başlar. Hasılı, çok zarar görülebilir. İşte nazar duası, bunlardan korunabilmek için vardır. Nazar eden kişiler, kıskanan kişilerdir. Tabi ki her kıskanan kişinin nazar etmesi diye bir şey yok. Sadece belli kişilerde nazar etme durumu diğerlerine göre çok daha fazladır.



Nazar Duası ile Korunabilirsiniz



Yukarıda paylaştığımız Türkçe ve Arapça nazar duaları ile sizde kendinizi nazardan, kem gözden koruyabilirsiniz. Nazar duası hem sizi hemde zarar görmesini istemediğiniz sevdiklerinizi koruyabilir. Ancak, yanında Kur'andan ayetler okumanız hayırlı olacaktır.



Bu dua ve ayetler sayesinde, sizde nazardan kendinizi korumak için farklı yöntemlere başvurmaya gerek kalmadan koruyabilirsiniz. Nazar duası ve yanında okunacak olan duaların faziletleri bilinenden daha fazladır.