Patates kızartmanın püf noktaları

Her şeyden önce doğru patatesleri seçmelisiniz. Patates ne kadar taze olursa kızartma yaparken o kadar iyi sonuç alırsınız, çünkü nişasta oranı daha düşüktür. Patatesin taze olduğunu anlamanın en kolay yolu ise dış görünüşüne dikkat etmektir. İnce kabuklu ve altın sarısı patatesler, tazedir.

Kızartmanızın başarısının bir diğer kuralı da patates dilimlerinin boyutlarının birbirine yakın hatta mümkünse eşit olmasıdır. Boyutları farklı olan patateslerin kızarma süreleri de farklı olacağından hepsinde aynı sonucu elde etmekte zorlanabilirsiniz. Endüstriyel ölçülerde ideal patates kızartmasının boyu 5 santimetre, eni ve kalınlığı da 1’er santimetre olur.

Kızartacağınız patatesleri dilimledikten sonra güzelce yıkayın ve kurulayın. Patatesleri ıslakken yağa attığınızda hem yağ patlar, hem de sıcaklığı düşeceği için kızartmadan beklediğiniz performansı alamazsınız. Kuru patates daha iyi kızarır ve çıtır çıtır olur.

Patateslerinizin çıtır çıtır olmalarını sağlamanın bir diğer yolu da dondurmak. Dilimledikten sonra yıkayıp kuruladığınız patatesleri dondurucuya atın ve bir süre bekletin. Çıkarınca erimesini beklemeden kızartmaya başlayın. Daha çıtır olacaklarına emin olabilirsiniz.

Patatesleri kızartırken çıtır çıtır olmaları için bazı başka malzemelerden yardım alabilirsiniz. Örneğin süt… Yıkayıp süte yatırdığınız patateslerinizi buzdolabında birkaç saat bekletir, ardından durulamadan kızartırsanız hem lezzetinin hem de kıvamının daha başarılı olduğunu görebilirsiniz.

İşinize yarayacak bir diğer malzeme de maden suyudur. Patateslerinizi kızartmadan önce içine tuz eklediğiniz maden suyunda yarım saat kadar bekletirseniz çıtır çıtır patateslere kolayca kavuşabilirsiniz.

Soda ve tuz yerine içine bir kaşık sirke damlatılmış soğuk sudan da faydalanabilirsiniz. Limon da aynı şekilde patateslerin çıtır çıtır olmasını sağlıyor. Ancak burada sirkeyi veya limonu abartmamaya dikkat edin. Aksi takdirde patateslerinizde ekşi bir tat oluşabilir.

Patateslerin çıtır çıtır olmasını sağlamanın bir diğer yolu da iki kez kızartmak. Bunun için patatesleri kızgın yağa atıp 3 dakika kızartın. Ardından yağdan alıp alüminyum folyo ile sararak buzluğa atın. 1 saat buzlukta beklettiğiniz patatesleri çıkarıp erimeden yeniden kızgın yağda kızartın.

Kızgın yağ demişken, patatesin kızartırken çıtır çıtır olması için kızartma yağının sıcaklığının 180 derece olması gerekir. Bunu anlamak için yağa bir dilim patates atabilirsiniz. Yukarıda bahsettiğimiz ölçülerde bir patates dilimini 180 derece sıcaklıktaki yağa attığınızda 7-8 saniyede yüzeye çıkar. Yüzeye çıkma süresi 15 saniye ise yağın sıcaklığı 170 derece, 1 dakika ise 130 derecedir.

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