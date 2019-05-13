Peskütan nedir? Evde peskütan nasıl yapılır?
Peskütan Sivas’ta kış aylarında bol bol tüketilmek için baharda taze sütlerle hazırlanan bir yoğurttur. Uzun saklama ömrü sayesinde adını Sivas’tan bütün Türkiye’ye duyurmuş bir lezzettir. Peskütan nasıl yapılır? Evde peskütan yoğurdu hazırlamanın incelikleri nelerdir? Bu soruların cevapları ve peskütan yoğurdu tarifimiz hemen aşağıda…
Bahar aylarında hazırlayıp neredeyse bütün kış tüketebileceğiniz bir yoğurt peskütan. Hem saklama ömrünün uzun olması hem de yemeklere kattığı eşsiz lezzet sebebiyle Sivas’ta en çok tüketilen yiyeceklerden biri peskütan yoğurdu.
Bahar aylarında hazırladığınız peskütan yoğurduyla neredeyse bütün kış boyunca bol bol peskütan çorbası hazırlayabilirsiniz.
Kışın, özellikle de çorbalarınızda kullanmak için peskütan yoğurdu hazırlamak isterseniz ihtiyacınız olan malzemeler:
10 kilogram koyun sütü yoğurt
Kaya tuzu
Dilerseniz biraz un
Malzemeleriniz hazırsa peskütan yoğurdunuzu yapmaya başlayın.
Koyun sütü yoğurdunuzu bez bir torbanın içine alın ve torbayı yüksek bir yere asın.
Yoğurdun ekşimesi için 1 veya 2 gün kadar bekletin.
Ekşittiğiniz yoğurdu geniş bir tencerenin içine dökün. Tencereyi sürekli aynı yöne doğru karıştırın ve kaynayana kadar güzelce pişirin.
Bu aşamada damak zevkinize göre peskütan yoğurdunuzun içine biraz un katabilirsiniz.
Tencereyi iyice karıştırdıktan sonra soğumaya bırakın.
Daha sonra yoğurdu bez bir torbanın içine dökün.
Süzülecek olan suyunun da ayrı bir kabın içinde birikmesi için bez torbayı yüksek bir yere asın ve torbanın altına derin bir kap yerleştirin.
Yoğurdunuzu 2 gün boyunca bu şekilde bekletin.
Çökelek gibi katılaşan karışımınızı derin bir kabın içine aktarın.
Damak zevkinize göre bolca tuz ekleyin ve güzelce yoğurun. Peskütan yoğurdunuz hazır.
Daha sonra hazırladığınız karışımı kavanozlara veya deri tulumların içine bastırarak yerleştirin.
Hazırladığınız tulumları veya kavanozları serin, karanlık bir yerde 6 aya kadar saklayabilirsiniz.
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