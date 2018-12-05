Mısır patlatmanın püf noktaları
Film gecelerinin vazgeçilmezidir patlamış mısır. Ocakta patlayan o mısırların sesi her yaştan insanı heyecanlandırır. Yüzyıllar öncesine dayanan bu leziz atıştırmalığın yağ ve tuz oranını azaltınca günümüz diyetisyenleri ara öğün olarak öneriyor. Hem çok lezzetli hem de çok kolay yapılan, 7‘den 70’e herkesi büyüleyen bu atıştırmalık hakkında öğrenmek isteyeceğiniz her şey burada. Mısır patlatmanın püf noktaları nelerdir? Mısır patlatırken nelere dikkat edilmeli? Hangi mısır daha iyi patlar? Hangi tencereler mısır patlatmak için uygun? Hangi yağlar tercih edilmeli? Bütün bu soruların cevapları hemen aşağıda...
Öncelikle ihtiyacınız olan malzemeler derin ve ince tabanlı bir tencere, 4 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay bardağı da mısır.
Derin, ince tabanlı bir tencereyi orta ısıda açtığınız ocağın üstüne koyun. Tencerenizin teflon veya çelik olması fark etmez. Ama tencerenizin tabanı ince değilse önce yüksek ısı ile tencerenin ısınmasını sağlamalı daha sonra orta ateşe alıp devam etmelisiniz.
Ocaktaki tencerenin içine yağı ve mısırları koyun. Bu adım çok önemli; mısırları ve yağı iyice karıştırın. Yağ kullanırken istediğiniz yağı kullanabilirsiniz. Ama tereyağı kullanırsanız mısırlarınız kararır. Yine de “Tereyağı kullanmak istiyorum” derseniz saf, arıtılmış olanları kullanarak kararmayı önleyebilirsiniz. En iyi sonuç için zeytinyağı veya ayçiçeği tercih etmelisiniz. Mısır tercih ederken de önceliğiniz cin mısır ya da Arjantin mısırı olursa daha iyi bir sonuç alırsınız.
Mısırlar şişmeye başladığında, rengi değişmeye başlayacak bu evreye kadar tencerenin kapağını açık tutun. Tuzunu ekleyerek tencerenin kapağını kapatın ve ocağın altını biraz daha açın. Tencereyi arada bir sallayarak karıştırın. Mısırların patlama sesi kesilene kadar kesinlikle kapağı açmayın. Mısırların hareketi bitip sesleri kesilince ocaktan alın. Mısırları derin bir kaba dökerek hemen servis edebilirsiniz.
Tencerenizi hemen yıkarsanız, patlamış mısır kokusu mutfağa sinmeden kaybolacaktır.
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