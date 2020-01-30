Mısır tatlısı tarifi
Kolayca hazırlayabileceğiniz bir tatlı tarifi mi arıyorsunuz? Yozgat mutfağından mısır tatlısını mutlaka denemelisiniz. Yapılışı çok basit ve yedikçe yedirecek cinsten. Çok fazla uğraşmadan kısa sürede hazırlayabileceğiniz mısır tatlısının tarifi hemen aşağıda... Beğeneceğinize eminiz. Şimdiden afiyet olsun...
- Ocakta
- 6+ Kişilik
- 30-60 dk
Malzemeler
- 1 kilogram mısır unu
- 2 adet yumurta
- 1 kase un
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 1 su bardağı yoğurt
- 1 su bardağı su
- 1 paket kabartma tozu
Şerbeti için:
- 2,5 su bardağı toz şeker
- 2,5 su bardağı su
Hazırlanışı
Yumurta, su, sıvı yağ, yoğurt ve kabartma tozunu bir kaseye alın.
Mısır unu ve bir kase unu ekleyip yoğurun.
Elinizi ıslatıp hamurunuzdan cevizden biraz büyük bezeler alın ve şekil verin.
Önceden yağladığınız tepsiye dizin.
Ardından fırına verip kızarana kadar pişirin.
Diğer taraftan da şerbeti için su ve şekeri kaynatın.
Tatlınızı fırından çıkarınca şerbetini de sıcak olarak dökün.
Bir süre dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun...