Peskütan nedir? Evde peskütan nasıl yapılır?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Mutfak Tüyoları HaberleriPeskütan nedir? Evde peskütan nasıl yapılır?
GeriMutfak Tüyoları Peskütan nedir? Evde peskütan nasıl yapılır?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Mutfak Tüyoları
Fotoğraf: Alamy
13.05.2019 - 10:39, Son Güncelleme:

Peskütan nedir? Evde peskütan nasıl yapılır?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Peskütan nedir? Evde peskütan nasıl yapılır?

Peskütan Sivas’ta kış aylarında bol bol tüketilmek için baharda taze sütlerle hazırlanan bir yoğurttur. Uzun saklama ömrü sayesinde adını Sivas’tan bütün Türkiye’ye duyurmuş bir lezzettir. Peskütan nasıl yapılır? Evde peskütan yoğurdu hazırlamanın incelikleri nelerdir? Bu soruların cevapları ve peskütan yoğurdu tarifimiz hemen aşağıda…

Bahar aylarında hazırlayıp neredeyse bütün kış tüketebileceğiniz bir yoğurt peskütan. Hem saklama ömrünün uzun olması hem de yemeklere kattığı eşsiz lezzet sebebiyle Sivas’ta en çok tüketilen yiyeceklerden biri peskütan yoğurdu.

Bahar aylarında hazırladığınız peskütan yoğurduyla neredeyse bütün kış boyunca bol bol peskütan çorbası hazırlayabilirsiniz.

Peskütan çorbası tarifi
Peskütan çorbası tarifi

Kışın, özellikle de çorbalarınızda kullanmak için peskütan yoğurdu hazırlamak isterseniz ihtiyacınız olan malzemeler:

10 kilogram koyun sütü yoğurt
Kaya tuzu
Dilerseniz biraz un

Malzemeleriniz hazırsa peskütan yoğurdunuzu yapmaya başlayın.

Koyun sütü yoğurdunuzu bez bir torbanın içine alın ve torbayı yüksek bir yere asın.

Yoğurdun ekşimesi için 1 veya 2 gün kadar bekletin.

Ekşittiğiniz yoğurdu geniş bir tencerenin içine dökün. Tencereyi sürekli aynı yöne doğru karıştırın ve kaynayana kadar güzelce pişirin.

Bu aşamada damak zevkinize göre peskütan yoğurdunuzun içine biraz un katabilirsiniz.

Tencereyi iyice karıştırdıktan sonra soğumaya bırakın.

Buğdaylı yoğurt çorbası tarifi
Buğdaylı yoğurt çorbası tarifi

Daha sonra yoğurdu bez bir torbanın içine dökün.

Süzülecek olan suyunun da ayrı bir kabın içinde birikmesi için bez torbayı yüksek bir yere asın ve torbanın altına derin bir kap yerleştirin.

Yoğurdunuzu 2 gün boyunca bu şekilde bekletin.

Çökelek gibi katılaşan karışımınızı derin bir kabın içine aktarın.

Damak zevkinize göre bolca tuz ekleyin ve güzelce yoğurun. Peskütan yoğurdunuz hazır.

Daha sonra hazırladığınız karışımı kavanozlara veya deri tulumların içine bastırarak yerleştirin.

Hazırladığınız tulumları veya kavanozları serin, karanlık bir yerde 6 aya kadar saklayabilirsiniz.

Ev Hali: Lor peyniri nasıl yapılır?Peynirin en basit, en temel hali loru evinizde yapmaya ne dersiniz? Ev Hali'nin bu bölümünde Meysun Batı ile birlikte protein deposu lor yapıyor, sağlıkla ve afiyetle yiyoruz.
daha fazla video için

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber

Peskütan nedir? Evde peskütan nasıl yapılır?

Bugün iftara ne pişirsem? 11 Mayıs iftar menüsü

Çikolatalı irmik tatlısı nasıl yapılır? İşte irmik tatlısı tarifi

Göbete nasıl yapılır? İşte göbetenin tarifi