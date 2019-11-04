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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Hamur İşi Tarifleri>Patatesli Afyon ekmeği tarifi
USTA İŞİ

Patatesli Afyon ekmeği tarifi

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Patatesli Afyon ekmeği tarifi

Son dönemde evde yapılan ve taş fırında pişirilen ekşi mayalı ekmekler hem sağlık hem de lezzet arayışında olanların gözdesi. Bu ekmeklerden bazıları da yörelerimizle özdeşleşmiş durumda. Örneğin Afyonkarahisar’ın patatesli ekmeği bunlardan biri. İçindeki haşlanmış patates ilavesiyle yumuşacık bir kıvama kavuşan patatesli Afyon ekmeğini, siz de evinizde deneyebilirsiniz. Bizim tarifimizde ölçüler büyük miktarlarda ancak siz bu miktarları kendinize göre ayarlayıp evde daha küçük miktarlarda ekmek yapabilirsiniz.

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • Yarım çuval un
  • 10 kilogram patates
  • 500 gram ekşi maya
  • 2 avuç tuz
  • Aldığı kadar su

Hazırlanışı

Ekşi mayayı bir kaseye alın.

Üzerine un ve ılık su ilave edin ve üzerini kapatıp bir gece dinlendirerek mayalanmasını bekleyin.

Ekmeği yapacağınız zaman patatesleri haşlayıp soyun ve rendeleyin.

Mayayı patateslere ekleyip karıştırın.

Unu da azar azar ilave edin ve karışıma yedirin.

Unun geri kalanını da suyla karıştırıp patatesli hamura ilave edin.

Tüm malzeme özleşene kadar yaklaşık 1 saat yoğurun.

Hamura un serpin ve üzerini örtün.

1 saat dinlendirdiğiniz hamuru parçalara bölüp yuvarlayarak fırına verin.

Fırından çıkan ekmekleri temiz bir örtünün üzerinde dinlendirip soğuyunca afiyetle tüketin.

Yemediğiniz ekmekler ne oluyor?
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Fotoğraf: Alamy
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