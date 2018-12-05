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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mutfak Tüyoları
05.12.2018 - 17:01, Son Güncelleme:

Mısır patlatmanın püf noktaları

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Mısır patlatmanın püf noktaları

Film gecelerinin vazgeçilmezidir patlamış mısır. Ocakta patlayan o mısırların sesi her yaştan insanı heyecanlandırır. Yüzyıllar öncesine dayanan bu leziz atıştırmalığın yağ ve tuz oranını azaltınca günümüz diyetisyenleri ara öğün olarak öneriyor. Hem çok lezzetli hem de çok kolay yapılan, 7‘den 70’e herkesi büyüleyen bu atıştırmalık hakkında öğrenmek isteyeceğiniz her şey burada. Mısır patlatmanın püf noktaları nelerdir? Mısır patlatırken nelere dikkat edilmeli? Hangi mısır daha iyi patlar? Hangi tencereler mısır patlatmak için uygun? Hangi yağlar tercih edilmeli? Bütün bu soruların cevapları hemen aşağıda...

Öncelikle ihtiyacınız olan malzemeler derin ve ince tabanlı bir tencere, 4 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay bardağı da mısır.

Derin, ince tabanlı bir tencereyi orta ısıda açtığınız ocağın üstüne koyun. Tencerenizin teflon veya çelik olması fark etmez. Ama tencerenizin tabanı ince değilse önce yüksek ısı ile tencerenin ısınmasını sağlamalı daha sonra orta ateşe alıp devam etmelisiniz.

Ocaktaki tencerenin içine yağı ve mısırları koyun. Bu adım çok önemli; mısırları ve yağı iyice karıştırın. Yağ kullanırken istediğiniz yağı kullanabilirsiniz. Ama tereyağı kullanırsanız mısırlarınız kararır. Yine de “Tereyağı kullanmak istiyorum” derseniz saf, arıtılmış olanları kullanarak kararmayı önleyebilirsiniz. En iyi sonuç için zeytinyağı veya ayçiçeği tercih etmelisiniz. Mısır tercih ederken de önceliğiniz cin mısır ya da Arjantin mısırı olursa daha iyi bir sonuç alırsınız.    

10 farklı mısır patlatma tekniği
10 farklı mısır patlatma tekniği

Mısırlar şişmeye başladığında, rengi değişmeye başlayacak bu evreye kadar tencerenin kapağını açık tutun. Tuzunu ekleyerek tencerenin kapağını kapatın ve ocağın altını biraz daha açın. Tencereyi arada bir sallayarak karıştırın. Mısırların patlama sesi kesilene kadar kesinlikle kapağı açmayın. Mısırların hareketi bitip sesleri kesilince ocaktan alın. Mısırları derin bir kaba dökerek hemen servis edebilirsiniz. 

Tencerenizi hemen yıkarsanız, patlamış mısır kokusu mutfağa sinmeden kaybolacaktır.

BOL BOL YİYİN: SÜT MISIRIN FAYDALARI

Süt mısırının bilinmeyen faydalarıDiyetisyen Yasemin Uysal, mısırın bilinmeyen faydalarını ve tüketiminde dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.
daha fazla video için

 

 

 

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