Patatesli Afyon ekmeği tarifi

Son dönemde evde yapılan ve taş fırında pişirilen ekşi mayalı ekmekler hem sağlık hem de lezzet arayışında olanların gözdesi. Bu ekmeklerden bazıları da yörelerimizle özdeşleşmiş durumda. Örneğin Afyonkarahisar’ın patatesli ekmeği bunlardan biri. İçindeki haşlanmış patates ilavesiyle yumuşacık bir kıvama kavuşan patatesli Afyon ekmeğini, siz de evinizde deneyebilirsiniz. Bizim tarifimizde ölçüler büyük miktarlarda ancak siz bu miktarları kendinize göre ayarlayıp evde daha küçük miktarlarda ekmek yapabilirsiniz.
Ekşi mayayı bir kaseye alın.
Üzerine un ve ılık su ilave edin ve üzerini kapatıp bir gece dinlendirerek mayalanmasını bekleyin.
Ekmeği yapacağınız zaman patatesleri haşlayıp soyun ve rendeleyin.
Mayayı patateslere ekleyip karıştırın.
Unu da azar azar ilave edin ve karışıma yedirin.
Unun geri kalanını da suyla karıştırıp patatesli hamura ilave edin.
Tüm malzeme özleşene kadar yaklaşık 1 saat yoğurun.
Hamura un serpin ve üzerini örtün.
1 saat dinlendirdiğiniz hamuru parçalara bölüp yuvarlayarak fırına verin.
Fırından çıkan ekmekleri temiz bir örtünün üzerinde dinlendirip soğuyunca afiyetle tüketin.